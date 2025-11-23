【錯誤】網傳光電板起火燃燒影片？因為鋰而自燃？影片背景不明！構造不含鋰電池
網傳「太陽能板中的鋰會燃燒」的影片及訊息，內容聲稱太陽能光電板含有鋰，會跟電動車電池或行動電源一樣，有自燃風險，並放上多段光電板燃燒的影片。經查證，太陽能板主要由鋁框、強化玻璃、封裝材料、矽晶片板及背板組成，裡面並沒有「鋰」存在；網傳影片中光電板燃燒的畫面，皆為 2021 年的影片，但起火原因不明。傳言將太陽能板起火的畫面，曲解成是因為裡面還有鋰所導致，容易造成民眾誤解。
太陽能板的鋰電池會燃燒？
原始謠傳版本：
太陽能電池板中的鋰會燃燒，就像電動車中的鋰一樣。 所有這些「有益於自然」的發明最終似乎都對自然有害。
主要流傳這段影片
並在社群平台流傳：
查證解釋：
網傳訊息原始出處為何？
MyGoPen 檢視網傳訊息所附影片，發現是由 3 個不同片段組合而成，利用片尾出現的「Infrarot Medien」及「Solarkollektor」（太陽能板）等關鍵字進行搜索，可以找到 Telegram 頻道「InfraRot - Neu」於 2025 年 8 月 17 日發布的影片，經檢視後，確認即為網傳影片原始出處。
先說結論，太陽能板並沒有「鋰」成分。經濟部產業技術司綠能科技產業推動中心於 10 月 30 日更新的新聞稿，明確提到太陽能板是由鋁框、強化玻璃、封裝材料、矽晶片板及背板組合而成。
鋁框的材質類似於鋁門窗；強化玻璃材質與一般玻璃相同，大多為二氧化矽、氧化鈉和氧化鈣；封裝材料大多使用乙烯-醋酸乙烯酯（Ethylene-Vinyl Acetate）膠層，也就是俗稱的 EVA 膠層；矽晶片板的成分為高純度矽（99.99% 以上）；背板多為聚酯或聚氟乙烯（PVF）材質，負責電氣絕緣與環境防護。
上述可知，太陽能板並沒有「鋰」存在其中，所以並不會像行動電源、電動車的電池等鋰電池，因為使用不當或是老舊而自燃，網傳訊息不正確。
片段一
利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到 YouTube 頻道「Elektryka Prąd Nie Tyka」於 2021 年 2 月 27 日發布的影片，經檢視後，確認與網傳片段相同。
不過以關鍵字進一步搜索，並沒有找到相關的報導，MyGoPen 亦無法獨立確認影片拍攝地點為何，僅能確定該片段至少於 2021 年即在網路上流傳。
片段二
利用 Google Lens 進行搜索，可以找到中國影音平台 Bilibili 用戶「大象直播间」於 2024 年 9 月 4 日發布的影片，經檢視後，確認與網傳片段二相同。根據文字描述，這是中國重慶拍攝的畫面，影片中的煙實際上是降溫噴霧水氣，並非太陽能板起火的白煙。
以「重慶、降溫噴霧」等關鍵字進行搜索，可以找到重慶日報、齐鲁网等媒體的報導，自 2020 年 8 月，重慶即在通往壁山區的壁山隧道，裝設帶有水霧功能的路燈，目的是起到防塵作用。
片段三
利用圖片反搜工具「百度圖片」進行搜索，可以找到中國影音平台抖音用戶「爱你50年」於 2021 年 5 月 24 日發布的短片，經檢視後，確認與網傳片段相同。該用戶 IP 屬地為廣東省，下方也有其他網友提到「蓝田的工程就质量好还有烟花涕」，雖然廣東確實有個藍田村，但以關鍵字進一步搜索，並無法確認影片實際拍攝地點，僅能確定該片段至少於 2021 年即在網路上出現。
補充：網傳影片曾於 2025 年 9 月在西班牙社群流傳，當時流傳的文字敘述為「西班牙遭遇熱浪襲擊，導致太陽能板和太陽能路燈起火。」，CORRECTIV、AFP Fact Check 等國際事實查核組織，當時皆發布過查核報告。
結論
總結來說，太陽能板構造不含鋰電池，不會像電動車電池或行動電源一樣有自燃風險，網傳訊息不正確。
資料來源：
經濟部產業技術司綠能科技產業推動中心 - 光電板成分都是固態材料不會流出毒液
YouTube - Pożar na farmie fotowoltaicznej
Bilibili - 重庆有多热？路灯都“冒烟”，工作人员:灯杆不仅照明 还能降温喷雾。
重慶日報 - 图片新闻|路灯杆喷雾除尘降温鸽子蹭凉
齐鲁网 - 36秒｜这样的“多面手”了解一下 重庆路灯不仅能照明还能喷雾防尘
抖音 - 爱你50年
CORRECTIV - Brennende Solaranlagen? Kreml-nahe Medien verbreiten irreführende Videos zu Spaniens Hitzewelle
AFP Fact Check - Това видео не показва горящи заради горещините слънчеви панели в Испания през 2025 г.
延伸閱讀：
【錯誤】颱風過後不要買中南部的養殖魚？因太陽能板漏出粉液非常毒？不實說法！專家詳解
【查證】網傳業者用鹽酸洗太陽能板影片？會腐蝕太陽能板！一般以清水清洗
