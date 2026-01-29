【錯誤】網傳區桂芝配合中共統戰遭撤教職、追回年金？與事實不符！內容農場頻道虛構影片

網傳「台灣教育界除瘤」的影片及訊息，內容聲稱北一女國文老師區桂芝因配合中共統戰，教育部開出懲處，撤銷其教職並追回年金。經查證，網傳影片出自 YouTube 農場頻道，影片皆為虛構、編造的內容，搭配 AI 生成影像、AI 旁白配音等組合而成。區桂芝近期雖有爭議言論躍上媒體版面，教育部亦請台北市教育局處理，但北市教育局認定區桂芝並未違反教學倫理或行政中立，個人言論原則上還是在言論自由範疇。截至本次查核報告上架前，區桂芝並沒有因其言論遭到裁罰的記錄，也還在北一女任教，網傳訊息與事實不符。

區桂芝遭教育部撤銷教職？



原始謠傳版本：



終於動手了！🚨臺灣教育界「除瘤」！區桂枝配合中共統戰證據確鑿！教育部下重手：撤銷教職＋追回年金！昔日囂張罵課綱，今朝淪為過街老鼠！



並在社群平台流傳這樣的 YouTube 影片：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 YouTube 頻道「餘生有光」於 2026 年 1 月 24 日上傳的影片，經檢視後，確認即為網傳影片原始出處。



「餘生有光」是內容農場頻道，自 2025 年 8 月 2 日創立以來，發布過 265 部影片，全部都由 AI 生成影像、AI 旁白配音及聳動標題組合而成，內容是以虛構、編造的故事為主。









以本次網傳影片為例，標題提到的「區桂枝」，應是指臺北市立第一女子高級中學的國文老師「區桂芝」。影片中聲稱區桂芝因配合統戰，遭到教育部懲處，除了撤銷教職外，也追回他的年金。



檢視北一女官網，可以看到在「師長聯絡網」國文教師分類中，有區桂芝的名字；「校內分機」也可以撥打 132 找到她。



以「區桂芝」作為關鍵字，搜索近一個月來的新聞，可以找到台視新聞網於 1 月 8 日的報導，內容提到區桂芝日前受訪時，竟然稱學生「不是網軍就是青鳥」，甚至以「腦殘」等字眼羞辱學生，遭質疑違反教學倫理與行政中立。教育部則回應，會請台北市教育局進一步處理。



自由時報於同日報導，台北市教育局表示，教師違反教學倫理一般認定上要在課堂中，目前看來老師是受媒體訪問有此言論，如果非教學時段的個人言論，原則上還是在言論自由範疇。



以「區桂芝、撤銷教職」等關鍵字進行搜索，並沒有找到任何相關報導。截至本次查核報告上架前，區桂芝並沒有因其過往發表的言論，遭到公部門開罰的記錄。





結論



總結來說，網傳訊息出自農場頻道，影片所述為捏造內容，與實際情況不符。



資料來源：



臺北市第一女子高級中學 - 師長聯絡網、校內分機

台視新聞網 - 區桂芝罵北一女學生「腦殘」 教育部：將介入了解

自由時報 - 區桂芝受訪稱學生「腦殘」 北市教育局：屬個人言論自由



