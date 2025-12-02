【錯誤】網傳台灣導彈誤射廈門的影片？台海爆發危機？不實描述！實為廈門火燒車事件

網傳「台灣導彈誤射廈門」的訊息和影片。經查證，傳言影片其實是 2025 年 10 月 21 日晚間，廈門演武大橋上突然有卡車起火燃燒的事件，中國版抖音及微博上有少量的相關影片、貼文，傳言宣稱台灣導彈誤射廈門是虛構的錯誤訊息。



網傳「台灣導彈誤射廈門」的訊息和影片？



原始謠傳版本：



突发新闻，台湾导弹误射厦门，台海爆发危机#收复台湾 #台海时刻



主要流傳這段影片









並在 Tiktok 流傳：





查證解釋：





網傳影片的原始事件為何？



（一）檢視網傳影片，為 TikTok 用戶「james.joe92」上傳，發布時間為 2025 年 10 月 23 日，其貼文底下有留言指出，原始事件為貨車起火；以此為線索進一步在 TikTok 上搜尋，但無更多相關資訊。





（二）透過影片反搜工具 InVID 分析網傳影片的關鍵畫面，並以百度瀏覽器搜尋，初步未找到任何相關資訊；以關鍵字在百度檢索，也無廈門貨車起火事件的新聞報導。



查核記者另外在微博及中國版抖音上搜尋，查找到有少部分貼文指出，2025 年 10 月 21 日晚間，廈門演武大橋上疑似發生火災。















根據抖音用戶「星探传闻」、「鸭鸭只会嘎つ」、「这就是厦门」指出，當天晚上 10 時 20 分左右，廈門演武大橋上一輛卡車突然起火燃燒，還伴隨爆炸，從現場畫面來看，火勢猛烈並有濃煙竄出，出動多台消防車救火。



雖然上述抖音用戶發布的影片和網傳影片不是同一則，但可以看到相似的場景，從遠方往橋上拍的事故畫面可知，和傳言影片是同一事件；至本篇查核報告截稿前，尚不清楚卡車起火原因及具體傷亡情況，中國也無官方單位發布此事件的相關資訊。











結論



網傳影片是 2025 年 10 月 21 日在廈門演武大橋上發生的火燒車事件，根據中國版抖音用戶發布的相關影片，當時一台卡車突然起火燃燒，目前無中國媒體報導事件原因為何，但可以確認，傳言宣稱台灣導彈誤射廈門是虛構的錯誤訊息。



