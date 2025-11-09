【錯誤】網傳台灣捐80億歐元交換蕭美琴演講？法國BBC報導？不實說法！總統府澄清

近日社群平台流傳一則貼文，聲稱「法國 BBC 報導台灣捐了 80 億歐元，換副總統上去講 20 分鐘」，還批評「拿來建設台灣或普發不是更好」。這則訊息以「外媒報導」包裝、金額聳動，引發不少轉傳與討論。經查證，網傳虛構內容，並無「法國 BBC」這樣的媒體，也沒有任何外媒報導台灣捐贈 80 億歐元或以捐款換取副總統蕭美琴 IPAC 演講機會，總統府亦已出面澄清並報警處理。



法國 BBC 報導台灣捐了 80 億歐元？換副總統上去講 20 分鐘？



原始謠傳版本：



法國bbc報導台灣捐了80億歐元

然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水

80e歐元拿來建設台灣不知道有多好？

拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！



並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視 Threads 於 2025 年 11 月 9 日的貼文，內容提到「法國bbc報導台灣捐了80億歐元」、「然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水」等內容。



經查證，並沒有「法國 BBC」這樣的媒體，BBC 是英國的主要的公共媒體機構。法國主要對外的新聞台如《法蘭西24》(France 24)或《法新社》(AFP)這樣的國際通訊社，以及 《法國國際廣播電台》(RFI)。



另外以網傳「80 億歐元」巨額說法為例，換算規模已達中央政府年度預算的顯著比例，缺乏正式新聞紀錄，國際媒體對於副總統蕭美琴於 11 月 7 日在歐洲議會參與「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演說，皆未出現任何捐款或金錢交換的描述。



根據中央社、聯合新聞網、TVBS、民視新聞網等媒體報導，總統府發言人郭雅慧今天表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理。



郭雅慧指出，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理；呼籲各界勿轉傳未經查證的訊息，以訛傳訛、打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。





結論



經查證，並無「法國 BBC」此媒體，國際主流媒體與主辦單位對於副總統在 IPAC 年會演說的報導，皆未出現捐款等說法，另外總統府已明確指出相關說法為惡意捏造。



資料來源：



中央通訊社 - 網傳捐巨資換IPAC演講 府：惡意捏造已報警調查

TVBS -網傳「台灣捐80億歐元交換蕭美琴演講」 總統府駁斥

