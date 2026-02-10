【錯誤】網傳台灣軍事偵察飛船給西北共軍發送勸降傳單？虛構內容影片！無根據說法

網傳「臺灣國最先進的軍事偵查飛船首次飛躍中國大陸西北腹地」、「並給西北共軍發送勸降傳單」的訊息和影片。經查證，傳言影片出自抖音帳號，原文無提及與台灣有關；此外，近期國防部和主流媒體也都沒有指出台灣空軍發送勸降傳單給共軍，傳言是虛構編造的錯誤訊息。



網傳台灣軍事偵察飛船給西北共軍發送勸降傳單？



原始謠傳版本：



臺灣國最先進的軍事偵查飛船首次飛躍中國大陸西北復地，並給西北共軍發送勸降傳單



主要流傳這段影片





廣告 廣告





並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片的原始來源為何？



透過影片反搜工具 InVID 分析網傳影片的關鍵畫面後進行搜尋，查找到原始影片是抖音帳號「小黑不黑嘿嘿💤」在 2026 年 1 月 9 日發布，原始貼文中並沒有提到這是台灣的飛船。









該帳號文中有一個「红警 hbk08」的標籤，紅警是指一款全名為「終極動員令：紅色警戒 2」的遊戲，而「红警 hbk08」則為中國影音平台上玩這個遊戲的實況主；但查核記者實際檢視該遊戲場景，和此網傳影片不同，無法確認其背景脈絡。





台灣空軍發送勸降傳單給共軍？



以關鍵字進行搜尋，查無任何公開資料指出台灣空軍近期有發送勸降傳單給共軍的消息，若傳言屬實，國防部及相關政府單位應會公布相關資訊，國際媒體也會大篇幅報導，但目前查無任何資訊，傳言是沒有根據的錯誤訊息。





結論



網傳影片為抖音帳號在 2026 年 1 月 9 日發布，原始貼文中並無提到和台灣有關，詳細背景脈絡不明，近期也無任何公開資訊指出台灣有發送勸降傳單給共軍，傳言為無根據之說法。



延伸閱讀：



【錯誤】網傳台灣「影子中隊」夜間出擊畫面首度外流？內容農場頻道虛構影片

【誤導】網傳福衛八號改變東亞軍事平衡的影片？內容農場誇大說法！非可靠的資訊獲取管道