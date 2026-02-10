【錯誤】網傳台積電英雄張忠謀的告別信？留給台灣的最後禮物？假借冠名的虛構文章
網傳「台積電英雄張忠謀的告別信」的文章。經查證，傳言無任何根據，也沒有任何台灣媒體有相關報導，是假借張忠謀名義的虛構訊息，這類文章會有感性煽情、戲劇化的特點，目的就是要操弄閱聽眾的情緒，增加傳播度，以利後續結合贈書詐騙、投資詐騙的手法，提醒民眾勿輕信此類訊息。
網傳張忠謀的告別信？
原始謠傳版本：
台積電英雄張忠謀的告別信 我已經九十四歲了，這些年，身體的訊號越來越清楚地告訴我--時間，不多了。 五年內，我做了三次心臟手術。糖尿病讓我學會節制，也讓我明白：人能留下的，不是財富，而是選擇。 過去十年，我看著家裡的人在規劃未來， 在他們的未來裡，我已經不在了， 但他們很富有。 我不怪他們， 只是明白--金錢，從來不能代替信念。 所以，當我離開這個世界時， 我不會留下任何股份，一股也不留。 台積電將繼續上市運行， 但我的股份將按照我設計的系統分配： 70% 給那些與我並肩二十年以上、 用雙手打造這家公司的工程師與同仁。 剩下的 30%， 將全數捐給慈善與教育基金， 支持台灣下一代的科技夢。 我的家人，不需要股份。 他們各自有自己的天地-- 妻子投身慈善， 女兒在金融界努力， 親人們各自在不同的路上前行。 而他們真正得到的， 是我一生的收藏： 三千多本工程學與科技原典、 我收藏的中國書法和繪畫--約150件著名大師的作品。 以及一本書： 我留給台灣的最後禮物 📘 我 · 的 · 自 · 傳 ，不是關於成功的故事， 而是關於「責任」與「選擇」的記錄。 為這片土地再做一次貢獻。 願每位仍在努力的台灣人， 都能在這本書裡，看見屬於自己的信念。 令人敬佩的身後安排，近日影片中看到他坐著輪椅，滿臉歲月鑿出來的滄桑，此刻“金錢”顯得一如塵埃，與我輩凡人何別？ 老話中肯：“當下”才是自己真正擁有的！
並在社群平台流傳：
查證解釋：
傳言為常見的假借冠名文章
（一）根據「Cofacts 真的假的」的資料庫紀錄，此傳言最早至少在 2025 年 11 月 18 日就已經出現在網路上，當時就有人回應指出，這是以贈書為名義誘騙民眾個資的手法。
（二）台積電慈善基金會執行長彭冠宇已向台灣事實查核中心表示，網路流傳的文字並非由台積電創辦人張忠謀所撰寫。
冒用名人的虛構文章逐漸和詐騙手法結合
此類刻意冒用名人的文章，寫法通常高度模板化，仔細觀察可以發現具有煽動情緒、引導轉傳的特徵，但事實上他的說法沒有任何根據，不是媒體報導，也不是本人的公開談話，看似是心靈雞湯其實是在操弄情緒。
且近年這種文章主要和詐騙手法結合，比如宣稱要送禮物、分享投資理財資訊，進一步提供連結，要求民眾加入不明的 LINE 帳號或進入可疑的網站，騙取民眾的個資和金錢。
結論
傳言為冒用張忠謀名義發表的虛構文章，沒有任何台灣主流媒體有相關報導，且近年這類文章和詐騙手法結合，總會在結尾的地方宣稱要送禮物或分享投資理財資訊，要求民眾加入不明的 LINE 帳號或進入可疑網站，以騙取個資和金錢。
