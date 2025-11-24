【錯誤】網傳喜馬拉雅山興建登山高速電梯？記者實測？非真實影片！實為AI生成畫面

網傳「喜馬拉雅山高速電梯」的影片及訊息，畫面顯示記者在喜馬拉雅山北側，介紹興建中的電梯，另一名記者則實際坐上電梯，聲稱可以在著登山客從大本營直達山頂。經查證，網傳影片是用 AI 影片生成模型「Sora2」製作的畫面，除了帶有 Sora 的浮水印外，影片細節也有中文字亂碼、光影變化模糊等問題，近期並沒有任何喜馬拉雅山要興建登山電梯的報導，網傳訊息提供資訊不足，容易造成民眾誤解。



喜馬拉雅山新建電梯直達山頂？



原始謠傳版本：



廣告 廣告

喜馬拉雅山北部高速電梯啟用



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附影片，畫面顯示一名女記者聲稱自己在喜馬拉雅山北坡，政府在當地修築升降電梯，後續又有一名記者實際搭乘，並介紹電梯的特色，可以把人從大本營直接送上珠峰頂端。



仔細檢視畫面細節，會發現每個片段都帶有「Sora」的浮水印，MyGoPen 於 2025 年 10 月 13 日的查核報告中，提到過這是 OpenAI 於 2025 年 9 月 30 日推出的影片生成式模型「Sora2」，OpenAI 當時即有提到「每部透過 Sora 產生的影片，都會包含看得見與看不見的來源訊號，正式上線時，所有輸出內容都會帶有可見的浮水印。」



除此之外，雖然 AI 已經可以生成即為寫實的畫面，但在文字處理、畫面運算上仍有一些罩門，例如影片通常無法完美呈現中文字，畫面中（黃框處）的字都呈現亂碼；而影片如果慢速播放，也會發現細節呈現，像是光影變化、人物表情及周遭環境互動等，都與真實攝影鏡頭不同。



如果把網傳影片擷圖，利用 AI 影像偵測工具如 Hive Moderation、Sightengine 等，判定為 AI 生成的機率皆超過 99%。









以「喜馬拉雅山、電梯」等進行搜索，會發現在中國影音平台 Bilibili、抖音等皆有許多相似的影片，不過大部分都有註明「AI 製作」，或是系統有標註「該影片使用 AI 影像生成技術」。



以中、英文關鍵字查詢國內外媒體報導，並沒有找到任何中國政府在喜馬拉雅山脈建設電梯的報導或資訊。





結論



總結來說，網傳影片是利用 Sora2 生成的 AI 影片，並非真實影像，網傳訊息容易造成民眾誤解。



資料來源：



OpenAI - Sora 2 隆重登場、穩健推出 Sora



延伸閱讀：



【錯誤】網傳台南上空出現中國無人機群？震驚市民？非真實畫面！AI生成影片

【錯誤】網傳民眾在捷運車廂內搭帳篷煮食的影片？非真實場景！實為AI生成影像