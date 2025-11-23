【錯誤】網傳多則老虎、獅子、猛獸攻擊人類的影片？非實際狀況！AI生成影像

網傳「老虎捕食，太殘酷！」及其他大型猛獸攻擊人類的影片。經查證，傳言影片是透過 AI 技術生成，不是真實發生的事件，是錯誤訊息；近期許多國家傳出人獸衝突，在這樣的背景下，網路上開始出現許多不實訊息，前有過去美國有熊出沒在市區的畫面被描述為日本熊害，後有 AI 生成的假影片被宣稱是印度老虎攻擊民眾，提醒民眾謹慎檢視相關資訊。



網傳多則猛獸攻擊人類的影片？



原始謠傳版本：



🔥偏遠地區要注意老虎出沒！ 老虎捕食，太殘酷！

主要流傳這些影片















並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片是否為真實畫面？



（一）近日網路上流傳各式猛獸攻擊人類的影片，比如獅子、老虎等，但仔細檢視內容，有不自然的 AI 生成痕跡，透過 AI 偵測工具 Hive Moderation、Was it AI 進行檢測，結果顯示，多則網傳影片均為 AI 生成。



























（二）其中，流傳最廣的是一則被描述為「老虎捕食」的監視器畫面，影像顯示，一名坐在屋外的男子被突然出現的老虎攻擊並拖走，透過影片反搜工具 InVID 分析其關鍵畫面後進行搜尋，可查找到印度事實查核單位《BOOM》有發布相關報告，文中指出，這段影像被當成在當地發生的真實事件進行兜售。



《BOOM》指出，網路上流傳的敘述宣稱，事件發生地點在印度錢德拉布爾縣的布拉姆哈普利城鎮；但經過錢德拉部爾縣官方確認，當地近期沒有發生這類老虎傷人、抓人的事件，影片完全是偽造的，並表示將針對製作、散布影片的人採取法律行動。



根據《印度時報》（The Times of India）報導，在此之前，印度當地就瘋傳一則同樣是 AI 生成的男子撫摸老虎之影片，警方已經針對一名住在孟買的社群媒體用戶進行調查，沒多久後，網路上又出現新的 AI 影片。



之所以會出現這類影片，可能是和人獸衝突有關，尤其是今年光是在錢德拉布爾縣，老虎和其他猛獸的攻擊就已經造成 38 人喪生；相關人士對《印度時報》表示，這類影片可能會加劇大眾的焦慮情緒。





結論



近期世界各地的人獸衝突事件頻傳，網路上開始出現大量野生動物攻擊人類的影片，但目前網路上流傳的多則影片其實都是 AI 生成，並非真實發生的事件，為錯誤訊息。



資料來源：



BOOM - AI Video Of Tiger Attacking Man Peddled As Real Incident From Maharashtra

The Times of India - Strict action to be taken in fake tiger attack video forest officials