【錯誤】網傳委內瑞拉民眾現在正在推倒雕像中？非近期片段！實為2024年舊畫面

網傳「委內瑞拉現在正在推倒雕像中」的訊息和影片。經查證，傳言影片其實是 2024 年的舊影片，當時委內瑞拉剛結束總統大選，但民眾質疑選舉舞弊，因馬杜洛政府掌控的選舉單位未公布計票結果，引發全國各地的抗爭，並在示威活動中破壞或推倒馬杜洛的政治導師、前委內瑞拉領導人查維茲之多座雕像。



網傳委內瑞拉現在正在推倒雕像中的影片？



原始謠傳版本：



委內瑞拉現在正在推倒雕像中…



或這個版本：



委內瑞拉人民歡慶獨裁者馬杜羅被捕 委內瑞拉人民一覺醒來，歡慶共產主義獨裁者馬杜羅被美軍斬首行動抓捕！ 當幾個獨裁政權正在表示憤怒，委內瑞拉民眾卻欣喜若狂，紛紛撕毀推倒前委內瑞拉「總統」馬杜羅的海報和雕像。 馬杜羅被美軍逮捕，押解到美國法院審訊，控以販毒全球及恐怖主義罪名。 委內瑞拉全境領空關閉，美軍地面部隊已控制委內瑞拉首都加拉加斯機場，以及主要軍事基地。 同場加映，馬杜羅被活捉前一天會晤中國特使發佈安心論🤭

廣告 廣告



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳影片的原始來源為何？



（一）透過影片反搜工具 InVID 分析網傳影片的關鍵畫面後進行搜尋，初步先查找到相同影片至少在 2024 年就已經出現在網路上，是哥倫比亞媒體《Noticias Caracol》的官方 X 帳號發布。









推文指出，這座雕像是委內瑞拉前領導人查維茲（Hugo Chávez），並且這已經是卡拉沃索這座城市推倒的第二座雕像；此外，影音素材網站「Pond5」上也可找到相同的影片，根據網站資訊，當時委內瑞拉剛舉行完總統大選，由於選舉舞弊問題引發民眾對馬杜洛的抗議，這個影片是示威現場的畫面。









（二）以關鍵字進一步搜尋，綜合《美聯社》（AP News）、《衛報》（The Guardian）、《BBC》等媒體 2024 年報導，委內瑞拉總統選舉爭議引發全國各地的抗議活動，民眾的怒火也蔓延至馬杜洛的政治導師、前委內瑞拉領導人查維茲身上，至少有 7 座他的雕像被破壞，一些雕像被大錘砍頭、一些雕像被徹底推倒。









委內瑞拉的選舉單位未公佈詳細的計票結果，抗議民眾表示：「我們確定選舉被竊取了，我曾在投票站工作過，政府不承認選舉結果，他們在晚上中途停止了所有計票工作，他們不想讓全世界知道他們輸了。」且儘管示威活動大多和平，但馬杜洛政府派出軍隊和警力，向平民發射催淚彈和橡膠子彈，強力鎮壓反對意見。





結論



網傳影片實為 2024 年委內瑞拉民眾抗議總統大選結果的畫面，當時選舉單位宣布馬杜洛勝選，卻未公布詳細計票結果，民眾質疑選舉舞弊，引發全國各地的示威活動，並把馬杜洛的政治導師、前委內瑞拉領導人查維茲之雕像推倒。



資料來源：



Noticias Caracol X

Pond5 - Venezuela: Protesters Topple Statue Of Hugo Chavez Video

Associated Press YouTube - WATCH: Protesters take down statues of Hugo Chavez in Venezuela

The Guardian - Venezuela protesters target Hugo Chávez statues amid disputed election

BBC - Fresh protests in Venezuela as anger grows at disputed election result