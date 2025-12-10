【錯誤】網傳將橘子皮貼在手腕上可以治暈車的影片？缺乏根據說法！醫師詳解

網傳「預防暈車，小妙招」影片，片中提到橘子皮黏在手腕上就不會暈車。但專家表示，吃的、含的「陳皮」可以「理氣」，但是橘子皮不是陳皮，而且橘子皮用貼的也不會有效；此外，刺激內關穴雖然可以止吐、治焦慮，但是貼橘子皮還不如貼綠豆、紅豆，片狀橘子皮難有穴位刺激效果，因此傳言為錯誤資訊。



橘子皮貼手腕治暈車？



原始謠傳版本：



預防暈車，小妙招 99%的人都不知道這個小技巧，把一片橘子皮放在創可貼上，接著把它黏在手腕上，不管你做什麼車，都不會暈車了。

主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





（一）中醫是用「陳皮」 不是「一般橘子皮」



傳言提到「把一片橘子皮黏在手腕上、不會暈車了」，由於傳言影片示範的位置為中醫的「內關穴」，MyGoPen 致電諮詢中醫師張家蓓，她表示中醫用的是「廣陳皮」、「陳皮」，而不是一般用來當水果吃的橘子的皮，必須是特定的柑橘類經過加工，才可以做成「陳皮」，傳言卻說成一般橘子皮就能有用，傳言錯誤。



MyGoPen 於 2024 年 12 月的「【易誤導】咳嗽剋星？橘子皮加生薑治寒咳？不打針不吃藥而是吃它？勿輕信偏方！醫師詳解」查核報告中，提到陳皮與橘子皮的差別：



（1）與橘子相關的中藥包括陳皮、青皮、橘紅、化橘紅、枳實、枳殼等，藥性不同、作用有別。橘子皮在中醫藥的學理有其複雜、細微的差異。

（2）「橘子皮」不等於「陳皮」，陳皮有講究的品種產區、特定的採收時節，再經過曬乾、烘乾、風乾陳化、炮製等過程，陳皮是中藥、有「理氣」的效果，指標成分為「橙皮苷」（Hesperidin），現行中藥典規範不得少於 2%。

（3）新鮮橘皮含有較多的揮發性精油，而包括「陳皮」在內、屬於芸香科柑橘屬植物的「中藥」，則是因「黃酮類成分」而有相關療效。



由上述資料可知，中醫使用的柑橘類相關的中藥，各有特殊的規格、後製，不是生鮮橘子皮而已，傳言為錯誤資訊。





（二）陳皮用吃的、精油用吸的都有用 橘子皮貼皮膚劑量低沒用



張家蓓指出，在中醫藥理當中，陳皮可以「理氣」、開竅，屬於「芳香化濕」的功能，而「濕」主上焦、中焦，所以會暈車，因此陳皮能有化濕、改善暈車的功效，例如以陳皮為主要成分的「八仙果」，不管是加水泡著喝、或是切片含的，都能透過內服的方式獲得有效成分，但是如果像傳言貼「橘子皮」那樣，也把「陳皮」貼手腕，則因為吸收不到有效成分而不會有效，不只貼陳化炮製過的陳皮沒效，就算是貼傳言所用的生鮮橘子皮，張家蓓也認為還不如塗抹、嗅吸「白花油、綠油精、薄荷棒」有用，橘子皮的揮發性精油「含量太少」、不足以達到明顯效果。傳言為錯誤資訊。





（三）刺激穴位靠籽、珠 片狀橘子皮難有用



張家蓓表示，「內關穴」名列「十總穴」之中、在中醫經絡學中是重要的穴位，簡稱為「內關心胸胃」，與心臟、心血管系統、消化系統以及神經精神狀態都有關，不但有「止吐第一穴」的說法，也有助於緩解心悸、心律不整、失眠、焦慮和情緒緊張等等。張家蓓強調，但是傳言影片示範的是將橘子皮貼在內關穴上，這樣的作法雖然有點類似中醫的「耳針」，但貼橘子皮卻會沒效，因為耳針是利用將「磁珠」或「小鋼珠」貼在特定穴位上以膠帶固定、每天按壓刺激，但是橘子皮是「片狀」地貼在穴位上，不但沒有精準定位在穴位上、片狀平平地貼也不像鋼珠能在穴位上造成下壓的刺激效果，「還不如貼綠豆、紅豆」刺激內關穴。



張家蓓強調，橘子皮縱使含有微量精油，但總歸是「芳香化濕」、並不具有刺激性，而且芳香性歸芳香性、刺激性歸刺激性、穴位刺激的歸穴位刺激，貼橘子皮「有效成分」和「穴位刺激」兩者都不到位，很難期待這樣的作法能有什麼效果，醫學上已經證明「安慰劑效果」能有 2 成，可能因此讓傳言影片誤認為是橘子皮造成的效果。





結論



總結而言，傳言說將橘子皮貼在手腕上，可以改善暈車、暈船、暈機等。傳言所示範的位置為「內關穴」，中醫專家表示，橘子皮的有效成分還比不上白花油、綠油精、薄荷棒等精油產品，而穴位按摩的部分還不如貼綠豆、紅豆等類似中醫耳針鋼珠的顆粒狀物品，傳言二者都不到位、難以有效，傳言為錯誤資訊。



衛教資源：



消基會 - 2025 陳皮、黃耆、苦杏仁及五加皮 4 種中藥材基原鑑別（2025.08）

北市聯醫藥劑部中藥組 - 哪些藥不可與柑橘類中藥一起服用？

長庚醫訊 - 橘子紅了～談柑橘屬水果於中藥的應用



諮詢專家：



康華中醫診所院長 - 張家蓓