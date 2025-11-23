【錯誤】網傳川普大力握手照片？馬克宏手掌發白？挪用2016年威廉訪印握手照片
網傳「川普與馬克宏握手」的圖片及訊息，內容聲稱美國總統川普與法國總統馬克宏近期在一次會面中，兩人握手寒暄，媒體捕捉到因川普握手力道大，在馬克宏的手上留下明顯指印。經查證，網傳圖片是川普與馬克宏於 2025 年 10 月在埃及參加峰會時的握手畫面，但手被握到發白的特寫照，實際上是 2016 年 4 月英國威廉王子與凱特王妃參訪印度，與總理莫迪握手後，威廉王子手掌留下指印的鏡頭，兩張照片的時空背景不相同，網傳訊息不正確。
網傳川普與馬克宏握手照？
原始謠傳版本：
想玩野，川普早有準備，依條仆皆龍真係好L陰濕！ 誰發力在先？ 川普先發力：從視頻分析，川普是主動方。他先伸出手，用力握緊（tight grip），並在馬克宏試圖鬆開時加力（tightened his grip）。唇讀專家（lip reader）解碼對話顯示：川普：先說「Okay, now I want to know why you hurt me?」（好吧，現在我想知道你為什麼傷害我？）——這是警告，邊說邊擠壓。 馬克宏：回「Excuse me」（抱歉），並拍特朗普的手試圖緩和，但川普忽略，继续握緊。馬克宏後來說「You will see what is about to happen」（你會看到即將發生什麼），聽起來像無奈反擊。 馬克宏的反應：他是防禦方，試圖用輕拍和幽默化解（averting gaze, humorous response），但被川普的「入侵個人空間」壓制。專家稱這是川普的「典型支配遊戲」，馬克宏則展現「自控與退讓」。
主要在社群平台流傳這樣的圖片：
查證解釋：
網傳訊息原始出處為何？
MyGoPen 以「Macron、Trump、handshake」等關鍵字進行搜索，可以找到 CNN 於 2025年 10 月 14 日在官方 YouTube 頻道發布的短片，內容提到美國總統川普與法國總統馬克宏日前到埃及參與加薩議題高峰會，兩人在鏡頭前握手長達 26 秒，經檢視後，確認與網傳圖片為同一場景。
不過仔細觀察影片，會發現川普並非正握手，而是四指在馬克宏大拇指側的握法，也就是「右手握右手」的方式；但網傳圖片卻能發現，右下角被握到發白的手，四指是在小拇指側，不是大拇指側，因此可以推論網傳圖片應是不同時空背景的照片。
利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到 X 平台用戶「Thomas Brannelid」於 10 月 14 日的發文，內容也是聲稱被握到發白的手是馬克宏的右手，並附上一張尺寸更大的照片。
利用 X 平台上的圖片進一步反搜，可以找到土耳其國民日報（Milliyet）、Rudaw.net 等媒體於 2016 年 4 月 14 日的報導，內容提到英國威廉王子與凱特王妃在印度進行正式訪問期間，曾與印度總理莫迪（Narendra Modi）握手，結果意外被媒體捕捉到莫迪握手的力道之大，在威廉王子的右手留下明顯的指印，圖片經比對後，確認即為網傳圖片來源。手部特寫照實為 2016 年威廉王子與印度總理莫迪握手後的照片。
以「威廉王子、莫迪、握手」等關鍵字搜尋，可以找到 ETtoday 新聞雲、中廣新聞網、自由時報等媒體皆有相關報導。
結論
總結來說，川普與馬克宏於 10 月的會面中，確實握手長達 26 秒，但傳言聲稱「馬克宏手被握到發白」的圖片，實際上是 2016 年英國威廉王子與印度總理莫迪握手後，手掌留下指印的照片，網傳訊息不正確。
資料來源：
YouTube - Trump's very long handshake with Macron
X - Thomas Brannelid
Milliyet - Elini öyle bir sıktı ki…
Rudaw.net - Yok böyle tokalaşma!
ETtoday 新聞雲 - 狠捏威廉王子右手 被印度總理握完手竟留著白色掌印…
自由時報 - 印度總理驚天一握 威廉王子手都變色了
中廣新聞網 - 握手太用力 莫迪在威廉王子手上留下手印
