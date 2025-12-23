【錯誤】網傳張文是中國人？社群帳號與解放軍有關？當心未經證實的推論訊息

網傳「張文是中國人」的圖片及訊息，內容聲稱 12 月 19 日犯下隨機攻擊案的兇嫌張文，其實是中國人，媽媽陸配，而他的 TikTok 帳戶也被搜出，全部內容皆與解放軍有關，甚至在 6 月時就曾有媒體報導與他相關的新聞。經查證，網傳訊息幾乎都是未經證實的假資訊或陰謀論，張文的父母皆為台灣人，陸委會已證實「張文是中國人」的說法為不實訊息；台北市警方也調查過疑似張文的 TikTok 帳號，確認相關內容皆與事實不符；過去媒體報導曾有放棄中華民國籍的男子接到兵單，但沒有任何證據顯示這起事件與張文有關。MyGoPen 提醒，當重大社會案件發生時，民眾應抱持「冷」、「確、「查」三原則，接收資訊先冷靜，確認資訊來源是否可信，並先行查證，以避免轉傳未經證實的假訊息。

網傳張文的相關背景？



原始謠傳版本：



開始測試了，台中之後換台北，明年會全台各地遍地開花，大罷免失敗表示可以對台灣無限制的做作亂了，明年廉貞化忌，這才是剛開始而已，專業的動作很明顯受過訓練，作亂之後自殺，這次是煙霧彈下次是否會是手榴彈呢？ 這就是藍白立委＜誓死捍衛＞的中國人，他們立法讓國家軍警沒有軍備但是捍衛中國人進來台灣用健保，還有參政權 北車，誠品西南，發生隨機殺人。台中測試，台北也開始，台灣不再安全，戰爭早就開始你還在支持藍白那些賣國的政黨嗎？你還在支持藍白那些刪除警消預算，讓台灣沒有保護人民能力，方便外國入侵的政黨嗎？你支持那些要誓死護衛更多中國人進來台灣還要能參與政治嗎？你沒有教訓民進黨你只是教訓了自己。 後續消息，說他因為社會不安以及要去當兵，所以反政府，然後隨機殺人，可以想見的會開始有人說 民進黨要負責，但是蔣萬安不用 都是民進黨害的，但是支持藍白刪除警察預算自肥幫自己加薪 不要扯政治，但是要民進黨負責 我就問，一個逃兵在台北租屋一年，沒有工作，還有裝備有訓練，最後還自殺，敢死了還逃兵幹嘛？裝備金援作戰計劃哪裡來？作案前還燒自己房子滅證？消息已經陸續出來，他就是中國人，台灣會有多少這樣的人呢？ 這是恐怖攻擊，這是在香港演過的戲碼，開始作亂台灣，為了202.年的和平協議公投做準備



主要流傳這些圖片：









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



台灣於 2025 年 12 月 19 日發生重大隨機砍人案，兇嫌張文在台北市四處縱火，隨後到台北車站、捷運中山站發起攻擊，持刀砍人後墜樓身亡，釀成 4 死 11 傷的悲劇。



案件發生後，社群平台流傳各式各樣的陰謀論及謠言，首先是關於張文的政治立場，在 Threads、PTT 等平台有諸多討論，猜測他是青鳥、小草、第五縱隊等皆有；再來是他的職業背景，有網友聲稱他是陸配之子，並附上一張 TVBS 新聞報導擷圖，表示張文其實是中國人，甚至搜出他的 TikTok 帳號。



MyGoPen 提醒，在針對網傳訊息進行查證時，我們發現內容同時包含了「客觀事實」與「個人看法」。為了維持查核的嚴謹性，本報告將重點聚焦在可被證實的客觀內容上，至於訊息中提及的個人主觀意見或對事件的猜測，由於每個人看待事物的視角、觀點皆不同，不屬於事實查核能界定的「對錯」，因此不在本次查核範圍內。



傳言中提及的客觀事實，包括「張文是一個逃兵」、「張文是中國人」、「張文 TikTok 帳號與解放軍有關」，以及 TVBS 新聞報導的背景脈絡。





Q1. 張文是一個逃兵？



綜合自由時報、風傳媒、聯合新聞網等媒體的報導，張文曾是空軍志願役士兵，2022 年時因酒駕觸犯軍法，遭到國軍汰除；2024 年 11 月，張文應到空軍憲兵警衛營教召，但由於搬遷未申報更新戶籍，導致教育召集令無法送達，桃園地檢署於 2025 年 7 月 11 日對他發出通緝令。



上述可知，所謂的「逃兵」，並不是指收到兵單沒去當兵，或是當兵到一半休假不歸，而是未依規定教召，才遭通緝。





Q2. 張文是中國人？



根據中央社、TVBS 新聞網的報導，陸委會於 20 日透過書面表示，網路謠傳張文是中國人（陸配二代）的說法為不實訊息，請國人切勿繼續擴散。此外，對於少數有心人士藉社會不幸事件，刻意激化內部對立衝突，製造聲量，陸委會提出嚴正譴責。





Q3. 張文 TikTok 帳號與解放軍有關？



隨機攻擊案發生後，有民眾發文稱，找到影音平台 TikTok 上有一個叫做「張文」的用戶，發布的影片內容皆與解放軍有關，且頭像也與張文相似，認為張文的犯案動機不單純，背後可能有中共指使。





經查證，該 TikTok 帳號為「zhangwei511」，名稱確實為「張文」，但沒有任何證據顯示這與犯下隨機攻擊案的兇嫌張文有關。該帳號只發布過 7 支短片，全部集中在 2021 年 10 月，之後並未發布其他作品；此外，「張 ㄨㄣ」的漢語拼音應為「zhang wen」，「zhang wei」應為「張 ㄨㄟ」。



鏡新聞報導，台北市警察局表示，經初步查證，有關張文 TikTok 帳戶相關內容皆與事實不符，已就相關貼文與帳號資料完成蒐證，待本案調查告一段落後，將依法進行偵辦，呼籲民眾切勿轉傳未經查證的訊息，以免觸法。



截至本次查核報告上架前，並沒有找到張文擁有 TikTok 帳戶的實際證據。





Q4. TVBS 報導過張文的新聞？



MyGoPen 以「大陸人被通知當兵」等關鍵字進行搜索，可以找到 TVBS 於 2025 年 6 月 13 日在官方 YouTube 頻道發布的新聞，內容提到台北市有民眾陳情，表示自己的姪子 1998 年出生，今年 27 歲，父親是台灣人，母親是大陸人，雖在台灣報戶口且領有台灣身分證，但於 2016 年即放棄中華民國國籍，申請大陸戶籍，卻在日前收到要當兵的通知。



由於張文也是 1998 年出生，有網友將兩件事做連結，認為張文即為 6 月新聞報導的當事人，但從上述內容可以得知，張文並非陸配二代，沒有任何證據顯示兩者有關聯。





結論



總結來說，當重大社會案件發生時，網路上會有非常多未經證實的訊息，甚至是陰謀論流傳，MyGoPen 提醒民眾，接收到此類資訊應抱持「冷」、「確」、「查」三原則，接收資訊先冷靜，確認資訊來源是否可信，並先行查證，確認為正確訊息後再轉傳，才能避免製造社會恐慌，也不會成為假訊息的幫兇。

資料來源：



自由時報 - 北捷砍人兇嫌張文涉妨害兵役被通緝 楊梅警分局：非列管治安疑慮人口

風傳媒 - 張文身世背景曝光！家境不差、曾服空軍「酒駕被汰除」，鄰居坦言：他自小乖巧

聯合新聞網 - 教召未報到遭通緝！北捷砍人案凶嫌張文墜樓亡 桃檢將不起訴

中央通訊社 - 網傳張文為陸配二代 陸委會：不實訊息

TVBS 新聞網 - 北捷中山砍人／網傳張文是陸配二代！陸委會怒「有心人激化對立」嚴正譴責

鏡新聞 - 北捷恐攻嫌傳有「五星旗、解放軍」抖音帳號 北市警方回應了

YouTube - 大陸人被通知當兵! 議員爆:役男是共青團