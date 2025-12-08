【錯誤】網傳影片：健保卡藏了好幾千！年底即將清零？無金融卡功能！健保署詳解
網傳「你的健保卡藏了好幾千！年底即將清零」、「不開通一分都拿不到」的影片貼文，提到政府正在推廣最新式、加載了金融功能的健保卡，只要到銀行辦理開通，就能領到相關補助、津貼。但健保署對此澄清，健保卡是「就醫憑證」，而金管會銀行局的宣導則將健保卡作為查驗身份「雙證件」的第二證件，健保卡的主管機關健保署，銀行的主管機關銀行局，二者都無傳言所說的「健保卡具金融卡功能」，為錯誤說法的 AI 假影片。傳言說「健保卡印著一個銀行的標誌」，甚至提到台灣銀行、土地銀行、合作金庫、郵局等，但畫面中出現的並非臺灣健保卡，為錯誤訊息。
健保卡有金融卡功能？藏好幾千？
原始謠傳版本：
你的健保卡藏了好幾千！年底即將清零！不開通一分都拿不到！
主要在社群平台流傳這段 YouTube 影片：
查證解釋：
（一）健保卡面並無銀行標誌 也不具備金融功能
傳言提到「你的健保卡藏了好幾千！年底即將清零！不開通一分都拿不到！」、「左上角或右上角的位置，印著一個銀行的標誌，比如像台灣銀行、土地銀行、或者是合作金庫」、「健保卡有二個獨立分開的帳戶，一個是健保小帳戶、一個是金融小帳戶」。MyGoPen 向中央健康保險署查證，健保署承保組科長謝沛鈞表示：
（1）依據《全民健康保險保險憑證製發及存取資料管理辦法》規定，保險對象於符合投保資格並完成申報投保手續後，應申請「健保卡」作為就醫憑證，健保卡亦不得存放非供醫療使用的內容。
（2）基於上述規定，健保署並未與國內任何金融機構合作，健保卡並沒有金融卡、金融帳戶的相關儲蓄、支付及匯款等金融交易功能。
由上述健保署說法可知，健保卡就是一種「就醫憑證」，也只會儲放醫療相關的內容，並沒有金融、銀行相關的功能，傳言為錯誤資訊。
（二）健保卡「流水號」 並非金融帳號、金融卡號
傳言提到「還有一串長長的、跟一般銀行格式很像的號碼」、「健保卡有像手機 SIM 卡的那種芯片」、「恭喜你，這是政府現在正在大力推廣的最新式的、加載了金融功能的健保卡」。謝沛鈞指出，健保卡正面左下角的「健保卡號」，為該張卡的「流水號」，並不是銀行帳戶或金融卡號。
（三）健保卡可報稅、疫情期間可領口罩 都是依法授權的範圍
傳言提到「健保卡的金融功能要先去銀行辦開通功能」、「準備好二樣東西，本人的身分證正本、第二就是健保卡本身」。MyGoPen 查詢銀行的主管機關、金管會銀行局官網，其中「業務問答集」說明銀行受理開戶雙證件，提到「除國民身分證正本外，另需提供具辨識力之第二身分證明文件正本（如健保卡、護照、駕照、學生證、戶口名簿或戶口謄本等）」。
謝沛鈞指出：
（1）依據《全民健康保險保險憑證製發及存取資料管理辦法》規定，健保卡除作為保險對象就醫憑證，另作為「申辦健保署提供之服務」，或「健保署與其他政府機關（構）合作之網路服務使用」。
（2）例如民眾能用健保卡透過網路申報個人綜合所得稅就包括在上述的規範中；但依法健保卡不得存放非供醫療使用目的及與保險對象接受健保醫療服務無關的內容。
由上述專家說法及資料可知，健保卡用於報稅，或是新冠疫情期間使用健保卡在便利超商在「多功能事務機」上，進行刷健保卡領口罩等功能，都是相關管理辦法授權的範圍，健保卡在銀行端可用於開戶時、作為第二證件使用，但健保卡並無銀行帳戶、金融卡功能，傳言說法錯誤。
（四）不要誤信來路不明的傳言 查證請找健保署
傳言提到「現在很多縣市都已經明文規定，都改成直接匯入這個健保帳戶，包括退休年金、養老金，還有各式各樣的補助款，例如老人家特別照顧津貼，中低收入戶的生活補助，身心障礙者的生活津貼，還有農民的耕作補貼、農機補貼等等」。
謝沛鈞強調，健保卡顧名思義就是健康保險卡、主要功能就是提供保險對象就醫使用，謝沛鈞重申「健保卡不具任何金融交易功能」，提醒民眾不要輕信來路不明，有關政府機關的業務、政策相關的傳言，如果民眾對於健保卡有任何疑問，可參考健保署官網，或是打健保卡上的服務專線查證。
結論
由於目前正在辦理全民普發現金一萬元，傳言利用相關的時事炒作錯誤的傳言，傳言說「健保卡兼有金融卡功能」、「健保卡裡有好幾千元」為錯誤訊息，健保署澄清，健保卡是「就醫憑證」，用來報稅、領口罩，都是依法授權、與其他政府機關合作的服務，與健保相關的業務、政策應以健保署公告為準，來路不明的傳言假傳聖旨、切勿輕信。
資料來源：
健保署 - 認識健保卡
諮詢單位：
健保署 承保組科長 - 謝沛鈞
