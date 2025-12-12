【錯誤】網傳影片：台灣出手真狠？全球供應鏈重新洗牌？不實資訊！內容農場虛構故事

網傳「台灣出手真狠！四十年恩情一刀斷」、「全球供應鏈重新洗牌！」的訊息和影片。經查證，台灣半導體產業政策近期並無網傳影片描述的重大改變，發布影片之 YouTube 頻道也不具可信度，內容聳動誇大、虛實參半，民眾應避免將此類頻道當成資訊獲取的管道，以免被誤導。



台灣出手真狠？全球供應鏈重新洗牌？



原始謠傳版本：



台灣出手真狠！四十年恩情一刀斷。這不是警告。撤離潮席捲中國。全球供應鏈重新洗牌！



並在社群平台流傳：



查證解釋：





網傳影片中稱經濟部召開記者會，宣布半導體政策轉向？



查核記者以關鍵字搜尋，近期無任何半導體產業政策有重大改變的相關新聞，經濟部在 2025 年 11 月 17 日宣布，預告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」。



綜合《經濟日報》、《自由時報》報導，戰略性高科技貨品出口管制清單新增 18 項管制，主要有高階 3D 列印設備、先進半導體設備及量子電腦等三類；在先進半導體設備的部分，包括互補金屬氧化物半導體（CMOS）積體電路、低溫冷卻系統、掃描電子顯微鏡（SEM）設備、低溫晶圓測試設備等半導體等，亦列入軍商兩用貨品及技術出口管制清單。



貿易署指出，經濟部每年均參考國際規範修正此清單；也就是說，這是每年的例行公事，並非政策改變。





關於台灣的科技外交



事實上，台灣的科技外交是逐步發展、累積的成果，不是在特定時間宣布要開始進行的外交策略，大約近兩年才被官方單位明確提出，比如 2024 年《中央社》報導，國科會表示，已和美、加、德、法等 43 國及 3 個國際組織，簽署 134 項合作文件，力拼科技外交。



2025 年 5 月，外交部發布新聞稿表示，部長林佳龍訪問美國德州，出席「台灣-德州人工智慧（AI）創新峰會」，推動台美經貿與科技外交；6 月，外交部宣布，和國家科學及技術委員會攜手合作推動科技外交，將針對海外智慧科技園區、人才培育及關鍵新興科技等三方面進行合作。





網傳影片為內容農場頻道發布



檢視網傳影片，是 YouTube 頻道「柒柒聚焦屋」所發布，該頻道於 2025 年 5 月才剛成立，6 月開始上傳影片，早期內容均以中國時事、民生為主，一直到 11 月才出現以台灣為主題的影片。





















檢視該頻道影片標題、內容，多為聳動誇大的訊息，虛實參半，是典型的內容農場頻道；MyGoPen 過去已查證過許多類似影片，這種頻道沒有根據、沒有真實畫面，不是具有可信度的資訊來源。





結論



台灣半導體產業政策近期並無重大改變，傳言影片內容參雜不實訊息，是典型的內容農場頻道，並非可靠的資訊獲取管道。



