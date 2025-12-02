【錯誤】網傳掌握最準血壓測量法？都要量左手？一般建議以右上臂的血壓為主

網傳「量血壓到底該用左手還是右手？」、「醫師教你快速掌握最準測量法」影片，提到「沒有絕對規定左手或右手」、「雙手都測，找出哪隻手的血壓較高，之後以該手為主進行測量」、「接近心臟的左手血壓會略高於右手約 5-10 mmHg」。但若實際以「隧道式血壓計」搜尋市售產品，如果是單圈式的、螢幕就在圈圈上的，則看不出左手、右手，但如果是平台式的，則都是左邊螢幕、右邊血壓計，不但符合右手血壓較高量右手、也符合國人大多以右手為慣用手的情況，廠商、醫療院所都已在源頭幫民眾處理，傳言為錯誤資訊。

廣告 廣告



量血壓要量左手？



原始謠傳版本：



量血壓到底該用左手還是右手？90%的人都錯了！醫師教你快速掌握最準測量法！



主要在社群平台流傳這段影片：





查證解釋：





（一）國健署：一般建議以「右上臂」的血壓為主



傳言說「血壓測量並沒有絕對規定一定要用左手或右手」、「第一次測量時，應該雙手都測，之後以血壓較高的手為主」。MyGoPen 查詢網路上具代表性的公開資料，國健署曾於 2021 年 9 月「如何正確測量血壓？」的衛教中，由時任臺北醫學大學部立雙和醫院神經科中風中心主任醫師、現為該院副院長的陳龍署名撰文宣導，明確提到：



（1）仰臥的體位血壓值較高



測量血壓時不可以翹起「二郎腿」，因為雙腿交叉時收縮壓會升高 2 到 8 mmHg。另外，部分暈眩或昏厥個案可能需要加作測量「站立」的血壓，一般仰臥位的收縮壓較站立的高 5 到 8 mmHg，舒張壓高 4 到 6 mmHg，



（2）衣服太厚血壓值較高



冬天厚外套衣會影響血壓測量的結果，因此測量血壓時上臂衣服應盡量脫掉或厚度最好 ＜0.5公分，注意是「脫去」太厚的衣服，而不是把袖子拉起。衣服過厚時，隔著衣服測得的血壓會比較高，而將衣袖拉起來，測得的血壓則比正常的低一些。



（3）右手臂血壓值較高



量血壓要選左手還是右手？是常被病人詢問的問題。因為人體血管結構關係，在正常情況下測右手血壓會比左手高出 5 到10 mmHg，所以在一般情況下建議以「右上臂」的血壓為主。但在第一次就診時，建議同時測量左、右臂血壓，並予記錄。當雙側血壓有差別（收縮壓差值 <20 mmHg），排除血管結構因素後，應以較高側血壓記錄為主。但若兩側收縮壓差值 ＞20 mmHg就會懷疑主動脈弓狹窄等疾病，建議進行四肢血壓測量。



（4）綁太鬆血壓值較高



「壓脈帶」下緣在肘窩上方的 2 到 3 公分，以能塞進 2 個手指頭鬆緊為標準，綁得太緊，血壓測量會偏低，太鬆則血壓測量會偏高。



傳言說「絕對規定一定要用左手或右手」，但其實醫學上一般性的建議是「右手」，因為右手血壓值比較高，量比較高的那隻手才能避免血壓被低估，傳言說法錯誤。





（二）衛福部：右手較高 第一次兩手都量，以後都用高的那隻手



傳言提到「接近心臟的左手血壓會略高於右手約 5-10 mmHg」。但根據衛福部所出版的《衛福季刊》於 2022 年 3 月「使用血壓計量測 用左手或右手有差異嗎？」宣導，提到：



（1）基本上來說，因為血管構造的關係，正常狀況下「右手」測得的血壓會比左手高出 5 到10 mmHg，因此，不論左、右手都可以測量血壓，對第一次測量的人，應左右手都量一次，之後取血壓較高的那隻手作為將來的量測標的。

（2）懷疑血壓不穩定，建議「連續 7 天，每天早上起床後、睡覺前各測 1 次，每次測量 2 遍」，掌握 722 原則，提供固定時間點取得的血壓數據給醫師參考。

（3）市面上電子式血壓計品牌眾多，不管選擇哪一種廠牌，都必須有衛福部核發的「醫療器材許可證」字號，並且在具有「藥師許可執照」的藥局或醫院購買，才能獲得安心保障。電子式血壓計必須定期校正，才能發揮最好檢測效能。



由上述官方資料可知，血壓「右手 > 左手」，傳言「左手略高於右手」為錯誤資訊。





（三）食藥署：兩手壓差大於 20 應就醫



傳言提到「兩手收縮壓差距不應超過15-20 mmHg，超過的話應立即就醫檢查」。血壓計的主管機關食藥署，也曾於 2025 年 5 月於官網「食藥闢謠專區」「使用血壓計量測，用左手或右手有差異嗎？」衛教，提到：



（1）血壓是血液流過血管壁時產生的壓力，2020 年國健署公布，正常血壓值應等於或小於120 / 80 mmHg，當血壓達130 / 85 mmHg 就算是偏高，140 / 90 mmHg以上就代表有高血壓。

（2）實際測量時，不論左右手都可以測量血壓，但兩手會有些微差別，以高的數據為準，國際知名期刊《刺胳針》登載的研究顯示，左右手差異15 mmHg以上則周邊血管疾病風險增加；國內專家建議雙手收縮壓差值＞20 mmHg時建議尋求醫師臨床診治。

（3）血壓隨時在變動，也會受到「季節溫度」及「環境」的影響，根據 2015年中華民國心臟協會公布的指引，量測前最好是能先安靜地靜坐 5 分鐘，採坐姿測量，綁壓脈帶的測量部位與心臟在同樣高度，每次進行 2 到 3 次測量，每次量測間隔 1 到 2 分鐘，之後取平均，這樣得到的血壓值最準確。



由上述可知，傳言「壓差距不應超過15 到20，超過的話要就醫」為正確資訊。









資料來源：《衛福季刊》「使用血壓計量測 用左手或右手有差異嗎？」





結論



總結而言，傳言說「左手血壓大於右手」是最重要的錯誤之處，接著傳言提到沒有規定一定要哪隻手，以後就以血壓較高的手為主，傳言言下之意就是以左手為主，但實際上臨床都以「右手」為主，符合以較高的手測量、以免低估，包括衛福部各機關多年來都已有相關宣導，可見傳言為錯誤資訊。



衛教資源：



台灣高血壓學會 - 正確測量血壓 722 原則