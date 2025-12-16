【錯誤】網傳日本近期突發7.8級左右地震畫面？不實說法！挪用過去無關畫面

網傳「日本突發7.8 級左右地震，未來幾日預計10幾萬人無家可歸」的訊息和影片。經查證，傳言影片分別挪用 2021 年日本福島地震、中國爛尾樓爆破、2006 年日本電影《日本沉沒》的畫面，和近期日本青森縣發生的 6.7 強震沒有關係，傳言影片是錯誤訊息。



日本突發 7.8 級左右地震畫面？



原始謠傳版本：



日本突发7.8 级左右地震，末来几日预计10几万人无家可归，死亡惨重！#日本 #地震 #突发

主要流傳這段影片：









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片的原始來源為何？



檢視網傳影片，共由 4 個片段組合而成，查核記者將其依序編號並進行查證如下：











片段一



（一）透過影片反搜工具 InVID 分析其關鍵畫面，再以 TinEye、Google 進行搜尋，TinEye 的搜尋結果顯示，相同的畫面最早至少在 2021 年就已經出現；由此可知，網傳影片並非近期事件。









（二）以 Google 搜尋，查找到《三立新聞網》 2021 年的新聞中有相同的畫面，根據報導，日本福島外海在 2021 年 2 月 13 日深夜發生芮氏規模 7.3 強震，日本推特暱稱為「ひめい」的網友上傳了這段影片，可以看到劇烈的搖晃導致櫃子上的物品全部掉落，十分危險。





片段二



片段二暫時查找不到原始事件和出處，為背景不明的影片。





片段三



以 Google 搜尋，查找到 Facebook 粉絲專頁「新鮮事分享」曾在 2025 年 4 月 21 日發布有相同畫面的影片，全長 38 秒，貼文中指出，這是「昆明第一棟爛尾樓爆破現場」。









以此為線索，在中國瀏覽器百度上進行搜尋，查找到相同的影片至少在 2022 年就已經出現在中國平台上；相關影片同樣指出這是爛尾樓的拆除畫面，雖然無法確定到底是哪個地區的爛尾樓，但可以確認和日本近期的地震無關。











片段四



將片段四截圖反搜，查找到圖庫網站「alamy」、「shutterstock」都有相似的照片；根據網站資訊，這是災難電影《日本沉沒》之畫面，改編自同名科幻小說，在 2006 年上映。















以日文關鍵字進一步搜尋，查找到 YouTube 上有當時的電影預告，全長 1 分 32 秒，在 1 分 14 秒處可以看到和片段四相同的畫面。











結論



網傳影片挪用 2021 年日本福島地震、中國爛尾樓爆破、2006 年日本電影《日本沉沒》的畫面，和近期青森外海發生 6.7 強震無關。



