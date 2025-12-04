【錯誤】網傳日本高市早苗首相年輕時演唱的影片？實為日本歌手城南海

網傳「日本高市早苗首相、年輕時演唱的影片」的訊息和影片。經查證，網傳說法為錯誤訊息，影片內容實為日本歌手城南海在朝日電視台的音樂節目上和團體 Baby Boo 合作演唱《綠島之夜》，不是日本首相高市早苗年輕時唱歌的畫面，但她過去確實曾在日本富士電視台的新年節目上唱歌。



網傳日本高市早苗首相年輕時演唱的影片



原始謠傳版本：



日本高市早苗首相實在太有才，忍不住傳一下她年輕時的演唱影片，供群組點閱，晚些會收回！ 聰明的人 可以做很多事情 工作工作工作工作工作。 https://youtu.be/CROUYJhWhyo?si=QTsSl6DUyXRoEyDd

廣告 廣告



並在社群平台流傳這段影片：





查證解釋：





網傳影片中唱歌的人是日本首相高市早苗？



（一）檢視網傳影片，為 YouTube 頻道「kazahana」在 2024 年 4 月 13 日上傳，標題就已經寫上日本歌手城南海、日本團體 Baby Boo（ベイビーブー）的名字，他們演唱的歌曲是昭和時期的演歌《綠島之夜》（島のブルース）。









（二）將網傳影片截圖反搜，查找到 Facebook 用戶「易三山」在 2024 年 4 月 14 日有發布畫質清晰的版本，並在貼文中指出，影片是來自一檔叫做「人生、歌がある」的節目。









以「城南海」、「ベイビーブー」、「人生、歌がある」為關鍵字在 Yahoo Japan 搜尋，根據日本歌詞網站「Uta-Net」2024 年 4 月 11 日發布的資訊，「人生、歌がある」是 BS 朝日電視台的音樂節目，每週六晚間 7 時播出。



節目主要由歌手演繹不同時代的經典歌曲，而 2024 年 4 月 13 日的內容就包括歌手城南海和團體 Baby Boo 合作翻唱《綠島之夜》。





高市早苗過去曾登富士電視台演唱



根據《緯來日本台》報導，日本富士電視台的新年節目《十八番で勝負!!新春!オールスター対抗歌合戦》，曾在 2016 年邀請高市早苗，她在節目中選唱日本搖滾樂團 X Japan 的歌曲《Rusty Nail》。













結論



網傳影片是日本歌手城南海和團體 Baby Boo 在朝日電視台音樂節目上合作翻唱《綠島之夜》的畫面，不是日本首相高市早苗年輕時唱歌的影片；不過高市早苗的確曾於 2016 年登上日本富士電視台的新年節目，演唱樂團 X Japan 的歌曲《Rusty Nail》。



資料來源：



kazahana YouTube - 島のブルース 城南海＆ベイビーブー

易三山 Facebook

Uta-Net