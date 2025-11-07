【錯誤】網傳沈伯洋名下三公司遭中國官方懲戒？與事實不符的虛構內容

網傳「重慶公安部對沈博洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱中共國台辦與公安部日期宣布對民進黨籍立委沈伯洋立案偵查，他名下的博洋生技、洋芯電子、博洋海運等公司市值瞬間蒸發 47 億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。經查證，傳言最早於 2025 年 10 月 31 日由中配「陳彩虹」在 Facebook、Threads 等社群平台上發布，台灣並沒有與「博洋生技」、「洋芯電子」或「博洋海運」同名的公司，反而是中國有許多相似名稱的公司，但沒有任何證據顯示與沈伯洋有關，傳言內容純屬虛構，與實際情況不符。

廣告 廣告



沈伯洋名下三家公司市值蒸發 47 億？



原始謠傳版本：



重慶公安部10月26日對台獨份子沈博洋立案通報，這一刻開始他名下三家離岸公司的股價正以每秒%0.7的速度跳水。 10月28日14時36分 北京國台辦與公安部同步發佈，對台獨頑固份子沈博洋以涉嫌分裂國家罪立案偵查。 短短兩小時，沈家控制的博洋生技、洋芯電子、博洋海運三家上市公司市值蒸發47億新台幣。 家族信託在盧森堡的帳戶被凍結！ 連他妻子上週剛訂的瑞士私立小學也發來郵件，因合規風險取消錄取。 這不是簡單的制裁升級，而是依法懲治台獨頑固份子意見6月21日生效後，第一例直接從清單跳進案號的刑事立案！ 過去18個月沈博洋旗下的博洋研究院向五家美國智庫匯入362萬美元，教唆美國挟台灣打擊中國。 其博洋海運公司更以維修名義為海巡署改裝三艘600噸級雙體船，船艙暗格可加裝雄風導彈發射架。 更致命的是10月15日深夜，一架從台中清泉崗起飛的民用比奇飛機，在泉州外海被攔截，機艙裡搜出的加密硬盤顯示，沈家基金會正籌組一只2.3億美元的避險基金，用於在歐洲收購半導體隱性產能，資金池剛搭好，司法鐵拳就落下！ 立案消息傳出後，沈博洋回應說：台灣人沒在怕的… 沈博洋左手無名指的鑽戒是他2019年在日內瓦拍下的3.6克拉藍鑽婚戒，如今戒指還在，瑞士銀行保險箱裡的十本護照卻已被標記：紅色通輯。 按照意見第十七條，分裂國家罪可缺席審判，最高無期徒刑且終身追責。 更關鍵的是中國與全球83國簽有刑事司法協助，其中62國明確：政治犯罪列外排除。 換言之，只要沈博洋踏上任何一國領土，國際刑警組織通道即可激活，航班落地就是手銬落地。 沈家的多米諾才剛剛開始，台灣金融機構證實：兆豐國泰世華等八家銀行已凍結博洋系循環授信，總額度760億新台幣。 高雄港務公司也收回洋芯電子五年免稅碼頭租約，違約金3.4億。 沈博洋的叔叔博洋生技董事長沈永樵在股東會上罕見哽咽：我們沒想到會走到這一步，更沒想到會這麼快。 待沈博洋缺席大陸判決生效，沈家在大陸港澳及東盟五國的合資工廠將被強制清算，預估總損失逾千億元新台幣！ 數字背後是精準打擊四個字的真實重量，北京的態度情緒而冷靜！ 於此同時福建廣東檢查機關已抽調41名檢察官成立反獨專班。 案件編號1028的卷宗裡，沈博洋的出入境紀錄，資金圖譜，境外演講視頻被壓縮成7.2T的電子證據，隨時準備啟動缺席審判程序。 信義區豪宅的燈火依舊不改璀璨，只是沈博洋家的頂層複式已拉上全部窗簾，據知情人士透露，沈博洋訂了11月1日凌晨飛往迪拜的私人包機，卻遲遲拿不到民航處的航管許可，跑道盡頭是司法天網的起點，也是台獨迷夢的終點。



並在社群平台流傳：





廣告 廣告





查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 以「沈博洋、博洋生技」等關鍵字進行搜索，發現傳言大約於 2025 年 10 月 31 日開始在社群平台流傳，Facebook 用戶「陳小語」於 21：08 分首次發布網傳訊息；22：34 分，Threads 用戶「謝嵐炘」（cxycch1240）也發布相同的貼文。



記者以「謝嵐炘」進行搜索，發現 Facebook 上有同名的用戶，該用戶於 11 月 1 日1：42 分發布網傳訊息及影片，經查證後，確認「陳小語」、「cxycch1240」及「謝嵐炘」皆為同一人，即是曾在台北車站經營「大千金」手搖飲的中配陳彩虹。



傳言內容大抵聲稱立委沈伯洋被重慶公安部立案調查，他們家族相關的三家公司股價也因此跳水，市值蒸發 47 億新台幣。



首先，沈博洋的正確名字寫法應為「沈伯洋」，傳言提到的人名皆為錯字；其次，傳言提到的三家公司「博洋生技」、「洋芯電子」、「博洋海運」，以關鍵字進行搜索，並沒有發現台灣有這三間上市公司。



根據中央社 7 月 16 日的報導，中國大陸國台辦對民進黨立委沈伯洋的父親沈土城所經營的「兆億公司」實施懲戒，該公司已被大陸海關廢止其登記註冊。除此之外，並沒有任何與沈伯洋或其家族相關的公司遭到懲戒。



如果以「博洋生技」進行搜索，只能找到台灣有一家「博洋系統科技」，負責人是黃羽涵，主要專注於建築及廠務維護管理的創新監控技術，與生技並無任何關聯；高雄有則有一家「洋芯有限公司」，不過該企業是在賣泰式奶茶、咖啡及氣泡飲的攤商。



其餘與傳言三家公司相似的企業，大多來自中國，例如深圳的「博洋芯微電子有限公司」、河南的「博洋生物科技有限公司」、東莞的「博洋塑膠原料有限公司」、山東的「濱州博洋科技股份有限公司」；海運相關的則有「上海博洋國際物流有限公司」、「廣東博洋國際物流有限公司」、「福建博洋船舶工業有限公司」等。



沒有任何證據顯示這些帶有「博洋」兩字的中國公司，與沈伯洋家族有關。



此外，台灣也沒有「博洋研究院」這種單位，中國倒是有由浙江紡織職院結合企業，共同成立的「博洋學院」。由於台灣根本沒有「洋芯電子」或「博洋生技」這些公司，因此傳言聲稱「洋芯電子被高雄港務公司收回五年免稅碼頭租約」、「博洋生技董事長沈永樵（沈伯洋叔叔）在股東會上罕見哽咽」等，皆為虛構內容。





結論



總結來說，傳言有關沈伯洋家族企業的描述，皆為虛構內容，也沒有提出任何證據佐證，網傳訊息不正確。





資料來源：



三立新聞網 - 開不下去了！中配陳彩虹手搖飲「大千金」頂讓 怒噴被毀：鐵心棄商從政

微博 - 平安重庆

中央通訊社 - 國台辦：沈伯洋父親公司登記註冊遭廢止

博洋系統科技股份有限公司

小雞上工 - 蹺咖啡(洋芯有限公司)

微庫電子市場網 - 深圳市博洋芯微电子有限公司

百度百科 - 河南博洋生物科技有限公司

万塑达塑化供应链大数据平台 - 东莞市博洋塑胶原料有限公司

百度百科 - 滨州博洋科技有限责任公司

国际海运网 - 上海博洋国际物流有限公司

广东博洋国际物流有限公司

福建博洋船舶工业有限公司

宁波博洋控股集团有限公司 - 产教融合 赋能创业 ——博洋学院揭牌成立