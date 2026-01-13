【錯誤】網傳治療香港腳妙方？14天白醋的奇效？別讓偏方延誤病情使症狀更惡化

網傳「治香港腳 14 天白醋奇效」的影片，片中提到用中醫告知白醋泡腳 14 天就能治好香港腳。但根據食藥署多年來多次宣導、並請皮膚科醫師衛教，都提到用醋治療香港腳是「偏方」，誤信傳言不但沒效、還會延誤病情。



泡醋治香港腳？



原始謠傳版本：



治香港腳妙方，30年前一個老中醫教的非常有效。 #看到的人有福了 #治香港腳偏方 #東方阿姨認證過



主要在社群平台流傳這段影片：







查證解釋：





傳言說白醋泡腳 14 天治好香港腳？



MyGoPen 查詢網路上具代表性的公開資料，食藥署臉書帳號「食用玩家-食藥署」曾於 2024 年 1 月發文「想趁冬天好好治療香港腳」，提到各種偏方：



（1）泡熱水：黴菌非常耐熱，就算泡湯 45°C 也沒有殺傷力

（2）擦醋：會造成患部脫皮，反而增加「糜爛型足癬」的風險

（3）擦凡士林：滋潤患部反而提供適合黴菌增長的環境

（4）擦漂白水或次氯酸水：有腐蝕性，容易引起皮膚發炎



食藥署建議應由醫師診斷、按照醫囑進行治療，如果是自行到藥局買指示藥品（OTC），也需要諮詢專業醫、藥人員，提醒民眾要查證並過濾資訊，以免聽信偏方延誤病情。





而食藥署《食藥好文網》也曾於 2018 年 5 月衛教「讓香港腳徹底滾出你的人生 跟著這張圖做就對了」，但原文連結失效，其他媒體轉載而留有紀錄，該文由皮膚科醫生游鴻儒解釋香港腳的相關疑問，提到香港腳治療大約須持續 2 個月，皮膚狀況才會穩定正常，此外也提到各種傳言的偏方，其中有關於泡醋的說法則為「濃度 5% 的醋酸確實可以抑制黴菌，『乾式趾間型』香港腳泡醋或許有點效果；但是『潰瘍型』香港腳泡醋會痛得要命！更何況，不太可能整整 2 個月每天都泡醋，因為腳會染上嗆鼻的醋味」。而其他包括蒜泥、蒜片、生薑、生薑水、茶樹精油、牙膏、抹鹽、攝取維生素 B1，也都是無效、或是反而使症狀更惡化的錯誤作法。











結論



由上述資料可知，食藥署多年來不斷宣導香港腳是一種黴菌感染，應由醫師診斷、開出「處方藥」，即使自行到藥局買藥也應諮詢藥師、購買「指示藥」，各種偏方不但無效、反而提供適合黴菌增長的環境而使病情更加惡化，或引起糜爛型足癬、因腐蝕性導致皮膚發炎等其他問題。傳言為錯誤資訊。



衛教資源：



台北榮總 - 香港腳之照護