【錯誤】網傳海南人聚集海口抗議中共禁燒煤取暖的影片？挪用哈爾濱冰雕展畫面

網傳「海南人覺醒 億人聚集海口抗議」、「不滿中共禁燒煤取暖」的訊息和影片。經查證，傳言影片其實是哈爾濱冰雕展「冰雪大世界」不同時期的畫面，和傳言所述無關；中國政府自 2017 年推行「煤改氣」政策，但天然氣費用昂貴，農村民眾負擔不起，2026 年初，農村民眾沒錢取暖的話題登上微博熱搜，不過目前尚無公開資訊指出有相關的抗議事件；而海南雖然的確在 2025 年 10 月發生過抗議，但主因是當地農民和國營企業有土地糾紛，傳言說法錯誤。

網傳海南人覺醒聚集海口抗議影片？



原始謠傳版本：



海南人覺醒億人聚集海口 抗議不滿中共禁燒煤取暖 導致六億百姓凍死摘器官



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片的拍攝地點為何？



（一）檢視網傳影片，全長 28 秒，共由 5 個片段組合而成，其中片段 4、5 可以看到「第二十六屆哈尔滨冰雪大世界」、「第二十七屆哈尔滨」字樣的裝置藝術，前者為白天的畫面，後者為晚上的畫面。









以此為線索進一步搜尋，查找到哈爾濱冰雕展「冰雪大世界」官網上發布的園區影片中有相似畫面，可以看到一樣的圓環和「哈尔滨冰雪大世界」字樣的裝置藝術，確認片段四、五是該冰雕展的相關影像。















（二）透過 Google 反搜局部建築畫面，查找到片段一、二的原始來源為中國媒體《鳳凰衛視》，是擷取自其於 2024 年 12 月 25 日發布在官方 Facebook 粉絲專頁上的影片，同樣也是在冰雪大世界園區拍攝。









除此之外，也查找到片段五的原始來源為《哈爾濱日報》在騰訊網上發布的影片，根據報導，這是冰雪大世界 2026 年跨年活動後的散場畫面。











中國近期是否有抗議禁止燒煤取暖的事件？



（一）綜合《德國之聲》、《法新社》、《路透社》等媒體 2026 年 1 月報導，中國政府自 2017 年開始強力推行「煤改氣」政策，不少農村民眾無法負擔昂貴的天然氣供暖費用，2026 年初，河北地區「沒錢取暖」登上了微博熱搜，但目前沒有公開資訊指出因此爆發大規模抗議事件。



（二）而海南確實曾在 2025 年 10 月 31 日爆發大規模抗爭，但和禁止燒煤的政策無關；《中央社》報導指出，事發地點在海南省瓊中自治縣，當地農民和一家國營企業「海南天然橡膠產業集團加釵分公司」有土地糾紛，雙方協調未果，該公司竟擅自砍光農民的檳榔樹。



農民因此群起包圍公司大樓抗議，期間拆掉招牌、掀翻數輛汽車，警方出動大批警力與鎮暴警察，還封鎖入村道路不讓車輛進入，並一度鳴槍示警，事件至隔天凌晨 1 時許才落幕；瓊中官方宣稱沒有傷亡，「目前態勢平穩」。





結論



網傳影片是哈爾濱冰雕展「冰雪大世界」的園區畫面，並不是在海南；中國近期確實有「煤改氣」政策導致農村居民在冬天沒錢取暖的相關討論，但目前尚無公開資訊指出因此爆發大規模抗議。



