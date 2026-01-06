【錯誤】網傳特斯拉將於2026年推出新手機？虛構創作內容！非可信資訊來源

網傳「特斯拉將推新手機」的圖片及訊息，內容聲稱一款由特斯拉研發的智慧型手機「Tesla Pi」將於 2026 年 3 月開賣，定價 789 美元，除了搭載最新晶片，手機還內建免費的星鏈（Starlink）技術。經查證，網傳訊息出自內容農場頻道，並非特斯拉官方消息，自 2021 年開始，網路上即出現特斯拉研發新手機的謠言，以前大多是以文章形式流通，隨著 AI 技術進步，開始出現手機概念圖、概念影片等，不過馬斯克於 2024 年 11 月接受喬羅根（Joe Rogan）專訪時，即公開表示特斯拉確實可以打造蘋果、安卓系統以外的全新手機，但「這並不是我們想要去做的事情」。截至本次查核報告上架前，特斯拉官網及國外通訊社、主流媒體等，皆沒有任何關於「特斯拉將推出新手機」的報導或資訊，網傳訊息為虛構內容，與事實不符。

特斯拉新手機即將推出？



原始謠傳版本：



突發! $789 Tesla Pi 手機終於解鎖了! 全新 X23 晶片破壞 Iphone 17 A19 晶片! 明年三月到貨,特斯拉 Pi Phone 將採用世界上最強的晶片,完全勝過蘋果與其大力推廣的 A19 Pro 晶片。 雖然 iPhone 17 系列標榜 A19 Pro,但 Elon Musk 已證實特斯拉的 X23 晶片是世界上最好的 AI 推理晶片! ' 它旨在在在處理速度、圖形能力和AI力量上擊敗每一位競爭對手。 特斯拉的晶片不僅確保所有要求的應用程式順利運行,還迎來移動人工智能的新時代,直接在裝置上處理圖像、語言和數據,無需雲端依賴。 Tesla Pi Phone 也是世界上首款使用 6 級鈦金屬的手機,允許完全免費的星鏈連接。 好吧,高級功能和高端設計的主機建議標價2000美元,甚至3000美元,對吧? 但這個震撼行業的消息是,特斯拉 Pi Phone 將以 $789 起跳,這價格是從 Elon Musk 到 Tim Cook 宣戰的競爭力。 雖然 iPhone 17 和 iPhone Air 已經透露了一系列缺點,但特斯拉手機在各方面都幾乎完美。 這就是特斯拉 Pi Phone 發佈前所洩露的內容。 值得等待嗎,還夠強大可以打敗蘋果嗎? 立即探索! 一如預測,iPhone 17 Pro陣容再次令用戶感到失望。



主要流傳這些圖片：













並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 以「Tesla Pi、Musk phone」等關鍵字進行搜索，發現在 YouTube、Facebook、Instagram、Reddit、TikTok 等社群平台，皆有許多相關文章與影片，聲稱特斯拉將推出 789 美元的特斯拉手機，而且還搭載星鏈（Starlink）技術，供用戶免費使用。



不過當你把搜尋結果改成「新聞」，就會看到各式各樣的闢謠報導，表示並無此事，甚至在 2024 年 10 月即有相關的澄清文章。



根據 Teslrati 於 2024 年 11 月 4 日的報導，馬斯克本人在接受喬羅根（Joe Rogan）專訪時，明確提到：



「Tesla 處於一個比全球或許任何公司都更有利的位置，能夠打造一款既不是 Android、也不是 iPhone 的全新手機。不過，這並不是我們想要去做的事情，除非我們被迫這麼做，或是出現某些情況。」（Tesla is in a better position to create a new phone, that’s not Android or iPhone than maybe any company in the world. But, it’s not something we want to do, unless we have to or something.）



馬斯克隨後補充，「某些情況」是指假如蘋果或 Google 開始做一些非常糟糕的事情，比如審查應用程式或亂當守門人等。



其實有關特斯拉推出手機的傳聞，至少於四年就已出現，MyGoPen 於 2021 年 11 月的查核報告，曾經查證過一款聲稱是特斯拉研發的概念手機，後來證實是網友創作；2025 年 9 月的查核報告，也提到過「特斯拉 Pi」手機是 YouTube 內容農場頻道的常客，因為在國外，一旦影片涉及馬斯克與科技，就會有一定流量。



提醒民眾，截至本次查核報告上架前，並沒有任何「特斯拉將研發手機」的報導或資訊，即使用來成真，也不代表社群平台這些農場文章、農場頻道成功預言，這並非可信的資訊接收管道，仍應以特斯拉官方或國際主流媒體的報導為主。





結論



總結來說，特斯拉近期並沒有發表一款要價 789 美元的手機，傳言屬於網友創作，以文章、影片等不同形式，在內容農場網站流傳，相關資訊皆為虛構內容，與事實不符。



Fact Crescendo - Is Tesla Launching a Pi Smartphone with Revolutionary Features?

Teslarati - Tesla Phone rumors clarified by CEO Elon Musk



