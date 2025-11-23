【錯誤】網傳王世堅自拍影片稱「我來大陸」？AI偽冒剪輯配音！當事人澄清

近日社群平台流傳一段短影音，畫面顯示為王世堅身穿藍色 Polo 衫與深色外套，手持鏡頭疑似自拍，對著鏡頭說「我是以個人身分來大陸」、「我是綠營的人」，網傳貼文敘述稱「台灣網紅王世堅 低調一個人來了」。經查證，除了影片為 AI 變造影片外，王世堅也在臉書上緊急發聲明澄清，一直都在台灣。網傳內容是偽冒名人的 AI 假影片。



網傳王世堅自拍影片稱「我來大陸」、「我是綠營的人」？



原始謠傳版本：



台灣網紅王世堅 低調一個人來了王世堅“王民代”也來大陸了。

主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





語音與嘴型不對嘴，且有明顯 AI 特徵



檢視網傳影片，雖然聲音聽起來與王世堅聲線接近，但細看會發現「嘴唇動作與聲音完全無法對上」，這也是典型的 Deepfake（深偽）技術特徵，藉由 AI 模仿聲線，再套用至無關的舊影片上。





影片並非出自當事人



目前王世堅官方帳號僅有 Facebook 與 Threads，發布影片的粉專名稱為「中國人的聲音」，並非正規媒體或王世堅本人的發布管道。







王世堅本人澄清「沒去中國」



針對此類影片，王世堅委員已於官方社群平台發文澄清：「我一直都在台灣，未來也無去中國相關的計劃。請大家別被不肖人士欺騙！」







結論



網傳「王世堅自拍稱去大陸」的影片是經 AI 變造聲音並盜用無關畫面的不實訊息。王世堅並未前往中國，該影片出自可疑帳號，民眾切勿受騙上當。

資料來源：



王世堅 - 個人 Facebook 官方頁面

民視新聞網 － 快新聞／網傳影片稱低調赴中？王世堅怒嗆「假消息」：一直都在台灣