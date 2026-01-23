【錯誤】網傳瑞士40人死亡的火災是這樣開始的影片？挪用峇里島餐廳火災畫面

網傳「瑞士 40 人死亡的火災是這樣開始的」、「歷史就是不斷的重複類似的事情」的訊息和影片。經查證，傳言影片實為印尼峇里島一間叫做 Bella Canggu 的餐廳在 2025 年 12 月 23 日發生火災，當時工作人員正在進行火舞表演，疑似是引燃了周圍的裝飾物導致大火，所幸無人傷亡，和瑞士一間酒吧在 2026 年跨年夜發生嚴重大火無關，傳言為錯誤訊息。



瑞士40人死亡的火災是這樣開始的 歷史就是不斷的重複類似的事情



網傳影片的原始來源與事件為何？



（一）透過影片反搜工具 InVID 分析網傳影片後進行搜尋，初步先查找到，相似的影片最早至少在 2025 年 12 月 24 日就已經出現在網路上，早於瑞士酒吧在跨年夜發生大火的事件。



有多個 Instagram 帳號（1、2、3）在貼文內容中提到峇里島倉古（Canggu）這個地方，文中指出，這是當地一家叫做 Bella Canggu 的餐廳，他們在進行火舞表演時發生火災，所幸無人傷亡。









（二）以峇里島倉古為線索進一步搜尋 2025 年 12 月的相關新聞，根據印尼旅遊網站「Hey Bali」指出，2025 年 12 月 23 日，位於峇里島夜生活鬧區的熱門場所 Bella Canggu 突發火災，現場一片混亂。



從網路上瘋傳的影片可知，餐廳工作人員在進行火焰秀或火舞表演時，似乎引燃了周圍的裝飾物，火勢迅速蔓延到天花板；文中表示，消防隊到場後很快就把火勢控制下來，目前相關單位還在調查這場火災的確切原因。





關於瑞士酒吧跨年夜大火



瑞士 Le Constellation 酒吧於 2026 年 1 月 1 日凌晨發生嚴重大火，造成 40 人死亡、119 人受傷，其中包含許多青少年，且因當地是國際知名滑雪勝地，還有許多外國籍人士。



火場事故的初步調查發現，火災原因疑似是慶生用的仙女棒蠟燭離天花板太近，而天花板又都是易燃的木頭建造，加上逃生通道狹窄、疏散困難，造成這起悲劇，相關單位更指出，這家酒吧自 2019 年以來就未曾接受消防安檢。





結論



網傳影片是 2025 年 12 月印尼峇里島一家餐廳發生火災的畫面，和瑞士酒吧在 2026 年跨年夜發生嚴重大火的事件無關，傳言為錯誤訊息。



