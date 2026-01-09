【錯誤】網傳美國告知馬杜洛將進監獄？不到24小時反美強國仗義出手？無根據的內容農場文章

網傳「美國告知全世界，馬杜洛將進監獄」、「不到 24 小時，反美強國仗義出手」的文章。經查證，傳言來自無根據的內容農場，是錯誤訊息。文中所謂的反美強國指的是伊朗，但在馬杜洛夫婦被美軍逮捕後，伊朗除了發表聲明譴責美方、強調和委內瑞拉關係依舊外，沒有進一步行動；美國總統川普雖然確實有在社群媒體上對伊朗放話，但他是針對伊朗國內的示威浪潮，警告伊朗政府不得對抗議的平民動用武力，和委內瑞拉無關。



美國告知馬杜洛將進監獄？不到24小時反美強國仗義出手？



原始謠傳版本：



廣告 廣告

美國告知全世界，馬杜羅將進監獄，不到24小時，反美強國仗義出手



並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳文章宣稱伊朗在馬杜洛被捕後出手？



（一）根據《中央社》報導，在美軍逮捕馬杜洛夫婦後，俄羅斯、伊朗、哥倫比亞、古巴等國皆對此譴責美方行動，伊朗外交部發表聲明：「強烈譴責美國對委內瑞拉進行軍事攻擊，公然侵犯其國家主權與領土完整性。」



2026 年 1 月 5 日，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在記者會上指出，伊朗和委內瑞拉之間的關係依然不變，並向美國喊話釋放馬杜洛夫婦；除此之外，伊朗並沒有其他動作，傳言宣稱伊朗對此表示「美軍的行為是對委内瑞拉主權的赤裸裸強奸」並非事實。



（二）傳言文章另稱「伊朗的反应不可避免地激怒了刚刚取得“胜利”的特朗普，这位以“推特治国”著称的美国总统，不仅在社交媒体上继续发表威胁，还放出了那句著名的狠话：“子弹已上膛」。



查核記者以關鍵字進行查詢，查找到川普確實有類似發言，但並不是針對伊朗譴責馬杜洛夫婦被捕一事，而是針對伊朗的反政府示威抗議，警告伊朗政府不得暴力鎮壓抗議的民眾。



根據《BBC》報導，伊朗因經濟危機再度掀起反政府示威，全國爆發大規模活動，抗議伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）；對此，川普在 Truth Social 上發文寫道：「如果伊朗像往常一樣槍擊並暴力殺害和平示威者，美利堅合眾國將會前來營救他們。」



川普還表示：「我們已經準備就緒可以隨時出發」（We are locked and loaded and ready to go）Locked and loaded 是英文俚語，確實有槍已上膛、準備採取軍事行動的意味，但川普回應的是伊朗國內局勢，和委內瑞拉無關。





結論



網傳文章來自內容農場網站，無確切的資訊來源也和事實不符，伊朗在美國逮捕馬杜洛夫婦後，確實發出聲明譴責美方行動，但沒有採取進一步行動，也不存在其批評「美軍的行為是對委内瑞拉主權的赤裸裸強奸」的話語。



美國總統川普的「子彈已上膛」（We are locked and loaded and ready to go）言論，也和伊朗反對馬杜洛夫婦被捕無關，主要是警告伊朗政府不得對國內爆發的反政府示威抗議採取暴力鎮壓。



資料來源：



中央社 -

美國空襲委內瑞拉 俄羅斯伊朗哥倫比亞古巴齊聲譴責

伊朗稱與委內瑞拉關係不變 俄使館建議公民勿赴委國

BBC - Trump warns US will intervene if Iran kills protesters