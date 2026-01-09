【錯誤】網傳美軍抓到馬杜洛的照片？後製編修前烏克蘭國會議員被捕照

網傳「美軍第160特種作戰航團不到兩小時時間」、「抓了委內瑞拉總統馬杜洛夫婦」的訊息和照片。經查證，傳言照片經過後製，原始畫面是前親俄派烏克蘭國會議員梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）2022 年逃亡後被烏克蘭國家安全局逮捕，傳言為錯誤訊息；除此之外，「美軍不到 2 小時抓了馬杜洛夫婦」的描述也不正確，整場行動從美國總統川普下令到美軍成功抓獲目標，共歷時 2 小時 20 分鐘。



網傳美軍抓到馬杜洛的照片？



原始謠傳版本：



美軍第160特種作戰航團不到兩小時時間ˋ抓了委內瑞拉總統馬杜羅夫婦



主要流傳這張照片：









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳照片中的人是否為馬杜洛？



（一）檢視網傳照片，可發現其頭身比例不正常，銜接處沒有脖子，且右手臂上有烏克蘭國旗等不合理之處，推測照片可能經過後製修改。









（二）以此為線索，局部反搜此張照片，查找到其原始來源實為烏克蘭總統澤倫斯基於 2022 年發布在 Telegram 上的照片，可以看到原始畫面中的人物並不是馬杜洛；貼文中指出，烏克蘭國家安全局（SBU）成功執行了一次特別任務。









根據《德國之聲》（DW）報導，此人為前親俄派烏克蘭國會議員，是普丁的親信：梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk），因涉嫌叛國罪被捕，2022 年 2 月 27 日有消息傳出他從軟禁地點逃脫、3 月 18 日他被列為通緝名單、4 月 12 日再度被抓。





美軍不到 2 小時抓了馬杜洛夫婦？



根據美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指出，美軍派出近 200 名士兵、超過 150 架軍機進入委內瑞拉首都卡拉卡斯抓捕馬杜洛夫婦，這場任務的行動代號為「絕對決心」（Operation Absolute Resolve）。



美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）說明，這場突襲行動歷時 2 小時 20 分鐘，美國總統川普於美東時間 2026 年 1 月 2 日晚間 10 時 46 分下達指令，美軍直升機隊在美東時間 1 月 3 日 1 時 01 分降落在馬杜洛住處，成功逮捕目標。





結論



網傳照片實為前親俄派烏克蘭國會議員梅德韋丘克在 2022 年逃亡被捕的畫面，並非美軍抓到馬杜洛的照片，傳言是將馬杜洛的頭後製加上去，為錯誤訊息。



