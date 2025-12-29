【錯誤】網傳老人不要天天洗澡？這樣洗壽命平均延長8年？誤導說法影片！皮膚科醫師詳解

網傳「老人多久洗一次澡？原來我們都錯了！老年人洗澡，這幾點必須知道，能比別人更長壽！」，傳言說 65 歲以上老人冬季建議 2 到 3 天洗一次，80 歲以上或行動不便者一周 1 到 2 次。但專家表示，不要用太強、太多的洗劑，不要用太熱的熱水，正確洗澡的話天天洗澡也不會有問題，畢竟洗澡的需求每個人的差異很大，更何況銀髮族皮膚較脆弱不只是皮脂分泌變少的關係，銀髮族通常都有慢性病，而糖尿病等慢性病也會導致皮膚出問題，傳言只講單一因素、缺乏「全人」的思考，為錯誤說法。

老人不要天天洗澡？這樣更長壽？



原始謠傳版本：



老人多久洗一次澡？原來我們都錯了！老年人洗澡，這幾點必須知道，能比別人更長壽！



主要在 YouTube 流傳這樣的影片：





查證解釋：





（一）不只季節因素 不同緯度、高度、室內空調的影響大



傳言提到「臺灣夏季 5 到 10 月容易流汗，可以每天沖澡，冬天 11 月到 4 月，65 歲以上長者 2 到 3 天洗一次澡，80 歲以上或行動不便、臥床老人，一週一次到二次」。MyGoPen 致電諮詢皮膚科醫師趙昭明，他表示洗澡的頻率不只有季節因素，還包括所處的大環境和小環境：



（1）緯度：同樣是冬天，屏東可能很熱、台北卻很冷，臺東可能很乾燥、宜蘭的毛毛雨會淋濕，傳言說法沒有提到這些差異。

（2）高度：同一個地區也可能因為在山腳下或是在山上，兩地的高度不同而有極大的溫差或濕度的差異，傳言卻只講季節。

（3）空調：室內工作場所夏天是否開冷氣、冬天是否開暖氣，或是春、秋不開空調自然通風，各個場域的整體空調情況並不同，傳言不講最直接的小環境，為錯誤說法。





（二）工作髒污不只農業、建築業



傳言提到「長者是否需要天天洗澡？除非是農耕、建築業，或是大小便失禁，一般居家老人洗澡反而把皮膚益菌洗掉了」。趙昭明表示，現在高齡化社會、很多超過 65 歲了以上的老人也還在工作，因為髒污、流汗而要天天洗澡的工作環境也不只限於這兩種行業，專業說法過於簡略。





（三）洗澡方式正確 比洗澡頻率重要



傳言提到「天天洗澡、2 到 3 天洗一次、一週 1 次或 2 次」、「老人過度洗澡把較弱的皮脂膜都洗掉了」。趙昭明強調，洗澡頻率不是絕對的，主要還是個人因素，每個人的「膚質」不同，不同階段的「膚況」也不同，對清潔度、清爽感的要求也都不同，很難一概而論，趙昭明指出，老人家油脂分泌確實會減少，所以不管夏天還是冬天、水溫都不能太熱，而且肥皂、沐浴乳都不能用太強力清潔功能的，使用量也不能太多、或是清潔劑使用時停留在皮膚上洗太久，否則就會把身體已經相對比較缺乏的油脂洗掉，所以不是洗澡次數或頻率的問題，而是洗澡的方法是否正確的問題，只要洗澡方式正確，接下來才有洗澡頻率的考量、但這是非常個人化的需求，所以討論洗澡方式正確與否才是最重要的，而不是只討論次數、頻率的問題。傳言不講最重要的先決條件、抓小放大，為錯誤說法。





（四）皮膚出問題不只因洗澡 還包括皮膚病、慢性病



傳言提到「天天洗澡，用清潔力很強的洗劑、用毛巾猛搓，把油脂都洗掉了，抓到滿身血痕、缺脂性皮膚炎」、「冬季癢，以為是洗不乾淨才癢，其實是洗太乾淨」。趙昭明表示，慢性病的病人，像是肝、腎功能不好或是糖尿病病人，皮膚本來就比較脆弱，冬季皮膚癢常會抓到破皮，流血、流湯才會停下來，門診病人很多這樣的民眾，而且越癢沖熱水越舒服、越沖越乾，然後又越癢、又越乾，惡性循環的結果就是越洗越糟，因此病人首先要改掉的壞習慣就是熱水，洗澡水溫度絕對不能太熱，此外就是一旦皮膚真的出狀況了、就趕快看醫生，很多老人家都知道冬天皮脂分泌不夠，要做保養、擦乳液，但是擦乳液還是癢，光靠保養已經沒有辦法改善的時候，就得靠藥物治療，擦了藥膏、治好了再擦乳液才有效，趙昭明也提醒，老人家的慢性病也要控制，慢性病控制的好、皮膚也才會好，所以老人家皮膚不好不是洗澡頻率的問題而已，該擦得乳液要擦、該醫的皮膚病要醫、該控制的慢性病要控制，傳言歸因於單一因素，為錯誤說法。





（五）老人臭部位不只耳後、後頸、頭皮 皮脂腺旺盛的地方也是



傳言提到「皮脂腺裡的脂肪酸，氧化後產生的，不溶於水」、「老人味最重都躲在耳後、後頸、頭皮」。趙昭明指出，皮脂腺分泌的脂肪酸氧化後，與表皮上的細菌反應、產生「2-壬烯醛」（2-Nonenal），這就是老人臭的來源。傳言說老人臭主要集中在耳後、後頸、頭皮，趙昭明表示，這些都是「汗腺」分泌的位置，但其實包括腋下、胸口、背部，這些也都是「皮脂腺」分泌旺盛的地方，也是常見的老人臭來源，傳言說法過於簡略，為不夠完整的錯誤資訊。





（六）改善老人臭不只專用洗劑 飲食、生活習慣也要改



傳言提到「用針對老人味的沐浴露，或是溫和洗面乳，重點清潔味道少一半」。趙昭明強調，其實一般的肥皂、沐浴乳已經相當足夠，雖然臺灣市面上已有標榜「淨味」、「去味」，訴求老人臭的專用沐浴劑，但其實消費者不必迷信，業者推出產品本來就會針對不同族群而有不同的訴求，例如孕婦、小孩、老人家、男性、女性專用，分眾市場越分越細，這都只是商品化的過程，但老人臭不是單一因素而已，而是很多因素共同作用的結果。



趙昭明強調，就像傳言所說的老人臭來源可能還包含織物，例如枕套、衣物、床單等等，如果再加上飲食重口味、抽菸、不愛喝水等等，老人臭的味道就會更明顯，所以想要杜絕老人臭，絕對不是用老人臭的專用洗劑而已，而是加上飲食、生活習慣的整體調整和改變，只想靠著專用的沐浴乳、卻不肯做其他的改變，專用沐浴乳的效果也會有限。傳言卻只講商品，不講飲食、生活習慣。





結論



總結而言，傳言提到老人不需要天天洗澡、尤其是冬天 2 到 3 天洗一次即可，行動不便的老人甚至一周一次，以免因為年紀大而分泌較少的皮脂一直被洗掉。但專家表示，每個人所處的大環境、小環境不同，當地氣溫、室內空調情況都不同，工作行業的髒污情況、體質是不是容易流汗、體味是不是很明顯也不同，更遑論每個人對皮膚清潔、乾爽的感受、要求也不同，與其鼓吹幾天洗一次澡才正確，還不如衛教正確的洗澡方式更為重要，傳言對真正的重點避重就輕、誇大枝微末節，為錯誤資訊。



諮詢專家：



趙昭明皮膚科診所院長 - 趙昭明