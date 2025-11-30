【錯誤】網傳老人避免嗆咳變肺炎應多吃鹽滷豆腐？誤導說法！醫師詳解吞嚥動作

網傳「老人為甚麼吃東西容易嗆到，而變成肺炎？」貼文，提到是因為老人「喉頭彈片」缺鎂、沒彈性，日本醫界建議應該多吃鹽滷豆腐補鎂。但專家表示，鹽滷豆腐含鎂，但是高鎂食物很多，輪流吃、均衡吃才是長久、健康之道，坊間很多宣稱是日本養生、長壽秘方的書籍、內容，其實是來自日本自然療法的特殊族群，但未必正確或適用臺灣，提醒民眾多加留意。



老人避免嗆咳多吃鹽滷豆腐？



原始謠傳版本：



老人為甚麼吃東西容易嗆到，而變成肺炎？我從日本醫學文獻讀到日本老人也常因吃東西，而變成肺炎。食物怎麼跟肺部扯上關係？原來我們的喉頭有一道活動像彈片的構造，正常的情況，當吞下食物經過那彈片而進入食道，再進入你的胃。當那彈片結構老化沒彈性，就下垂朝向肺部方向，所以吃進東西就容易滑入肺部，而造成肺炎。原來控制那彈片的信息是一種物質，當大腦有傳達物質給那彈片，它就有彈性做正確動作，日本醫界找到這物質，原來它就是「鎂」離子，日本醫界提出有這種吞嚥問題的老人多吃「豆腐」來獲得「鎂」，原來製造豆腐過程程中要加入鹽鹵才能把豆漿凝固成豆腐，而鹽鹵是從海水製取的，「鎂」離子就在海水中（鹽），所以大家要多吃豆腐（天天吃最好！）。

並在社群平台流傳：





查證解釋：





（一）會厭軟骨是一種間接反射 由舌根控制



傳言說「喉頭有一道活動像彈片的構造」、「彈片結構老化沒彈性，就下垂朝向肺部方向，所以吃進東西就容易滑入肺部」。MyGoPen 致電諮詢新光醫院健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳，他表示傳言所說的「彈片」，其實就是解剖構造上的「會厭軟骨」，會厭軟骨是吞嚥的動作時，肌肉連帶地會使舌頭後縮，將會厭軟骨自動往下壓下去、蓋住氣管的開口，食物就自動滑到食道，所以會厭軟骨的機制不是病人自己去出力、主動去做事，人沒有辦法控制自己的會厭軟骨，是舌根在控制，所以算是一種間接的反射動作，傳言說「彈片」把食物彈到哪個，這樣的說法並不正確、甚至誇大，會讓人誤以為是主動動作、可以控制。傳言說法為錯誤內容。





（二）鎂於全身神經、肌肉都有關 不只會厭軟骨



傳言說「鎂離子控制那彈片的信息，大腦有傳達物質給那彈片」。柳朋馳指出，鎂離子是電解質、而電解質會影響到全身的神經、肌肉、平滑肌、骨骼肌等等，包括鈣、鎂、鉀、鈉這些電解質，以及還有一些神經傳導物質，像是乙烯膽鹼、多巴胺，比較刺激性的則有麩胺酸（Glutamate），都會影響全身的神經、肌肉。



柳朋馳強調，鎂並不是只影響會厭軟骨，如果因為缺鎂、而使會厭軟骨功能差的話，其他的全身性症狀早就都已經表現出來，像是全身無力、倦怠、肌肉無力感等等，等到吞嚥出問題才發現，早就嚴重到來不及，所以比較正確的說法是，鎂對會厭軟骨的動作是有影響的，但是其實是一個更全身性、更系統性問題的一小部分而已。



柳朋馳以「心律不整」為例，鎂是心律不整的風險因子，所以如果真的缺鎂，心律不整早就表現出來了，缺鎂缺到會厭軟骨功能失常、導致容易嗆咳，這樣的病人已經非常嚴重，甚至曝露在可能因為心律不整而猝死的風險之中，早就不是擔心吞嚥的問題而已。





（三）避免嗆咳 醫：復健科有吞嚥訓練



傳言說「鎂離子控制彈片的信息，當大腦有傳達物質給那彈片，它就有彈性做正確動作」。柳朋馳指出，傳言這樣的說法強調會厭軟骨、傳導物質，但忽略了吞嚥其實是一個連續性、整體性的過程，所以像是頭頸癌、中風後、帕金森氏症、失智症、過去有的吸入性肺炎的病史，或是老人家退化太嚴重、嚴重肌少症等等的族群，在住院期間就會由復健科進行「吞嚥訓練」，有時候也會在耳鼻喉科，主要是讓病人練習運用喉部的小肌肉群，不管是發聲的訓練，或是吞嚥過程中，喉部肌肉的使用是不是正確，學會這些衛教和技巧之後，出院回家繼續練習，包括吞嚥的姿勢要正確、吃東西的時候不要吃太快，不要一邊吃一邊講話之類的。



但是如果病人反覆性中風，帕金森、阿茲海默症已經已經 8 年、10年，病人的疾病在進展中、復發太頻繁，或是已經後期、快臥床，或是失智到難以配合，吃東西一直含著、一吞就嗆到的病人，這時候醫師可能就不排除用「鼻胃管」，而如果嚴重到用了食物增稠劑也沒辦法好好吞嚥的話，這時候就會做「胃造口」，所以最好是在胃造口之前就盡量練習。傳言只講鎂離子→會厭軟骨，卻不提其實是鎂離子→肌肉→會厭軟骨，喉部肌肉的復健訓練也相當重要，傳言為錯誤訊息。





（四）高鎂食物很多 豆腐只是其中之一



傳言說「製造豆腐過程中要加入鹽鹵才能把豆漿凝固成豆腐」、「老人多吃豆腐來獲得鎂」。柳朋馳強調，高鎂食物包括堅果種子類、深綠色蔬菜、全穀雜糧類、豆製品類、魚類、水果類，還有其他類的黑巧克力等等，豆腐確實在豆製品這一類中，但也就是眾多高鎂食物其中的一種，吃豆腐就算換各種烹調方式、天天吃也會膩，應該各種高鎂食物輪流吃、均衡飲食。



柳朋馳強調，傳言特別提到「鹽滷豆腐」，鹽滷其實就是氯化鎂、所以鹽滷含有鎂，但其實不只吃豆腐吃進鎂，直接吃豆類就有鎂了，除非吞嚥困難的人吃豆類怕會嗆進氣管，豆腐比較好進食、對口牙不好的長輩也比較友善，所以像是堅果類、豆類這些就可以改變劑型、變成粉狀，像是堅果粉、豆粉，做成堅果糊、堅果飲，或是各種塊狀、團狀、糊狀的食物，就是比較好的選擇。



柳朋馳指出，豆腐製作的方式主要是用石膏硫酸鈣、鹽滷反而比較少用，但是 2014 年台灣曾發生過工業級石膏冒充食品級石膏的食安事件、而使大眾對石膏豆腐有陰影，但其實石膏是合法的食品添加物，只要是合法使用都不用擔心，而且鹽滷豆腐並不容易買到、不是到處都有賣，靠豆腐補鎂效率也沒有很好，傳言多吃鹽滷豆腐補鎂為錯誤資訊。





（五）養生書內容並非都正確 多看、多查證、多比較



傳言提到「日本醫界提出有這種吞嚥問題的老人多吃『豆腐』來獲得『鎂』」。柳朋馳表示，日本擅長養生、長照領域，以及某些特定的醫療項目、例如放置心臟支架的心導管手術、再生醫學、質子治療等，以養生飲食為例，像是味噌、納豆、吃魚、海帶、豆腐等日本飲食就常被拿來和長壽連結，而日本長照的人本、細緻程度確實值得各國借鏡，但是日本擅長快速翻譯醫學教科書、專業書籍，日本的醫學教育長期使用日文、也導致日本醫界自成一格，與國際接軌的程度不若其他醫學大國，臺灣也常有各種醫療類的日劇，但「戲劇表現大於醫界表現」，民眾其實要對台灣的醫療水準、健保制度更有自信，而在看到這些日文翻譯而來的養生書內容時，也應該保持多看、多比較的態度，以免誤以為完全正確或是可以套用。





結論



總結而言，傳言說老人容易嗆咳與缺鎂有關、多吃鹽滷豆腐能改善。但專家表示，嗆咳與會厭軟骨有關，鎂雖然與會厭軟骨有關，但鎂與全身肌肉、神經更有關，如果會因缺鎂而容易嗆咳，早就出現更多、更嚴重的全身性症狀，而不是嗆咳的問題而已，傳言說法見樹不見林，傳言為錯誤資訊。



此外，鹽滷豆腐雖然含有鎂，但是高鎂食物很多，每天都吃豆腐、即使烹調方式不同也還是會膩，還不如各種高鎂食物輪流吃、均衡飲食，才能更有效率、更有意義地幫助全身神經、肌肉，乃至於全身健康，傳言只強調單一食物、局部部位，傳言為將局部誇大的狹隘內容，傳言錯誤。



衛教資源：



食藥署 - 食物中真的可以添加無水石膏嗎？



諮詢專家：



新光醫院 健康管理部醫療副主任、家醫科醫師 - 柳朋馳