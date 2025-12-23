【錯誤】網傳芥菜煮湯治感冒？喝菜湯養腎補鈣？腎臟病相關風險患者當心！專家詳解
網傳「芥菜、俗稱年夜菜 你可知道它的妙用在那裡？」貼文，提到感冒、狂咳，吃「芥菜地瓜湯」很管用，而且芥菜湯「養腎補鈣」。但專家表示，芥菜產季就是感冒流行季，傳言可能只是「食當季」的巧合，芥菜的整體營養定位差不多就是「綠色蔬菜的一種」而已，每種蔬菜本來就各有特色、芥菜並不算特別突出，提醒民眾不管是芥菜湯或是其他綠色蔬菜湯都有類似的緩解症狀的效果，但要注意綠色蔬菜本身不要煮太久、以免營養流失。
芥菜湯治感冒？養腎補鈣？
原始謠傳版本：
芥菜、俗稱年夜菜. 你可知道它的妙用在那裡？
芥菜，真的是我以前超抗拒的菜，特別是過年必吃的長年菜，我連筷子都不想伸過去！但最近，我居然開始常喝芥菜湯，原因還挺有意思。
話說很多年前，媽媽感冒得很嚴重，有次在市場邊走邊狂咳，咳到呼吸不過來。這時一位阿姨熱心跑來教她：「回家用芥菜加地瓜煮湯，喝幾次就好了！」媽媽半信半疑，但回去試了，結果真的好了！從那之後，這偏方就變成我們家的標配，誰感冒她就煮這湯，還挺管用。
最近感冒的人很多，媽媽又叮囑我：「這湯多跟人推薦，天然ㄟ尚好！」
不加糖、鹽巴，喝原汁原味的菜湯（芥菜）經常抽筋的要吃，睡眠不足的更要吃， 這種菜「養腎補鈣」很多人不知道！
並在社群平台流傳：
查證解釋：
傳言提到「芥菜的妙用」， MyGoPen 查詢食藥署「食品營養成分資料庫」 ，有關芥菜的相關營養資料如下：
名稱
俗稱
維生素 A
維生素 C
鈉
鉀
鈣
連結
芥菜平均值
刈菜，大菜，芥葉菜，雞冠菜，孤腰菜
1234
41
9
330
80
包心芥菜
包心刈菜，捲心芥菜
112
24.2
15
245
60
大心芥菜
大心菜，菜心，大骨芥菜，大莖菜
0
16.1
12
371
15
大芥菜
芥菜，大心芥菜，大葉芥菜，長年菜，孤腰菜
667
34
35
180
98
芥菜
刈菜，大菜，芥葉菜，雞冠菜，孤腰菜
457
41.2
3
338
72
抱子芥菜
娃娃菜
62
41.3
4
261
29
雪裡蕻
雪裡（裏）紅，雪菜，多葉藺蕓苔，千筋葉菜，春不老
2011
40.8
14
322
88
榨菜
榨菜藺蕓苔，四川榨菜，疙瘩菜，稜角菜，筆架菜，香爐菜，瘤菜
187
0
279
90
47
酸菜
鹹菜，鹼菜，醃（大 / 鹹）酸菜，大鹹菜，鹹菜仁
78
7.3
1447
150
50
梅乾菜
-
7169
0
11555
820
381
（一）芥菜富含維生素 C、植化素 但不能因此說成專治感冒
傳言提到「用芥菜加地瓜煮湯」、「喝幾次感冒、咳嗽都好了」，由於傳言並沒有明確指出成分，MyGoPen 致電諮詢中華民國肥胖研究學會理事、前臺安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里，她表示和感冒有關的營養成分通常指維生素 A、維生素 C，以食品營養資料庫的資料顯示，「芥菜平均值」的維生素 A 為 1234 毫克，而維生素C 的含量為 41 毫克。
「食品營養成分資料庫」中以「甘藷葉」為例，每百克的地瓜葉含有 5960 毫克的維生素 A，以「蕹菜（土植）（10月取樣）」，每百克空心菜含有 3578 毫克的維生素 A，劉怡里表示「芥菜的維生素 A 沒有很高」，反而是維生素 C 比較高，成人的每日建議量維生素 C 為100毫克，芥菜在這方面的表現上相當不錯，100 克的芥菜就含有成人每日建議量的 4 成。
劉怡里強調，芥菜的優點包括低熱量、纖維少，一般蔬菜的膳食纖維大概每百公克 25大卡，芥菜只有 19 大卡，而且芥菜雖然吃起來很粗，但實際上膳食纖維的部分也不算高，一般蔬菜每百克含有 3 克以上算是高纖蔬菜，1.5 到 3 克則屬中纖，所以芥菜的 1.6 表現中等，膳食纖維少的優點是比較不容易造成脹氣。
芥菜屬於十字花科，通常十字花科的蔬菜都具有抗癌的效果，所以芥菜最重要的營養定位其實是「植化素」，植化素能增強體內的抗氧化物質的表現，含有「有機硫化物」，這就是那個刺激味道的來源，或者還有一些「蘿蔔硫素」（Sulforaphane）、以及「吲哚」（Indole）等等。劉怡里指出，有機硫化物是一個統稱，在動物實驗證實能抗前列腺癌、大腸癌，整體而言芥菜的營養表現就是一般綠色蔬菜的水準、並沒有特別突出，但傳言卻特別提到芥菜能治感冒，但其實其他綠色蔬菜也有同樣的優點。
（二）芥菜產季就是感冒流行季 「食當季」的巧合
傳言提到「最近感冒的人很多」、「芥菜煮地瓜湯多跟人推薦」。劉怡里表示，傳言會說芥菜能治感冒，可能只是因為季節因素的巧合，芥菜的產季就是感冒的旺季，所以兩者才會變成「吃當季」，因為感冒病人在生病期間可以很容易的取得芥菜，而且不像其他蔬菜一年四季都有，所以芥菜才會和感冒連結在一起，感冒期間喝個熱熱的湯、不要難消化，病人感到病情、症狀緩解，芥菜湯的效果差不多是這個意思。傳言提到芥菜煮地瓜湯，劉怡里也表示，通常煮芥菜湯都會煮成雞湯，所以會有油、再加上地瓜的甜味，油加上甜就可以降低芥菜的澀澀的口感，這也許就是傳言說的芥菜配地瓜的道理，劉怡里強調，所有蔬菜、包括綠色蔬菜，都各有營養價值，所以不是說哪一種蔬菜特別好、就多吃哪一種蔬菜，最好的飲食策略反而是每一種蔬菜都吃、輪流吃，「吃當季、食當地」，單獨誇大強調某一種蔬菜的好處、盲目的追逐固定吃某一種蔬菜，都不是健康的飲食觀念和行為。
MyGoPen 查詢農業部臉書，提到 「一般我們所謂的芥菜是由大芥菜再演化出的變種，這些變種可區分為 17 個類型，依用途別又可分為葉用、莖用、根用、苔用、籽用等」，此外，另一份農業部資料，台灣中北部以往多在秋冬種植，八月間播種育苗，於10月下旬至11月間陸續採收芥菜，但目前彰、雲地區的大心芥菜也栽培甚多。由上述專家說法及具代表性的資料可知，傳言「感冒的人多」、「吃芥菜煮地瓜湯會好」，為錯誤說法。
（三）綠色蔬菜湯避免久煮以免營養流失
傳言說「不加糖、鹽巴，喝原汁原味的芥菜湯」、「嚴重感冒、狂咳，喝了有用」。劉怡里提醒，包括維生素 A、C 都是水溶性維生素，久煮還是會流失，因此提醒不管是煮芥菜湯、或是其他綠色蔬菜湯，想要保留更多水溶性維生素的營養的話，最好還是要注意烹調的時間，其他需要熬煮的食材可以先煮、綠色蔬菜最後才下鍋。傳言誇大芥菜的營養價值、卻沒有提醒怎樣烹煮以避免這些營養流失，傳言為缺乏整體認知，沒有結合營養學知識與烹調實務的錯誤資訊。
（四）護腎分二種、傳言不講清楚 而且不講其他綠色蔬菜
傳言提到「芥菜養腎」，劉怡里指出，所謂的護腎有兩種，第一種是在還沒有腎臟病、健康的人，這種狀態營養師會希望病人多吃深綠色的蔬菜，高鉀、高鈣、高鎂的食物，屬於偏向「得舒飲食」的型態，而且也具有高纖、低飽和脂肪酸的這些特色，避免高血壓、糖尿病等慢性病所造成的腎臟病變。第二種護腎是指已經得到慢性腎臟病、甚至已經洗腎的病人，血液檢查的血鉀過高的話，飲食上就會建議「限鉀」，依照血液檢查的數字高低、動態地調整飲食的搭配。
劉怡里強調，護腎的概念其實要講清楚是什麼階段，芥菜整體而言就是綠色蔬菜的一種而已，對第一種狀態的人來說、是可以多吃的，但是如果是第二種的人、已經有腎臟病或相關風險的病人，是不能夠吃高鉀的芥菜的，除此之外，傳言強調芥菜的好處，但其實不管是芥菜或是其他的綠色蔬菜，都具有同樣的特點、好處與壞處，傳言說法沒有說清楚護腎的兩種不同情況，且單挑芥菜去講、而不提所有的深綠色蔬菜，為錯誤說法。
（五）芥菜鈣質含量很普通 傳言錯誤
傳言提到「芥菜補鈣」，劉怡里表示，食物高鈣與否，有一個簡單的分類方法，就是 100 克當中含有多少的鈣，如果含有 150 毫克、或是 200 毫克以上的鈣，才能稱為「高鈣」，而含量 101 到 200 毫克的話就只能算是中等，如果 100 毫克以下，就只能說在鈣含量的表現上很普通，根據食品營養成分資料庫，「芥菜平均值」的鈣含量為 80 毫克，所以芥菜並不算是高鈣食物、甚至在這方面的表現很普通，差不多就是一般蔬菜的水準，傳言會說卻說芥菜高鈣，為錯誤資訊。
（六）芥菜治寒痰 中醫：每人體質不同而要調整處方
傳言提到「邊走邊狂咳，咳到呼吸不過來」、「喝幾次就好了」。網路上也確實查得到芥菜治寒咳、寒痰的說法。ＭyGoPen 也致電諮詢中醫師張家蓓，她表示芥菜性溫、味辛，有宣肺化痰、通肺氣，開胃助消化、溫胃散寒的功效，病程一開始如果是寒痰、也就是白痰、量不是很多，或是吃了一些西藥、像抗生素等比較寒涼的藥，會覺得胃不舒服的話，就可以吃芥菜「破除久年寒氣」 ，但是氣虛的人比較不適合破除陳寒，所以《本草綱目》中芥菜是加薑、蒜，用來治感冒；而地瓜在中醫是補脾、胃益氣、生精，應該是具有平衡的作用。但張家蓓強調，每個人體質不同，即使都是風邪寒咳，也會因為體質不同而調整用藥、處方，傳言不論病人體質、只講芥菜湯治感冒，傳言錯誤。
結論
總結而言，傳言說感冒、狂咳吃「芥菜地瓜湯」會好，還說芥菜湯「養腎補鈣」。但專家表示，雖然芥菜的維生素C、植化素較高，但這樣的特色有些蔬菜也有，而其他蔬菜也有各自的優點，只是大家各有特色而已，整體而言芥菜的營養價值差不多就是一般的綠色蔬菜的表現、並沒有特別突出，傳言卻誇大、說成「治感冒」，但卻可能只是芥菜產季與感冒流行季重疊的時間巧合而已，傳言為錯誤資訊。
衛教資源：
農業部 - 芥菜知多少?
諮詢專家：
中華民國肥胖研究學會理事 營養師 - 劉怡里
康華中醫診所院長 - 張家蓓
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 5 小時前 ・ 63
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 7 小時前 ・ 107
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 126
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 57
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 122
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 105
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 57
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 8 小時前 ・ 249
遭F4除名還在氣？阿信感謝朱孝天沒用 冷酸「場面話」還嫌舞台照
五月天阿信昨（22日）攜手「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海結束4場的演唱會，儘管阿信不慎踩空、摔下2公尺的高台，但他檢查完無礙後，今一早還在社群發文，除了感謝F3，並不忘提及朱孝天。沒想到卻遭朱孝天冷回覆。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 3
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 5
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 421
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 61
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
外資節前提款無礙行情 台積電衝高拱台股收紅/金價直衝4500美元 央行24年不囤金錯失17倍報酬/矽光子再噴 華星光秀肌肉改寫天價｜Yahoo財經掃描
美股在耶誕假期前交投轉趨清淡，但AI、太空與造船題材續熱，四大指數同步收高，市場一邊消化關稅與貿易政策進度，一邊評估聯準會後續降息空間；道瓊工業指數上漲0.47%，那斯達克指數上漲0.52%，標普500指數上漲0.64%，費城半導體指數勁揚1.10%。 科技股方面，美光財測優於預期、AI需求續強，股價大漲4.01%再創歷史收盤新高；輝達受H200晶片可望出貨中國消息激勵，上漲1.49%；AI高速連接概念的Astera Labs勁揚5%，軍工造船題材亦發酵，Huntington Ingalls Industries大漲5.01%，太空族群在川普太空政策利多下表現亮眼。台積電ADR同步走揚，為台股多頭延續鋪路。 亞股方面，日股小幅上漲，韓股走揚；港股下跌，陸股則走強，整體區域氣氛偏穩。 台股今（23）日承接美股漲勢，加權指數終場上漲160.83點、收28,310.47點，成交金額4,212.91億元；權王台積電(2330)開高走高，最後一盤爆量拉抬，收在最高價1,490元、上漲25元，單一檔即貢獻大盤近200點。盤面資金集中電子與題材股，矽光子概念在華星光(4979)法說利多帶動下續強，環宇-KY(4991)、聯鈞(3450)同步表態；PCB族群延續熱度，華通(2313)、新復興(4909)表現亮眼；低軌衛星與太空題材亦吸引買盤追逐。不過記憶體族群相對疲弱，力積電(6770)、華邦電(2344)收黑。盤面資金因假期將近影響，市場觀望氣氛濃。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 2
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
張文大學時代「研究計畫」曝光！還獲國科會補助4萬8
台北捷運、中山站商圈、誠品南西館慘遭殺人魔張文肆虐，3條寶貴人命被奪走，最後他跳樓身亡，不過生前種種仍被持續翻出，近日被證實他大學時的研究計畫，曾獲國科會補助4萬8千元新台幣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 71
張文爸媽下跪道歉 律師曝一關鍵、呼籲：別再追殺他們了吧！
男子張文在北市隨機攻擊釀嚴重死傷後墜樓不治，檢警今（23）天在台北懷愛館進行遺體解剖。張父和張母首度受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉。對此，巴毛律師陳宇安呼籲，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉！別再追殺他們了吧！三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前 ・ 4
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 12 小時前 ・ 10
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 57