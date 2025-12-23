【錯誤】網傳芥菜煮湯治感冒？喝菜湯養腎補鈣？腎臟病相關風險患者當心！專家詳解

網傳「芥菜、俗稱年夜菜 你可知道它的妙用在那裡？」貼文，提到感冒、狂咳，吃「芥菜地瓜湯」很管用，而且芥菜湯「養腎補鈣」。但專家表示，芥菜產季就是感冒流行季，傳言可能只是「食當季」的巧合，芥菜的整體營養定位差不多就是「綠色蔬菜的一種」而已，每種蔬菜本來就各有特色、芥菜並不算特別突出，提醒民眾不管是芥菜湯或是其他綠色蔬菜湯都有類似的緩解症狀的效果，但要注意綠色蔬菜本身不要煮太久、以免營養流失。



芥菜湯治感冒？養腎補鈣？



原始謠傳版本：



廣告 廣告

芥菜、俗稱年夜菜. 你可知道它的妙用在那裡？

芥菜，真的是我以前超抗拒的菜，特別是過年必吃的長年菜，我連筷子都不想伸過去！但最近，我居然開始常喝芥菜湯，原因還挺有意思。



話說很多年前，媽媽感冒得很嚴重，有次在市場邊走邊狂咳，咳到呼吸不過來。這時一位阿姨熱心跑來教她：「回家用芥菜加地瓜煮湯，喝幾次就好了！」媽媽半信半疑，但回去試了，結果真的好了！從那之後，這偏方就變成我們家的標配，誰感冒她就煮這湯，還挺管用。

最近感冒的人很多，媽媽又叮囑我：「這湯多跟人推薦，天然ㄟ尚好！」



不加糖、鹽巴，喝原汁原味的菜湯（芥菜）經常抽筋的要吃，睡眠不足的更要吃， 這種菜「養腎補鈣」很多人不知道！



並在社群平台流傳：





查證解釋：



傳言提到「芥菜的妙用」， MyGoPen 查詢食藥署「食品營養成分資料庫」 ，有關芥菜的相關營養資料如下：



名稱 俗稱 維生素 A

(RE) 維生素 C

(mg) 鈉

(mg) 鉀

(mg) 鈣

(mg) 連結 芥菜平均值 刈菜，大菜，芥葉菜，雞冠菜，孤腰菜 1234 41 9 330 80 資料來源 包心芥菜 包心刈菜，捲心芥菜 112 24.2 15 245 60 資料來源 大心芥菜 大心菜，菜心，大骨芥菜，大莖菜 0 16.1 12 371 15 資料來源 大芥菜 芥菜，大心芥菜，大葉芥菜，長年菜，孤腰菜 667 34 35 180 98 資料來源 芥菜 刈菜，大菜，芥葉菜，雞冠菜，孤腰菜 457 41.2 3 338 72 資料來源 抱子芥菜 娃娃菜 62 41.3 4 261 29 資料來源 雪裡蕻 雪裡（裏）紅，雪菜，多葉藺蕓苔，千筋葉菜，春不老 2011 40.8 14 322 88 資料來源 榨菜 榨菜藺蕓苔，四川榨菜，疙瘩菜，稜角菜，筆架菜，香爐菜，瘤菜 187 0 279 90 47 資料來源 酸菜 鹹菜，鹼菜，醃（大 / 鹹）酸菜，大鹹菜，鹹菜仁 78 7.3 1447 150 50 資料來源 梅乾菜 - 7169 0 11555 820 381 資料來源





（一）芥菜富含維生素 C、植化素 但不能因此說成專治感冒



傳言提到「用芥菜加地瓜煮湯」、「喝幾次感冒、咳嗽都好了」，由於傳言並沒有明確指出成分，MyGoPen 致電諮詢中華民國肥胖研究學會理事、前臺安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里，她表示和感冒有關的營養成分通常指維生素 A、維生素 C，以食品營養資料庫的資料顯示，「芥菜平均值」的維生素 A 為 1234 毫克，而維生素C 的含量為 41 毫克。



「食品營養成分資料庫」中以「甘藷葉」為例，每百克的地瓜葉含有 5960 毫克的維生素 A，以「蕹菜（土植）（10月取樣）」，每百克空心菜含有 3578 毫克的維生素 A，劉怡里表示「芥菜的維生素 A 沒有很高」，反而是維生素 C 比較高，成人的每日建議量維生素 C 為100毫克，芥菜在這方面的表現上相當不錯，100 克的芥菜就含有成人每日建議量的 4 成。



劉怡里強調，芥菜的優點包括低熱量、纖維少，一般蔬菜的膳食纖維大概每百公克 25大卡，芥菜只有 19 大卡，而且芥菜雖然吃起來很粗，但實際上膳食纖維的部分也不算高，一般蔬菜每百克含有 3 克以上算是高纖蔬菜，1.5 到 3 克則屬中纖，所以芥菜的 1.6 表現中等，膳食纖維少的優點是比較不容易造成脹氣。



芥菜屬於十字花科，通常十字花科的蔬菜都具有抗癌的效果，所以芥菜最重要的營養定位其實是「植化素」，植化素能增強體內的抗氧化物質的表現，含有「有機硫化物」，這就是那個刺激味道的來源，或者還有一些「蘿蔔硫素」（Sulforaphane）、以及「吲哚」（Indole）等等。劉怡里指出，有機硫化物是一個統稱，在動物實驗證實能抗前列腺癌、大腸癌，整體而言芥菜的營養表現就是一般綠色蔬菜的水準、並沒有特別突出，但傳言卻特別提到芥菜能治感冒，但其實其他綠色蔬菜也有同樣的優點。





（二）芥菜產季就是感冒流行季 「食當季」的巧合



傳言提到「最近感冒的人很多」、「芥菜煮地瓜湯多跟人推薦」。劉怡里表示，傳言會說芥菜能治感冒，可能只是因為季節因素的巧合，芥菜的產季就是感冒的旺季，所以兩者才會變成「吃當季」，因為感冒病人在生病期間可以很容易的取得芥菜，而且不像其他蔬菜一年四季都有，所以芥菜才會和感冒連結在一起，感冒期間喝個熱熱的湯、不要難消化，病人感到病情、症狀緩解，芥菜湯的效果差不多是這個意思。傳言提到芥菜煮地瓜湯，劉怡里也表示，通常煮芥菜湯都會煮成雞湯，所以會有油、再加上地瓜的甜味，油加上甜就可以降低芥菜的澀澀的口感，這也許就是傳言說的芥菜配地瓜的道理，劉怡里強調，所有蔬菜、包括綠色蔬菜，都各有營養價值，所以不是說哪一種蔬菜特別好、就多吃哪一種蔬菜，最好的飲食策略反而是每一種蔬菜都吃、輪流吃，「吃當季、食當地」，單獨誇大強調某一種蔬菜的好處、盲目的追逐固定吃某一種蔬菜，都不是健康的飲食觀念和行為。



MyGoPen 查詢農業部臉書，提到 「一般我們所謂的芥菜是由大芥菜再演化出的變種，這些變種可區分為 17 個類型，依用途別又可分為葉用、莖用、根用、苔用、籽用等」，此外，另一份農業部資料，台灣中北部以往多在秋冬種植，八月間播種育苗，於10月下旬至11月間陸續採收芥菜，但目前彰、雲地區的大心芥菜也栽培甚多。由上述專家說法及具代表性的資料可知，傳言「感冒的人多」、「吃芥菜煮地瓜湯會好」，為錯誤說法。





（三）綠色蔬菜湯避免久煮以免營養流失



傳言說「不加糖、鹽巴，喝原汁原味的芥菜湯」、「嚴重感冒、狂咳，喝了有用」。劉怡里提醒，包括維生素 A、C 都是水溶性維生素，久煮還是會流失，因此提醒不管是煮芥菜湯、或是其他綠色蔬菜湯，想要保留更多水溶性維生素的營養的話，最好還是要注意烹調的時間，其他需要熬煮的食材可以先煮、綠色蔬菜最後才下鍋。傳言誇大芥菜的營養價值、卻沒有提醒怎樣烹煮以避免這些營養流失，傳言為缺乏整體認知，沒有結合營養學知識與烹調實務的錯誤資訊。





（四）護腎分二種、傳言不講清楚 而且不講其他綠色蔬菜



傳言提到「芥菜養腎」，劉怡里指出，所謂的護腎有兩種，第一種是在還沒有腎臟病、健康的人，這種狀態營養師會希望病人多吃深綠色的蔬菜，高鉀、高鈣、高鎂的食物，屬於偏向「得舒飲食」的型態，而且也具有高纖、低飽和脂肪酸的這些特色，避免高血壓、糖尿病等慢性病所造成的腎臟病變。第二種護腎是指已經得到慢性腎臟病、甚至已經洗腎的病人，血液檢查的血鉀過高的話，飲食上就會建議「限鉀」，依照血液檢查的數字高低、動態地調整飲食的搭配。



劉怡里強調，護腎的概念其實要講清楚是什麼階段，芥菜整體而言就是綠色蔬菜的一種而已，對第一種狀態的人來說、是可以多吃的，但是如果是第二種的人、已經有腎臟病或相關風險的病人，是不能夠吃高鉀的芥菜的，除此之外，傳言強調芥菜的好處，但其實不管是芥菜或是其他的綠色蔬菜，都具有同樣的特點、好處與壞處，傳言說法沒有說清楚護腎的兩種不同情況，且單挑芥菜去講、而不提所有的深綠色蔬菜，為錯誤說法。





（五）芥菜鈣質含量很普通 傳言錯誤



傳言提到「芥菜補鈣」，劉怡里表示，食物高鈣與否，有一個簡單的分類方法，就是 100 克當中含有多少的鈣，如果含有 150 毫克、或是 200 毫克以上的鈣，才能稱為「高鈣」，而含量 101 到 200 毫克的話就只能算是中等，如果 100 毫克以下，就只能說在鈣含量的表現上很普通，根據食品營養成分資料庫，「芥菜平均值」的鈣含量為 80 毫克，所以芥菜並不算是高鈣食物、甚至在這方面的表現很普通，差不多就是一般蔬菜的水準，傳言會說卻說芥菜高鈣，為錯誤資訊。





（六）芥菜治寒痰 中醫：每人體質不同而要調整處方



傳言提到「邊走邊狂咳，咳到呼吸不過來」、「喝幾次就好了」。網路上也確實查得到芥菜治寒咳、寒痰的說法。ＭyGoPen 也致電諮詢中醫師張家蓓，她表示芥菜性溫、味辛，有宣肺化痰、通肺氣，開胃助消化、溫胃散寒的功效，病程一開始如果是寒痰、也就是白痰、量不是很多，或是吃了一些西藥、像抗生素等比較寒涼的藥，會覺得胃不舒服的話，就可以吃芥菜「破除久年寒氣」 ，但是氣虛的人比較不適合破除陳寒，所以《本草綱目》中芥菜是加薑、蒜，用來治感冒；而地瓜在中醫是補脾、胃益氣、生精，應該是具有平衡的作用。但張家蓓強調，每個人體質不同，即使都是風邪寒咳，也會因為體質不同而調整用藥、處方，傳言不論病人體質、只講芥菜湯治感冒，傳言錯誤。











結論



總結而言，傳言說感冒、狂咳吃「芥菜地瓜湯」會好，還說芥菜湯「養腎補鈣」。但專家表示，雖然芥菜的維生素C、植化素較高，但這樣的特色有些蔬菜也有，而其他蔬菜也有各自的優點，只是大家各有特色而已，整體而言芥菜的營養價值差不多就是一般的綠色蔬菜的表現、並沒有特別突出，傳言卻誇大、說成「治感冒」，但卻可能只是芥菜產季與感冒流行季重疊的時間巧合而已，傳言為錯誤資訊。

衛教資源：



農業部 - 芥菜知多少?



諮詢專家：



中華民國肥胖研究學會理事 營養師 - 劉怡里

康華中醫診所院長 - 張家蓓