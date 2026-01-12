【錯誤】網傳街邊全自動理髮機影片？幾秒鐘就剪好？AI生成影像！目前並無相關報導資訊

網傳「街邊自動理髮機」的影片及訊息，內容聲稱近期問世的自動理髮機，民眾只需將頭伸進機器內，即可在數分鐘內快速完成剪髮。經查證，網傳影片是由中國影音平台「抖音」流傳的影片整合而成，原始影片皆有註明畫面是「AI 生成」，並非真實畫面。2020 年確實有工程師研發自動理髮機，不過並未普及或是商業化，近期也沒有任何與自動理髮機問是相關的報導或資訊，網傳訊息容易造成民眾誤解。



自動理髮機問世？



原始謠傳版本：



没有人能笑着走出理发店，街边全自动理发机除外 #理发 #理发机器人 #人工智能 #懂你的发型师 #中国



查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息，大多以簡體字為主，以「自动理发机」進行關鍵字搜索，可以找到中國影音平台「抖音」有許多類似的影片，用戶「梦叔未来局」於 2025 年 11 月 9 日發布的影片，經檢視後，確認與網傳影片開頭畫面相同。









進一步檢視這些短片，會發現大多數片長都只有 10 秒，這是 AI 生成影片的特色；此外，原始影片有註明「疑似使用了AI生成技术，请谨慎甄别」或「作者声明：内容由 AI 生成」，可以得知這些畫面並非真實影像。



以「自動理髮機」、「auto hair cut」等關鍵字進行搜索，並沒有發現近期有自動剪髮機器的報導或資訊，不過，可以找到 YouTube 頻道「Stuff Made Here」於 2020 年發布的兩部影片，美國工程師沙恩魏頓（Shane Wighton）確實曾研發過機器剪髮機，不過與網傳影片顯示的外觀大不相同。





結論



總結來說，截至本次查核報告上架前，雖然曾有人研發過自動剪髮機，但目前並未普及或商業化，網傳影片純屬 AI 生成影像，並非真實畫面。



資料來源：



