【錯誤】網傳近期委內瑞拉民眾上街慶祝撕毀馬杜洛海報？時序錯誤！挪用2024年影片

網傳「委內瑞拉民眾撕毀馬杜洛海報」的影片及訊息，內容聲稱美國在 2026 年 1 月 3 日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，委國民眾紛紛走上街頭慶祝，還有人撕毀馬杜洛的大型海報。經查證，網傳影片拍攝於 2024 年 7 月，背景脈絡為當時委內瑞拉剛結束總統大選，出口民調顯示反對派候選人領先，馬杜洛卻宣布自己再度連任，並抓捕反對者，引發不少民眾不滿，上街抗議選舉舞弊。該片段並非馬杜洛被捕後，民眾慶祝的畫面，網傳訊息不正確。

委內瑞拉民眾撕毀馬杜洛海報？



原始謠傳版本：



1月3日清晨，委內瑞拉人民走上街頭，歡呼著撕毀馬杜羅的海報。



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：













查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 將網傳影片擷圖，利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，發現網傳影片在 Facebook、Instagram、Threads、X 等社群平台皆有流傳，上傳時間大多顯示為 2026 年 1 月 3 日之後。



不過 X 用戶「Somos Pueblo Media」發布的影片，網友「Willis Medina」在下方留言，表示網傳影片於 2024 年即在網路上出現，並非馬杜洛被捕後的畫面，並放上一張帶有 X 平台社群註記的擷圖。



以此作為線索進一步反搜，可以找到有同樣類似的貼文，且有更完整的擷圖。至此可以確認，傳言的原始脈絡，是 X 平台用戶「Moshe Schwartz」於 2024 年 7 月 30 日發布的貼文，內容提到委內瑞拉各地都在撕毀總統馬杜洛的海報，所附影片即為網傳畫面。









馬杜洛於 2026 年 1 月 3 日遭到逮捕後，用戶「Inevitable West」於同一日發布貼文，表示「當傳統媒體與左翼政客譴責逮捕馬杜洛時，這是全體委內瑞拉人的感受...」（As the legacy media and left-wing politicians condemn the arrest of Maduro, this is how ALL of Venezuela feels…），該則貼文同時也轉載了「Moshe Schwartz」發布的影片，但沒有特別註明影片時間。



補充：網傳影片時間點是在委內瑞拉總統大選過後，當時的出口民調顯示反對派總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）得票率遙遙領先，馬杜洛卻宣稱自己當選，並抓捕反對派。影片即為當時民眾不滿馬杜洛選舉舞弊，上街抗議的影片。





結論



總結來說，網傳影片是 2024 年 7 月拍攝，並非馬杜洛遭逮捕後民眾慶祝的畫面，網傳訊息不正確。



資料來源：



X - Somos Pueblo Media、Willis Medina、👊 Paul Boonefaes | Mr Woke ZERO、Moshe Schwartz、Inevitable West

中央通訊社 - 2024委內瑞拉反對派總統候選人發影片 自稱三軍統帥籲釋放政治犯[影]



