【錯誤】網傳這樣吃蜂蜜腎臟居然越來越年輕的影片？內容農場頻道不實說法！專家詳解

網傳「這樣吃蜂蜜，腎臟居然可以偷偷變年輕」、「倪師揭開一勺蜂蜜的驚人秘密：不是糖，它是腎臟的清潔劑」。MyGoPen 查核報告曾提到倪海廈已於 2012 年病逝臺北，後人以各種重製、二創的 AI 內容創建多個以倪海廈為名的帳號，這些內容無法向倪海廈查證，倪海廈也無法為自己澄清，此外，網路上公開資料都可以查到，已故的倪海廈並不具有臺灣中醫師執照、不具備在臺灣行醫的資格，民眾接收到這些內容時，應該要特別心存警惕、不要誤信。

廣告 廣告



喝蜂蜜水腎臟變年輕？



原始謠傳版本：



这样吃蜂蜜，肾脏居然可以越来越年轻！首尔大学研究发现，蜂蜜的惊人秘密！



主要在社群平台流傳這樣的影片：





查證解釋：





（一）中醫：不管哪種糖 糖還是糖



傳言說「蜂蜜並非單純的糖分」、「西醫只看到的化學成分，看到了葡萄糖、果糖，但是我們中醫二千年前就看到了它的『性』和『味』」。MyGoPen 查詢食藥署食品營養成分資料庫，混合了龍眼蜜、荔枝花蜜的「蜂蜜（春蜜）」，每百克的糖質總量為 61.5 克，其中最主要是「葡萄糖」佔 26.7 克，「果糖」 33.4 克，也就是說，蜂蜜 6 成以上是糖，而糖當中 97% 以上是屬於「單醣」的「果糖和葡萄糖」，單醣可以直接被人體吸收利用、轉化為能量，不需要額外的消化酶分解；而蜂蜜也含有少量的「雙醣」，其中「蔗糖」和「麥芽糖」則分別含有 0.1 克、1.3 克。



MyGoPen 致電諮詢中醫師張家蓓，她表示糖不管是哪種糖、怎麼來的，不管是單醣、雙醣，或是一般民眾比較知道的名稱像是蔗糖、麥芽糖，或是結晶狀、半固體的不同性狀，糖就是糖，西醫說是糖、對中醫來講糖也還是糖，並非蜂蜜就不是糖，傳言說中醫看性味、但性味不同的糖還是糖，傳言錯誤。





（二）中醫、國健署：糖尿病不宜多食蜂蜜



傳言說「很多人一聽到糖就嚇死了」、「我有糖尿病，不能吃糖，醫師說糖會壞腎，把蜂蜜也打入冷宮」。張家蓓指出，蜂蜜具有生津止渴的藥性，而糖尿病古稱「消渴症」，患者會有口乾舌燥的症狀，表面上看起來似乎吻合，但實際上消渴症的病機多為「陰虛火旺」或「胃熱熾盛」，如果多吃蜂蜜這些黏膩，容易「助濕生熱」、加重病情，而如果是合併有脾胃虛弱或痰濕體質，蜂蜜水反而容易引起腹瀉或喉嚨多痰，不管是古代典籍或是現代中醫，都認為糖尿病患應該避免食用蜂蜜，即使要吃也要謹慎、只能極少量食用以免血糖失控，傳言「糖尿病可以吃蜂蜜」的說法為錯誤資訊。



張家蓓指出，傳言說法講的好像糖尿病病人很怕吃糖、很怕喝蜂蜜水是錯誤的，但實情並非如此，其實糖尿病患必須隨身攜帶糖果、糖包，當藥物效果波動導致低血糖、頭暈甚至快要昏倒時趕快吃下去，這樣的保險急救措施不能說成是鼓勵糖尿病病人吃糖，傳言把正確衛教的「平時應該限糖、低血糖時趕緊吃糖」，亂講成平時限糖是錯的，把緊急的特殊吃糖情況拿來無限上綱、講成是可以吃糖的例證，傳言違背醫學常識、嘩眾取寵的說法，也許得到了流量或關注，但是卻會害民眾錯誤認知，可能耽誤病情、病情加重，或甚至危害生命。



MyGoPen 也查詢網路上具代表性的公開資料，國健署 2021 年 6 月就曾經闢謠「『蜂蜜』是天然的，糖尿病患者吃了不會影響血糖值，是真的嗎？」，提到：



（1）蜂蜜的成分含有水分及微量的維生素，主要成分是「葡萄糖」和「果糖」兩種「單糖」。

（2）「單糖」可以直接被人體吸收採用，讓血糖快速升高，提供身體活動所需要的能量，因此吃蜂蜜後會升高血糖，對疾病的管理和血糖的控制並無好處。





（三）古代的「甘味」另有其人 是指根莖類



傳言提到「中醫所說的『甘味』，涵蓋了天然蜂蜜、飴糖、以及甘草等食材及藥材，其性質屬於『緩』與『補』」。張家蓓指出，中醫講的「甘味」其實比較像是黃耆、甘草，以及根莖類這些的甘味，古代人並沒有那麼多糖可以吃，鹽、糖不像現代生活完全充分供應還怕吃太多，所以傳統藥典的甘味，並不是現代人的甘味，古代人的甘味對現代人來說，根本不算好吃，不能用現代人的理解去錯誤詮釋。



張家蓓舉例傳言這樣混為一談的情況，就像有一個壞人叫陳進興，但台大也有一個肺癌名醫叫陳晉興，這二個名字念起來都一樣、但根本無法比較。傳言把現代不好的甘味，對號入座到古代好的甘味，傳言將資訊錯誤連結。





傳統方劑：黃耆、甘草是「甘味」 老蜜是賦形劑而已



張家蓓以治療「消渴症」最常見的「玉泉丸」為例，藥方包括：



（1）清熱生津：天花粉、葛根、麥門冬、烏梅

（2）益氣健脾：人參、茯苓、生黃耆、炙黃耆

（3）調和藥性：甘草

（4）傳統製法：加入適量蜂蜜作為「賦形劑」製成丸藥



張家蓓表示，上述藥方中就包括黃耆、甘草等中醫藥典籍所指的「甘味」，以及用來把藥材藥粉捏合成丸狀的蜂蜜，古代沒有現代「科學中藥」的技術，捏製藥丸通常都是用「老蜜」，老蜜是指長時間加熱、含水量極低，只留下黏性用來做藥丸，升糖效果不會那麼快、吃起來也沒那麼甜，藥丸有效是因為藥材的有效成分發揮功能，不能說是這些蜜煉的老蜜的效果。





（四）蜂蜜加肉桂逆轉「腎」？ 中醫：少數特殊情況講成通則



傳言提到「蜂蜜並非單純的糖分，而是能促進腎臟健康的清潔劑」、「腎臟可以偷偷變年輕」。傳言的說法意指可以逆轉腎功能，對此張家蓓強調，如果是慢性腎功能衰竭的「前期」病患，就是還沒達到疾病診斷標準、但是已經開始變差的病患，確實可能可以透過生活行為的改善或是早期介入治療而可逆，但是如果是已經符合疾病診斷標準、被確診的病患，或是根本就已經在洗腎的病人，就不可能還能逆轉腎功能。



此外，如果這樣的前期、腎功能變差的病人，病因就是水喝太少才導致腎功能變差，為了鼓勵病人多喝水，只加一點點蜂蜜調味道的蜂蜜水，這樣子喝確實也可能改善腎功能，但不能說成「蜂蜜改善腎功能」，張家蓓強調，臺灣現在新進入洗腎階段的病人當中，有一半以上都是糖尿病所造成的，像這種病人就不可能透過喝蜂蜜水改善腎功能，傳言將一些很特殊情況的少數病人，將成大多數的情況、講成通則，這是嚴重地誤導。



張家蓓表示，很多洗腎病人因為嚴格控制飲食，所以可能會在要去洗腎之前，稍微放鬆限制，吃一些平常比較限制的食物或份量，這樣小小的的放鬆對病人長期控制的穩定性是有幫助的，但是這樣合理的彈性不能說成洗腎病人什麼都可以吃、或是說成蜂蜜是腎臟清潔劑，傳言錯誤。





中醫：益腎是肉桂的功能 蜂蜜只是「調味道」



傳言提到「蜂蜜加肉桂，共同促進腎臟氣化功能，改善腎陽虛、腰膝痠軟、夜尿頻繁等症狀」。張家蓓指出，這些都是「肉桂」的功效、跟蜂蜜一點關係都沒有，只要把肉桂吃下去就可以有效、不需要蜂蜜水，但單純的肉桂並不好吃、氣味嗆辣，所以才加蜂蜜水調味道，就像肉桂捲也加了很多糖一樣，但是不能因為這樣就說是蜂蜜和糖粉的功效，就好比一顆藥的有效成分被故意忽略，反而說賦形劑、調味糖漿才是功臣一樣的荒謬。





蜂蜜肉桂水降血糖？同樣是肉桂的功效



此外，過去也有流行的傳言說肉桂具有降血糖效果，張家蓓表示，近年來更有研究認為臺灣土肉桂的降血糖效果又更好，但是這都是肉桂的功效、不是蜂蜜水，實際上蜂蜜沒有降血糖的功能，傳言主客異位、傳言錯誤。



MyGoPen 查詢具代表性的公開資料，根據國健署於 2022 年 9 月闢謠的「網路說吃肉桂能降血糖是真的嗎？」提到：



（1）肉桂主要的活性物質為肉桂醛（Cinnamaldehyde），可抗發炎、抗氧化。研究發現肉桂能延緩胃排空，抑制醣類分解酵素，增加胰島素的敏感性，促進胰島素釋放而降低血糖。

（2）目前並沒有足夠的實證顯示吃肉桂可以降低血糖，肉桂可以適量食用，但不能取代血糖藥物。





（五）古籍分類蜂蜜為「上品」 中醫：毒性低一般人多吃也不傷身的意思



傳言提到「《神農本草經》裡，蜂蜜是上品，安五臟、諸不足，益氣補中」。張家蓓強調，《神農本草經》把藥品分為「上、中、下」三品，並非以藥材的昂貴程度，而是以「毒性大小」與「功效性質」做為判別標準，「上品」是指無毒或毒性極低，即使長期、大量服用也不會傷人，偏向於「養生」，與中品的「調養」、下品的「治療」不同，絕不是一般人誤以為的上品是超級了不起的珍稀藥材，民眾對中醫藥的分級分類未必充分了解，傳言的說法容易造成民眾誤解。





結論



總結而言，傳言說「蜂蜜並非單純的糖分，而是能促進腎臟健康的清潔劑」、「肉桂的藥性是下行的，能把能量帶到下焦、帶到腎臟」。但專家及國健署都表示，蜂蜜就是糖分、近 6 成都是直接拉升血糖的「單醣」，而肉桂蜂蜜水改善「腎陽虛」的功能，都是肉桂的功效、與蜂蜜沒有關係，蜂蜜只是用來調味道，傳言將用來當作賦形劑、調味劑的蜂蜜，講成是主要成分、功效來源，傳言錯誤。



衛教資源：



國健署 - 十張圖告訴你 含糖飲料甜蜜的真相



諮詢專家：



康華中醫診所院長 - 張家蓓



延伸閱讀：



【易誤解】肉桂改善糖尿病患者血糖值的案例？勿過度解讀！不能取代血糖藥物

【錯誤】蜂蜜加肉桂能治百病？加拿大雜誌報導？資深謠言！多數未經證實