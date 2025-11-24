【錯誤】網傳鄭麗文北京之行？描述兩岸一家親的影片？與實際狀況不符！虛構內容短片

網傳「兩岸一家親鄭麗文北京之行點燃和平熱情」的訊息和影片。經查證，中國國民黨主席鄭麗文自當選至今，尚無前往北京的公開行程，傳言影片中使用的鄭麗文影像是過去她在台灣接受媒體採訪的畫面，傳言為虛構不實的訊息。



網傳兩岸一家親，鄭麗文北京之行的影片？



原始謠傳版本：



两岸一家亲郑丽文北京之行点燃和平热情



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





國民黨主席鄭麗文訪問北京？



2025 年 10 月 18 日，中國國民黨進行黨主席選舉，由鄭麗文勝出，截至本篇查核報告截稿前，鄭麗文尚無前往北京的公開行程，網傳影片是虛構訊息；她確實曾有表態願意赴中交流、和中國領導人習近平會面。



對此，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮在 11 月 19 日的記者會上回應，願意在「堅持九二共識、反對台獨」共同政治基礎上與國民黨加強各領域、各層級交流、交往，增進互信合作。





網傳影片中鄭麗文的畫面出處為何？



將網傳 Tiktok 影片截圖反搜，查找到鄭麗文的畫面主要來自過去媒體的報導，比如第一段她身穿深藍色西裝的影像，其實是她在 2025 年 10 月 31 日接受媒體聯訪，在《東森新聞》的報導中可看到相同的服裝和背景。





第二段鄭麗文背後有標語的影像，則是出自 2025 年 9 月 18 日她登記參選中國國民黨主席時的畫面，比對《聯合新聞網》當時的直播，可以看到幾個相同點：鄭麗文穿著灰色西裝、左邊有一個穿灰色襯衫的男子、背後有民眾舉著深藍色標語。









最後鄭麗文穿著黃色上衣的影像，來自 2025 年 10 月 11 日國民黨主席大辯論最終場的畫面，該場辯論會由《中天新聞》進行直播。











結論



網傳影片所述是虛構不實的訊息，鄭麗文自當選中國國民黨主席至今尚未出訪中國，影片中使用的鄭麗文畫面是過去媒體採訪的公開資料。



