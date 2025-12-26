【錯誤】網傳阿波舞是日軍佔領南京後的慶祝舞蹈？與史實不符！二戰期間禁止阿波舞活動

網傳「日軍跳阿波舞」的影片及訊息，畫面顯示新竹與桃園近期有廟宇邀請日本東京高圓寺阿波舞團來台表演，有部分網友提到這是二戰期間，日軍發動南京大屠殺後跳的慶祝舞蹈。經查證，德島阿波舞已有 400 多年歷史，1937 年中日戰爭爆發後，一度禁止阿波舞相關活動，直到 1946 年才恢復，因此不會有日軍在二戰期間跳阿波舞的可能性。會有這樣的錯誤，大多源自 2009 年的電影《南京！南京！》，導演陸川為了呈現「外來文化在廢墟上跳舞」的象徵，在片中加入了日軍跳阿波舞慶祝的畫面，結果不少人將戲劇橋段當作正史，才會引發後續誤解。

日軍跳阿波舞的影片訊息？



原始謠傳版本：



臺灣人到底多戀殖？ 新竹桃園都有這個噁心的舞蹈 南京大屠殺之後，小日本就是跳阿波舞慶祝進城



或這個版本：



80年前12月13日日軍佔領南京，然後有了駭人聽聞的大屠殺，當時日軍就跳阿波舞慶祝，市政府在12月14日這個時間安排這場表演，真的很好...



查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網路流傳的兩段影片，第一段畫面有拍到一旁工作人員帶著「景福宮」的帽子，第二段畫面有出現「竹代天府活動中心」，以此進行關鍵字搜索，可以確認第一段影片是桃園景福宮於 12 月 14 日舉辦的活動，第二段影片則是 12 月 13 日於新竹代天府舉辦的活動，表演者皆為日本東京高圓寺阿波舞團。



以「阿波踊り」進行關鍵字搜索，可以找到日本徳島県庁官方網站，列出四項德島文化，第一項即為阿波舞。根據簡介，阿波舞擁有 400 多年的歷史，對於它的起源有各種不同說法，但開始盛行，大約是在 1586 年德島藩藩祖蜂須賀家政進入德島後，阿波舞才逐漸在市民社會中扎根。



根據日本國土交通省「地區觀光資源的多語言解說文資料庫」的資料，1937 年中日戰爭爆發後，德島取消盂蘭盆舞相關活動，禁令持續到 1946 年二戰結束後才恢復，並正式將當地的盆舞命名為「阿波舞」，舞蹈也不再侷限於夏季，而是各種慶典與觀光活動皆能演出。



上述可知，在二次事件大戰期間，日本禁止跳阿波舞，因此不可能出現所謂「南京大屠殺時日本人就是跳阿波舞慶祝」的說法。



會有這樣的誤解，源自於中國大陸導演陸川於 2009 年執導的《南京！南京！》，電影尾聲，在南京陷落大屠殺發生後，日軍正式舉行勝利祭典，當時跳的就是阿波舞。不過根據三聯生活周刊於 2009 年的專訪，有提到在片中加入這段舞蹈的原因，陸川的原話是：



「比如那場祭祀舞蹈，可以說我有一個特別巨大的欲望想把這個舞蹈拍出來，但為什麼想拍這個舞蹈，我很難給你一個明確的解釋。我覺得這事有特別大的意義在裡面，這個意義會讓我睡不著覺......我們必須把這段鼓和這段祭祀帶到所有中國人面前。因為這種威脅，這種被征服的威脅從來就沒有消失過，而且人家一直在那兒繼承著呢。他們可能不沖中國，就隨時的。現在讓我們漢族，或讓我們中國人拿出一段震懾人心的代代相承的文化的東西，我覺得已經沒了，我們就剩秧歌了，我們真正的東西在哪兒呢？戰爭的本質說到底是精神的折磨，它是一種文化在你的廢墟上舞蹈。」



上述可知，日軍跳阿波舞是陸川特別加進戲中的橋段，檢視有關二戰時期日本佔領南京的文獻，並沒有找到與阿波舞相關的史實資料。





結論



總結來說，日本於二戰期間禁止阿波舞相關活動，直到戰後才恢復，所謂「日軍佔領南京跳阿波舞」的說法，是源自電影《南京！南京！》，傳言將戲劇橋段當成史實，與實際情況不符。



