【錯誤】網傳霍諾德攀登台北101與攝影師合照貼文？與事實不符！圖片為AI生成影像

網傳「攝影師比主角更厲害」的照片及訊息，美國攀岩專家艾利克斯霍諾德（Alex Honnold）於 2026 年 1 月 25 日挑戰攀登台北 101 成功，社群平台出現 2 張疑似是他攀登時的照片，並有傳言照片中的攝影師是霍諾德的好友，韓裔美國人金國威（Jimmy Chin）。經查證，網傳圖片皆為 AI 生成影像，並非真實畫面，照片中的人物由 AI 生成，並非金國威。根據查證，霍諾德攀登台北 101 時，金國威人在南極大陸，沒有參與此次活動；此外，金國威是華裔美國人，雙親分別來自溫州與哈爾濱，不是韓裔美國人，網傳訊息有多處錯誤，容易造成民眾誤解。

網傳兩張霍諾德攀登台北 101 的照片？



原始謠傳版本：



謝謝你讓世界看見台灣其實攝影大哥也真的是很強



或這個版本：



怎麼覺得攝影師比主角更厲害



主要流傳這兩張圖片：









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



徒手攀岩專家艾利克斯霍諾德（Alex Honnold）於 2026 年 1 月 25 日，以 91 分鐘的時間成功登上台北 101，全程透過 Netflix 直播，當天也吸引許多民眾及粉絲在 101 大樓周遭圍觀。



除了當天的直播影片及後續新聞報導，社群平台 Facebook 上也開始流傳兩張疑似是霍諾德攀登 101，以及攝影師跟拍的照片。



Facebook 用戶「李正」在 2026 年 1 月 25 日 13：00 分發布的貼文，附上一張霍諾德穿著紅色上衣，一手攀在建築物外牆的照片，一旁還有一位扛著攝影機的攝影師，原始貼文聲稱這是霍諾德的多年好友金國威（Jimmy Chin），他是一名韓裔美國人。



「李正」發布的照片，即為其中一張網傳圖片，不過，如果使用 AI 圖片偵測工具「HIVE Moderation」、「Sightengine」等進行檢測，會發現該圖是 AI 生成影像的機率超過 99%。









如果使用「GoogleLens」進行搜索，選擇「關於這張圖片」，透過 Google DeepMind 的 SynthID 數位浮水印辨識，可以確認該圖片是由 Google AI 生成。









社群流傳的另一張圖片，也是同樣情況，AI 檢測工具顯示，由 AI 生成的機率超過 9 成；使用 Google Lens 比對，也顯示是由 Google AI 生成。由此可知，網傳圖片皆非真實照片，而是由 AI 生成的影像。



補充：「李正」多次編輯原始貼文，目前已註明網傳圖片是「AI 意象圖」，不過他聲稱這張圖片自 2025 年底已出現在全球社群平台，經記者查證後，確認目前沒有證據顯示網傳圖片於 2025 年底即出現。





照片中的攝影師是金國威？



「照片中的攝影師是金國威本人」的說法，也非正確資訊。霍諾德此次攀登台北 101，Netflix 的正式節目名稱為《赤手獨攀台北 101：直播》（Skyscraper Live），以此進行搜索，可以找到網路電影資料庫（IMDb）的資訊，這次節目的導演為 Joe DeMaio，檢視其餘工作人員名單，並沒有找到 Jimmy Chin 的名字。



檢視金國威的個人 Instagram，會發現霍諾德於 1 月 25 日攀登台北 101 當天，他發布一篇貼文，記錄他在毛德王后地（Queen Maud Land），拍攝美國攀岩家康拉德安克（Conrad Anker）橫跨南極大陸的照片，可以確認他當時並不在台灣。



此外，在國家地理雜誌（National Geographic）於 2015 年 8 月 10 日的報導中，有提到金國威的父親來自中國溫州，母親來自哈爾濱，他們在 1949 年後逃往台灣，1962 年移民到美國，定居在明尼蘇達州曼卡托（Mankato）。由此可知，金國威是華裔美國人，並非韓裔美國人。











結論



總結來說，網傳圖片是 AI 生成影像，並非霍諾德攀登台北 101 的照片；照片中的攝影師並非金國威，他並沒有參與此次 Netflix 的直播影片，網傳訊息有諸多錯誤之處，容易造成民眾誤解。



