【錯誤】網傳高市早苗收受台灣賄賂機密文件？暗網匿名文章！信件內容有諸多錯誤

網傳「高市早苗收受賄賂」的圖片及訊息，內容聲稱近期有駭客在暗網上公布一份文件，顯示駐日代表謝長廷曾以珠寶賄賂當時還是國會議員的高市早苗，並附上書信往來與珠寶照片。經查證，網傳訊息為子虛烏有的捏造內容，駐日代表謝長廷、外交部等皆已闢謠，國安單位初步研判，相關操作出自於中國解放軍訊息支援部隊系統。此外，國立高雄科技大學外語教育中心日語教師謝宗倫教授分析傳言中的書信內容，發現在用字遣詞及標點符號上，皆有諸多錯誤，推測應是經由翻譯軟體所寫成，並非日文專業人士，網傳訊息來源不明，並非正常消息管道。

網傳高市早苗收受賄賂文件曝光？



原始謠傳版本：



2025/11/23暗網黑客聲稱疑似日本首相高市早苗收受賄賂的郵件洩漏，郵件內容顯示她在出任總務大臣期間收受謝長廷數百萬高價值珠寶賄賂，以影響日本對台政策。



主要流傳這些圖片：









並在社群平台流傳：















查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 以「高市早苗、賄賂」等關鍵字進行搜索，發現中央社、民視、自由時報等媒體，皆有針對傳言發布相關報導，駐日代表謝長廷、外交部等皆已闢謠，表示網傳訊息為子虛烏有的杜撰內容，國安單位初步研判，相關操作出自於中國解放軍訊息支援部隊系統，警政單位及調查局則發現後即刻立案偵辦。



中央社報導指出，根據國安單位掌握，暗網論壇「DARK FORUMS」在 2025 年 11 月 23 日出現一篇由帳號「Samurai」發出，以「Leaked emails related to Japanese Prime Minister Sanae Takaichi」為題，宣稱掌握日本首相高市早苗接受外國賄賂的 Email 內容，還宣稱要首相即刻請辭。



謝長廷於 11 月 25 日在個人 Facebook 上發文，澄清「網傳消息純屬無中生有的造謠，動機在打擊日本高市早苗首相並分化台日友好關係，甚為明顯。」；



記者實際到 DARK FORUMS 上搜索，確實可以找到相同標題、相同作者的文章，發布時間為 2025 年 11 月 23 日14：13 分，內文中附上一個名為《X-ファイル 日本政府要人非公開不祥事報告書》（X-檔案 關於日本政府官員私人醜聞的報告）的 PDF 檔連結，該檔案又 3 頁與高市早苗相關的資訊，即為網路流傳的 3 張擷圖。









補充：檢視「Samurai」的帳號資料，發現他在 2025 年 11 月 20 日才加入 DARK FORUMS，傳言是他在論壇上發布的唯一文章，且他也沒有在其他文章或版面留言過。



有關信件用詞及文法等是否符合日本人習慣，MyGoPen 請國立高雄科技大學外語教育中心日語教師謝宗倫教授協助檢視。謝宗倫表示，針對信件內容的日文，可以概略提出 4 點不自然之處：



1. 「～届いた､」：此處為日文中常體的用法，表示斷句（但後方應接句點「｡」，而非逗點「､」）或修飾後面的名詞（但後方沒有任何名詞），且似乎跟整體信件內容多為敬體有所出入。若要修改，應為「～届きました。」

2. 「金と真珠～」：是指「黃金與珍珠」，但參考附檔的圖片中，似乎沒有黃金的飾品，為可疑之處。

3. 「微妙～」：日文中「微妙」可表示「細微的」、「不太好的」、「難以言喻的」等意思，但為何後面還提到要將飾品保管？似乎前文不對後語。

4. 「～と考え」、「指示しました」：在此提到高市首相時，沒有使用敬語，與此句最後的「ご確認ください」的敬語用法有所落差，應改為「お考えになり」、「ご指示しました」之類的用法較為合理。



綜上所述，謝宗倫認為這封信件在內容及文法上都有可疑之處，推測應是經由翻譯軟體所寫成。











結論



總結來說，傳言是匿名人士在匿名論壇發布的資訊，且圖片中的信件擷圖，在日文語法、標點符號等皆有錯誤之處，網傳訊息來源不明，並非可靠消息來源。



諮詢專家：



國立高雄科技大學外語教育中心日語講師 - 謝宗倫



