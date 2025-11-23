【錯誤】網傳黃仁勳在台北君悅酒店私人包廂的密談發言？杜撰內容！以公開資料改編的虛構文章

網傳「2025 年 11 月 5 日晚，台北君悅酒店頂級私人包廂內」、「黃仁勳完整發言」的文章。經查證， 2025 年 11 月 5 日，輝達公司執行長黃仁勳人在英國參加「伊麗莎白女王工程獎」（Queen Elizabeth Prize for Engineering）頒獎典禮，直到 7 日才飛抵台灣，傳言所述的台北君悅酒店聚會和事實不符；而網傳文章中宣稱的黃仁勳發言，有部分是改編自過去他接受媒體訪問時所說的話，部分則為虛構杜撰的內容，是誤導訊息。

網傳 2025 年 11 月 5 日在台北君悅酒店的黃仁勳發言？



2025年11月5日晚，台北君悅酒店頂級私人包廂內，僅有12位受邀嘉賓（包括台積電、廣達、緯創、鴻海高管，以及兩家美國創投合夥人）參與會面 黃仁勳完整發言（逐序還原） 1. 開場直接下判斷 英文：“If you ask me who’s going to win the generative AI race in the next 5-10 years — China is going to win. Period.” 中文：“如果你們問我未來5-10年生成式AI競賽誰會贏——中國會贏。就這麼簡單。” 2. 規模與人數碾壓 英文：“They have one million people working on this 24/7. One million. Not 100,000 — one million. You know how many we have in the entire Silicon Valley working full-time on foundation models? Maybe 20,000 on a good day.” 中文：“他們有100萬人24小時不停地在幹這個。100萬！不是10萬，是100萬。你們知道整個矽谷全職做大模型的能有多少人？最多兩天20,000人。” 3. 決心與鬥志 英文：“And they’re not going to quit. They’re not going to quit. The more you sanction them, the harder they work. You can’t stop them. The more you stop them, the more determined they get.” 中文：“而且他們不會放棄。他們不會放棄。你越制裁他們，他們幹得越狠。你根本攔不住他們。你越攔，他們越越來越勁。” 4. 美國制裁適得其反 英文："These export controls? They' re the dumbest thing we've ever done. You just gave them the best national mobilization mission in 50 years. It's like Sputnik moment on steroids." 中文 ：“這些出口管制？是我們幹過的最蠢的事。你就是給了他們50年來最好的全國總動員任務。這就跟吃了類固醇的斯普特尼克時刻一樣。” 5. 對華為的評價 英文： "Don't underestimate Huawei. Their Ascend 910C is already within 8-12% of H100 performance in most workloads - and they make 200,000 of them per month now. Two hundred thousand. Per month！While we're sitting here arguing about CFIUS." 中文：“別低估華為。他們的昇騰910C在大多數負載下已經只比 H100慢8-12%* - 而且他們現在每月能造20萬片。20萬片！每個月！而我們還在這兒為CFIUS 吵得不可開交。” 6. 對美國政府的直接批評 英文：“Washington thinks they’re stopping China. They’re not stopping China — they’re accelerating China. By 2027, China will have more AI compute than the rest of the world combined. Mark my words.” 中文：“華盛頓以為他們在阻止中國。其實他們不是在阻止中國——他們是在加速中國。到2027年，中國將擁有比全世界其他國家加起來還多的AI算力。記住我的話。” 7. 結尾一針見血 英文：“So yeah, keep the sanctions if you want. Just understand: you’re handing them the trophy.” 中文：“所以你們想繼續制裁就繼續吧。只要明白：你們是在親手把獎盃遞給他們。”



黃仁勳於 2025 年 11 月 5 日在台北君悅酒店私人包廂參與會面？



以關鍵字搜尋公開資料，根據英國媒體《BBC》及輝達公司新聞稿指出，2025 年 11 月 5 日，黃仁勳出席「2025 年伊麗莎白女王工程獎」（Queen Elizabeth Prize for Engineering）頒獎典禮，包括他在內共有 7 位得獎人，由英國國王查爾斯三世在聖詹姆士宮頒發獎項。















根據《中央社》報導，一直到 2025 年 11 月 7 日下午，黃仁勳才搭乘專機飛抵台南，前往南科台積電 18 廠，視察先進製程 3 奈米產線，並於 8 日參加新竹的台積電年度運動會；因此，傳言宣稱黃仁勳在 11 月 5 日在台北君悅酒店參與私人會面是錯誤訊息，當時他人在英國，7 日才到台灣。





傳言文章所述的來源為何？內容是否正確？



檢視網傳文章，除了一開始設定的私人會面已確認是虛構情節之外，查核記者將傳言宣稱的 7 句黃仁勳發言拆解如下：



1、 2025 年 11 月 5 日，英國媒體《金融時報》（Financial Times）刊出黃仁勳的獨家專訪，報導中他的確表示中國將在 AI 競賽中獲勝，但隨後輝達公司發布一則態度較為緩和的聲明，黃仁勳表示：「就像我一直說的，中國在 AI 領域只落後美國幾奈秒，美國必須持續領先，並獲得全球開發者的支持，才能確保最終勝出。」



2、 所謂的「他們有 100 萬人 24 小時不停地在幹這個」，可能出自黃仁勳於 2025 年 7 月訪問北京時，在第三屆中國國際供應鏈促進博覽會提到，中國有超過 150 萬名開發者在 NVIDIA 平台上開發，將他們的創新變為現實。



3、7 純屬虛構，找不到過往黃仁勳有過任何的類似發言。



4、6 根據公開報導，在川習會前，黃仁勳出席公司活動時曾表示：「我們希望世界建立在美國的技術堆疊（tech stack）之上。」、「但我們也需要在中國爭取他們的開發者。一項導致美國失去全球一半 AI 開發者的政策（指晶片禁令），長遠來看並沒有好處。這對我們的傷害更大。」



綜合來看，他確實不樂見美國政府禁止出口先進晶片到中國的政策，也認為這可能對美國反而會造成更大傷害，但並沒有說這會導致中國將在 2027 年擁有比其他國家還要多的算力，「華盛頓以為他們在阻止中國。其實他們不是在阻止中國——他們是在加速中國。到 2027 年，中國將擁有比全世界其他國家加起來還多的 AI 算力」這段也純屬虛構。



5、黃仁勳在 2025 年 7 月訪問北京期間，接受媒體採訪時確實曾表示：「任何低估華危及中國製造能力的人，都太天真了。」但沒有將華為的昇騰晶片和輝達晶片進行比較，傳言宣稱的「他們的昇騰 910C 在大多數負載下已經只比 H100 慢 8-12%* - 而且他們現在每月能造 20 萬片。20 萬片！每個月！而我們還在這兒為 CFIUS 吵得不可開交」一樣是虛構內容。





結論



輝達公司執行長黃仁勳 2025 年 11 月 5 日時人在英國，7 日才飛抵台灣，網傳文章的台北君悅酒店聚會是虛構情節，而所謂聚會上的發言內容則有部分是改編自過去的公開資料、部分為完全虛構，為誤導訊息。



