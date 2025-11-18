【錯誤】網傳：你見過這樣的水果嗎？泡了變色？非真實畫面！AI生成影片

網傳「你見過這樣的水果嗎」、「泡了變色，這到底是什麽液體？」的訊息和影片。經查證，傳言影片為 AI 生成，並非真實畫面；類似傳言至少在 2017 年就開始出現，當時有香蕉泡甲醛、橘子泡藥水等多種類型，主要是宣稱市面上的各式蔬菜水果都經過藥物處理、對人體健康有害。以柑橘類為例，因其容易受碰撞而腐壞，所以為避免運送及儲存過程中撞傷，採收後會本來就會浸泡預防貯藏性病害的藥劑。民眾若擔憂農藥殘留，可以參考農業部「食農教育資訊整合平台」介紹的蔬果清洗步驟。

網傳影片是真的嗎？



檢視網傳影片，其畫面沒有正常拍攝時應有的光影，人物也出現不自然的動作，看起來不像真實場景；透過 AI 偵測工具 Was it AI、Hive Moderation 進行檢測，兩者的結果均顯示，網傳影片應為 AI 生成。

















資深傳言變形



其實這種蔬菜水果浸泡藥水或其他液體的傳言已流傳許久，最早至少在 2017 年 MyGoPen 就已經做過相關查證，當時有來自中國的影片宣稱香蕉泡甲醛、橘子泡藥水等等，但事實上相關畫面是經過剪輯，刻意誤導民眾。



2019 年，通訊軟體上再度瘋傳類似影片，《食力foodNEXT》報導指出，柑橘類水果因容易受到碰撞而腐壞，在採收之後，可以使用預防貯藏性病害之農藥來進行保護措施，避免在儲存運送過程中腐壞。



根據行政院農業委員會藥物試驗所的「植物保護資訊系統」資料指出，可使用於這類用途的農藥主要是「克熱淨」及「腐絕」二種農藥其中；其中「腐絕」分為可溼性粉劑和水懸劑，而可濕性粉劑的使用方法就是在果實包裝前，浸漬藥液 3 分鐘，或者必要時可在採收前 4 天，噴射 1,000 倍稀釋液。





結論



網傳影片為 AI 生成，不是真實畫面。事實上，蔬菜水果浸泡藥劑、有害人體健康的相關傳言流傳已久，每隔幾年就會再度出現，引發民眾恐慌，但比如柑橘類水果在採收後為避免碰撞腐壞，會透過預防貯藏性病害的農藥進行處理，民眾不需過度擔憂。



農業部「食農教育資訊整合平台」有蔬菜水果的建議清洗步驟，民眾可參考其相關資訊，不同種類的蔬果有不同的清洗技巧，但大原則都是先洗再切，並且用流動的清水沖洗，無需使用鹽水、小蘇打粉或蔬果清潔劑。



食力foodNEXT - 「Line傳柑橘泡藥好可怕？」泡藥是真的！好可怕不一定！



