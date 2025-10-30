【錯誤】網傳「新鈔好醜」多張紙鈔設計曝光？挪用無關圖像！新版主題尚未決定

網傳「新鈔好醜」的訊息和多張圖片。經查證，傳言圖片包括有 2017 年「新」新台幣紙鈔設計比賽的得獎作品，以及一張由 AI 生成的圖像，並非改版紙鈔的正式設計，目前新台幣紙鈔改版的作業程序才剛開始，新版主題尚未決定，將透過「新台幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界意見，傳言為錯誤訊息。



網傳新鈔的多張圖片？



原始謠傳版本：



新鈔好醜



或這個版本：



新鈔好醜 沒錢還一直花錢 花蓮光復堰塞湖好像還沒解決啊 我們希望的是有錢～ 不是改版吧？ 改版還是沒錢有什麼用

主要流傳這些圖片：















並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳圖片是否為改版紙鈔設計？



網傳圖片主要有兩張，一張是有 100 元、200 元、500 元、1000 元、2000 元的整套紙鈔設計圖樣，另一張則只有 500 元紙鈔的圖樣，將兩張圖片反搜進行查證如下。





圖片一



（一）根據《公視新聞網》2018 年報導，時任立委高志鵬於 2017 年提出新台幣改版主張，並同時舉辦「新」新台幣設計比賽，圖片一即為該比賽中的專業組首獎「福爾摩沙 - 美麗之島」，設計者為林煜鈞。









這套紙鈔設計以台灣原生動物為理念，100 元是台灣雲豹、200 元是台灣黑熊、500 元是梅花鹿、1000 元是台灣藍鵲（帝雉），這四張紙鈔的留白處還可拼成一個台灣圖案，最大面額的 2000 元則是知名地標台北 101。



（二）在高志鵬的官方 Facebook 粉絲專頁上以關鍵字搜尋，可以查找到其於 2018 年 2 月 27 日公布新新台幣比賽網路票選結果，比賽分為專業組和創意組，其中就可看見專業組首獎的圖片和傳言相同。











圖片二



（一）經初步搜尋，查找到 Facebook 粉絲專頁「封塵男子」在 2025 年 10 月 27 日的一則貼文中有相同圖片，文章內容主要是反對紙鈔改版，但並未提及此張圖片的相關細節，無法確定是否為原始來源。









（二）由於此張圖片風格有 AI 設計感，因此以 AI 偵測工具「Hive Moderation」進行檢測，結果顯示，其為 AI 生成的可能性高達 99.9%。











新台幣紙鈔改版



根據《中央社》報導，台灣現行鈔券已使用 24 年，有必要升級防偽功能，因此中央銀行決定進行改版，央行總裁楊金龍在 2025 年 10 月 23 日表示，五種面額鈔券都會改版，首張新版鈔券應於主題擇定後 2 年半發行。至於硬幣，因為價值低、數量多，改版不具效益，不考慮改版。



紙鈔改版主要作業程序包括成立諮詢委員會、辦理公民參與、設計鈔券圖案、採購新版鈔紙、製版與打樣、正式量產與累積庫存、調校設備及全民宣導等，而新版鈔券的主題擇定過程中，將透過「新台幣鈔券主題諮詢委員會」廣徵各界意見。



楊金龍指出，500 元鈔券圖樣一定會改，梅花鹿過去因列為保育類動物，成為 500 元紙鈔背面圖樣，但如今梅花鹿繁殖多，生態意象已經不同，將由新台幣鈔券主題諮詢委員會決定新圖樣，但要改成什麼，目前尚未決定。





結論



網傳的改版紙鈔圖片並非正式設計，目前尚未決定主題及圖樣，傳言圖片一張是前立委高志鵬 2017 年舉辦新新台幣紙鈔設計比賽的得獎作品，另一張則是以 AI 技術生成的圖像，傳言為錯誤訊息。



