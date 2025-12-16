【錯誤】網傳2025年血糖指標新標準參考圖表？非官宣版本！當心不明出處資訊

網傳「2025血糖新標準參考」圖卡，顯示不同年齡段、空腹、餐前餐後等不同數值的血糖標準。但根據臺灣主管機關、衛福部國健署的官網資料，傳言所說的數字即使經過換算也與國健署版本不符，傳言為來路不明、內容不正確的錯誤訊息。MyGoPen 提醒民眾，疾病的診斷標準、衛教、治療等專業，不應聽信網路傳言、網紅、Ai 影片，應以主管機關衛福部，各大醫學中心如台大、榮總、長庚等，以及各醫學會為準，以免傷己害人。



2025 血糖新標準？



原始謠傳版本：



2025 血糖新標準出爐啦！



主要在社群平台流傳這樣的圖卡：









查證解釋：





（一）傳言為中國使用的單位 在臺灣並不具有實用性



MyGoPen 曾於 2023 年 5 月提出「【查證】吃飯的時候喝水血糖上升快的實驗影片？可能增加食物吸收效率、提高該餐 GI 值」 查核報告，提到：



（1）血糖的單位中國、香港慣用 mmol/L 單位，臺灣、日本慣用 mg/dL，臺灣稱為「每百毫升 XX 毫克」。

（2）兩者的換算方式為 mmol/L＊18 = mg/dL，也就是說傳言說的標準 5.8，相當於臺灣的每百毫升 104.4 毫克。



由上述資料可知，傳言都是簡體字，應為中國流傳的內容，且使用的單位並非臺灣慣用的單位，一般民眾甚至還要換算，並不具有實用性。





（二）衛福部國健署：糖化血色素 ≧ 6.5 只是 4 項指標中的一個



MyGoPen 查詢具代表性的公開資料，根據衛福部國健署官網「三高防治專區」的「糖尿病」網頁，提到：



（A）糖尿病可分為

1. 第1型糖尿病，例如胰島細胞遭破壞，造成胰島素缺乏

2. 第2型糖尿病，例如胰島素阻抗，及合併相對胰島素缺乏

3. 其他型糖尿病

4.妊娠型糖尿病等



（B）診斷標準包括以下 4 項，非懷孕狀況下只要符合其中 1 項即可診斷為糖尿病，但前 3 項需重複驗證 2 次以上。

（1）糖化血色素（HbA1c）≧ 6.5%

（2）空腹血漿血糖 ≧ 126 mg / dL

（3）口服葡萄糖耐受試驗第 2 小時血漿血糖 ≧ 200 mg / dL

（4）典型的高血糖症狀（多吃、多喝、多尿與體重減輕）且隨機血漿血糖 ≧ 200 mg/dL



由上述資料可知，臺灣的主管機關衛福部國健署官宣的版本並沒有宣布改變，傳言為錯誤資訊。











（三）中國流傳的版本紊亂 每年度都有好幾版



MyGoPen 實際比較二邊數值，臺灣只區分是否懷孕，沒有懷孕的話通通都只有一套標準，而傳言說的中國標準中，以青少年空腹 5.8 為例，相當於臺灣的 104.4，若是成人空腹 4.4，相當於臺灣的 79.2，二者都遠低於臺灣國健署官版的 126，中國版比較嚴格，但奇怪的是，網路上可以找到很多簡體字圖卡，中國各醫院、各單位發表的不同版本，而且這樣不一致的現象，不只是所謂的「2025年最新版」，包括 2024 年的版本也是各有數字，有的有分年齡段、有的不區分，可見中國流傳的血糖標準非常紊亂。

















（四）美國糖尿病學會官網顯示的標準 與臺灣相同

MyGoPen 查詢美國糖尿病學會（American Diabetes Association，ADA）官網的公開資料，《糖尿病照護標準—2026》的內容提到「糖尿病前期」的標準：



（1）糖化血色素為 5.7 到 6.4。

（2）空腹血糖 100 到 125。

（3）口服葡萄糖耐受試驗 140 到 199。









由上述資料可知，「糖尿病前期」的標準是糖化血色的標準是 6.4、空腹血糖是 125、口服葡萄糖耐受測試是 199，高於上述這些條件就會達到糖尿病的診斷標準，而這些數字、標準，也與國健署的公開資料吻合，可見包括臺灣、美國在內的臨床標準是ㄧ致的，網傳圖表為錯誤資訊。











結論



總結而言，傳言提到的「2025 血糖新標準」出處不明，網路上可以查到很多不同數字、年齡分類的版本，可見並非官方或是有公信力單位所發布的正式標準；而且網路流傳的版本也與臺灣主管機關、美國糖尿病學會所公布的數字不同，傳言為錯誤資訊。



衛教資源：



衛福部 國健署 三高防治專區 - 「糖尿病」

糖尿病衛教學會 - 民眾專區