【錯誤】網傳5個毀眼壞習慣的影片？遲早青光眼、白內障、飛蚊症？誇大說法！醫師詳解
網傳「這習慣不改遲早白內障」、「5 個毀眼壞習慣」的影片，內容，提到趴睡害青光眼、領帶打太緊害青光眼，飛機上光害強害白內障，隱形眼鏡戴著睡覺會害角膜感染，拿掉眼鏡、近看手機會害黃斑部受損。但專家表示，壓迫眼球、領帶太緊，人體就會因為不舒服而換姿勢、鬆開領帶，傳言將這些特定的、人體會排除的情況誇大成慢性的眼科疾病，或是將飛機上的光害誇大，但實際上不管是地面、海邊，都不應直視太陽光源，而直視太陽光源會使得眼睛不適，人體就會自動閉眼或是移開視線，「正常人不會笨到已經不舒服了，還持續傻傻地壓眼球、看太陽」，傳言為誇大聳動的錯誤訊息。
5 個毀眼壞習慣？不改遲早白內障？
原始謠傳版本：
這習慣不改遲早白內障！5個毀眼壞習慣，你可能每天都在做！不花錢不吃藥！每天2分鐘，視力重返年輕！#青光眼 #飛蚊症 #白內障
主要在社群平台流傳這些影片：
查證解釋：
（一）壓眼球不舒服就會換姿勢 人體自有保護機制
傳言說「趴睡手臂直接壓迫眼球，壓迫使得眼壓升高」、「眼壓瞬間飆升到 30 到 40左右、很像青光眼」。MyGoPen 致電諮詢中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山，他表示眼壓是「眼球內部維持形狀所需的壓力，主要來自於眼球內不斷循環流動的房水對眼球壁施加的壓力」，但眼窩是凹進去的構造，眼框周圍都有支撐，就像是一個打開的盒子，除了正面以外，其餘上下左右背面都有一個面、都有支撐，所以趴睡時手臂並不會直接壓在眼窩上，而是由眼窩四周、7 塊眼框骨承受力量。
此外，陳瑩山也指出，眼眶裡的容量大約是 30 C.C. ，其中眼球是 5、其餘 25 C.C.都是脂肪，也就是說眼球本身是漂浮在一堆脂肪上，而這些脂肪就像是「避震器」，幫眼球減震、抗壓，所以如果正面的眼皮遭受到外力的話，眼睛其實是會往內縮一點減害，這是人體本身就具有的調節功能，而如果外力大到不舒服，人體自然就會換姿勢、不可能一直維持有害的姿勢，即使睡著時也一樣具有這樣的神經反射功能，就像睡覺時人體會一直換姿勢，但植物人、神經麻痺的人無法自主翻身，所以才會容易有褥瘡的問題，健康的正常人如果趴睡壓到眼球、嚴重到不舒服，一定會變換姿勢、不會嚴重到出問題都不自知、沒有感覺。傳言「趴睡壓眼球害眼壓升高」為錯誤資訊。
（二）血液回流受阻有時是故意的 領帶太緊自然會想要弄鬆
傳言提到「領帶太緊勒到頸靜脈，通道一窄、頭部和眼球內部的血液回流就會受阻，眼壓就會升高」。陳瑩山強調，大家都知道領帶不要打太緊，也從未聽過有人打領帶把自己勒死，可見不舒服症狀出現，人體就會調整、把領帶鬆開，此外唱高音臉紅脖子粗，也是一種故意讓血液回流路徑受阻，使血液在頸部的外頸靜脈中堆積，血管凸起「爆青筋」，所以不是所有的壓力升高都不好、有時候反而是故意的，傳言說法誇大、片面。
（三）不要直視太陽光源 飛機上、海邊、平地都是這樣
傳言說「高空紫外線強度是地面好幾倍」、「搭飛機坐靠窗容易白內障」。陳瑩山表示，自己也經常長程飛行去國外開會，靠窗座位都沒有特別不適，傳言說法超乎一般人的日常認知，陳瑩山指出，如果在飛機靠窗座一直直視太陽光源，當然覺得刺眼、也很傷眼，但這樣一來就會轉開視線、不會一直看，而這樣直視太陽光的問題在平地、在海邊也都一樣，更河況飛機的窗戶有兩層、在相當程度上已幫乘客防護，傳言提醒民眾注意生活周遭的光害、必要時要戴太陽眼鏡，傳言立意良善，但是不能誇大、偏頗。
（四）隱形眼鏡很多種 有的反而是睡覺時戴
傳言說「長時間配戴隱形眼鏡睡覺，會導致角膜缺氧、潰瘍，甚至感染綠膿桿菌」。陳瑩山指出，會跟戴著睡覺有關係的隱形眼鏡分為 3 種：
（1）一般人戴的隱形眼鏡，不管是近視、老花的，或是日拋、月拋，在白天戴 8 小時、用來改善視力的隱形眼鏡，或是愛美族的美瞳片，這些睡覺時都應該取下來清潔、讓眼睛休息，所以這類的隱形眼鏡不應該戴著睡覺。
（2）常見於兒童、青少年族群，用來「矯正視力」的隱形眼鏡、也常被稱為角膜塑型片（Orthokeratology）、簡稱 OK 鏡片，這類的硬式隱形眼鏡反而是利用晚上睡覺的時間配戴、作用在角膜上，達到早上起床時感到視力變好的效果，這種「夜戴型」的視力矯正隱形眼鏡，就和傳言說的相反、應該睡覺時戴才對。
（3）另外一種比較不常見的、叫做「治療型隱形眼鏡」，是病人角膜破皮、角膜炎時配戴的，沒有度數、軟式、比較大片，病人通常得戴一個禮拜，因為要覆蓋、要保護受傷的角膜，所以這段時間不能拿掉，包含睡覺的時間都是戴著，洗澡、洗臉、洗頭不能碰到水，加上點抗生素藥水，一周後再由醫生取出，這種「治療型隱形眼鏡」白天、睡覺都要戴，和傳言說法不同。
由上述專家說法可知，隱形眼鏡分很多種、有些睡覺時反而才戴，傳言沒說清楚是哪種隱形眼鏡。
（五）戴眼鏡原因不同 有些情況反而是拿下來才是正確的
傳言說「看手機的時候，喜歡把眼鏡摘下來，把手機湊得很近看」、「光線能量更強、視網膜在裸奔」。陳瑩山指出，看手機時把眼鏡拿下來，可以分成幾種情境：
（1）如果是近視的人，眼睛近的看得清楚、遠的看不清楚，所以才要戴近視眼鏡、為了要把遠的看清楚，這樣的人看手機時，因為手機是近的，本來就看得清楚、所以這時候把眼鏡拿掉是對的、是合理的，傳言錯誤。
（2）如果是遠視的人，原本是遠的看得清楚、近的看不清楚，所以戴遠視眼鏡、把近的看清楚，這樣的人看手機時，會繼續戴著眼鏡、這樣才看得清楚，拿掉眼鏡反而看不清楚，傳言說「覺得這樣看比較清楚，所以拿掉眼鏡」，是不會發生的錯誤敘述，傳言錯誤。
（3）而如果是又近視、又老花的人，這樣的人過去常有一種簡化的說法，說「近視抵消老花」、意思是老花的效果類似「遠視」，但實際上老花是眼睛整體結構老化，和近視、遠視的眼軸對焦問題不同，但如果以整體的「視覺效果」來說，老花是看近的看不到，但這時候時候原本的近視剛好可以用來看近的、抵消老花的問題。
陳瑩山強調，遠視、近視的定義是看 6 公尺，老花的定義是看 33 公分，所以「近視抵消老花」的族群，在 33 公分到 6 公尺之間，存在一個模糊地帶，也就是中間的距離，不到很遠也不到很近，這時候矯正視力就要看個人的情況，所以到底當初眼鏡是為了解決什麼距離的視力而配的、看什麼距離的時候要不要拿掉眼鏡才是合理的，種種情況很難以一個「看手機喜歡拿掉眼鏡」說法涵蓋，傳言說法一概而論。
（六）傳言不講屈光率 不只距離、時間也很重要
傳言提到「光線的能量強度，跟距離的平方成反比」、「把手機拿近一半的距離，光線強度不是增加一倍，是增加 4 倍」、「拿下眼鏡，20 公分看手機，藍光直射視網膜黃斑部」。陳瑩山指出，眼睛接收到的光量確實跟距離有關，但也跟「屈光率」有關，光線經過透鏡或眼睛，會改變光線方向，所以其實還要乘上屈光率（Diopter，單位D），並不是 2 分之 1 變成 4 倍這麼絕對，經過屈光率的計算之後、倍數就不會是這樣；而且除了距離以外，最重要的還是「時間」，連續看的時間越久、對眼睛的影響反而更容易被忽略，其實不管藍光或是紅光、黃光、什麼光，照久了對眼睛都是危害，傳言只強調距離、卻不強調時間，傳言說法易誤導。
MyGoPen 查詢具代表性的公開資料，根據國健署 國民健康署 2024 年 1 月的「保護兒童視力」衛教中提到：
（1）使用 3C 產品距離至少 35 公分
（2）看書應該保持 35 到 45 公分距離
（3）看電視時至少距離 2 倍對角線
（4）用眼 30 分鐘、休息 10 分鐘
此外，蘋果在官網上的《 iPhone 使用手冊》中也說明，太近看裝置過長時間可能會提高年齡較小的使用者近視的風險，以及提高所有年齡層使用者眼睛疲勞的風險。蘋果手機可偵測使用者與手機的距離，鼓勵將手機拿遠、超過 30 公分。由上述專家說法及官方資料可知，看手機至少應該要距離 30 公分，提醒民眾保持距離、記得休息。
結論
總結而言，傳言說趴睡、領帶太緊會影響眼部血流，導致青光眼，而飛機上的光害會導致白內障，戴隱形眼鏡睡覺恐感染，拿掉眼鏡近看手機會傷害黃斑部，但專家表示，壓迫眼球、領帶太緊，人體感到不適就會自動改變姿勢、鬆開領帶，飛機上光害和地表一樣，不要直視太陽光源即可，戴隱眼睡覺、拿掉眼鏡近看手機，則要視病人戴的是哪種隱形眼鏡、視力是哪種情況，無法一概而論，傳言都是錯誤資訊。
