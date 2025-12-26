【錯誤】網傳60歲後增肌不要吃豆腐、雞蛋？缺乏白胺酸？不實營養觀念說法！醫師詳解
網傳「60歲後，別再只吃雞蛋豆腐」、「3大肌肉救星食物」的影片，提到白胺酸是肌肉合成的重要關鍵，應該多吃五種食物。但專家表示，豆腐、雞蛋本來就不只是高蛋白質食物、也是高白胺酸食物，而且食物不是比營養高就好，還要參考六大類食品每天建議的份量，例如傳言說的堅果，每天的建議量就是中顆的大約5、6顆，即使高白胺酸也不可以超量攝取，以免吃進油脂、熱量，反而吃出別的問題，傳言只講其一、不論其他，傳言為缺乏整體營養觀念、缺乏整體飲食觀念的錯誤資訊。
老人增肌不要吃豆腐、雞蛋？
原始謠傳版本：
60歲後，別再只吃雞蛋豆腐！ 營養學家揭秘： 3大「肌肉救星」食物， 幫你找回力量！
主要在社群平台流傳這樣的影片：
查證解釋：
（一）雞蛋、豆腐是適合老年人的蛋白質來源
傳言說「60歲後，別再只吃傳統蛋白質來源的雞蛋豆腐」、「雞蛋、豆腐缺乏關鍵成分白胺酸」。MyGoPen 致電諮詢新光醫院健康管理部醫療副主任、家醫科醫師柳朋馳，他表示鼓勵老人家多吃蛋白質食物時，豆腐、雞蛋是很好的選項，不但容易計算，而且豆腐是植物性蛋白質，雞蛋是動物性蛋白質，再加上老人家可能口牙、吞咽功能不好，豆腐和雞蛋比較好入口、是適口性很高的蛋白質來源，傳言卻說老人家補充蛋白質不要只吃雞蛋、豆腐，雖然鼓勵年者者多吃個各種蛋白質食物立意良善，但故意針對豆腐、雞蛋，為易誤導說法。
（二）補充白胺酸 蒸蛋、豆腐都上榜 傳言為錯誤資訊
傳言說「雞蛋、豆腐缺乏關鍵成分白胺酸」。柳朋馳指出，白胺酸（Leucine）又稱「亮胺酸」，是人體內最重要的必需胺基酸之一，但是人體無法自行合成，所以得透過飲食取得，白胺酸、異白胺酸、纈胺酸都是支鏈胺基酸 （BCAA）的一種，能幫助維持生理機能及肌肉健康，傳言提到某些食物的白胺酸含量比較高，但其實白胺酸就是蛋白質的一種，即使某些食物的比例高，但要吃到這麼多的時候、可能也已經弊大於利。
柳朋馳表示，白胺酸是 BCAA 家族的一員，健身族群很熟悉 BCAA、運動後會大量補充，但對老人家來說最好是三餐均勻吃，各種營養要均衡地在一天當中都吃到，而不是塞在某一個特定的時段吃，健身族群或是運動員是有特殊目的的，所以在比賽前等特定的階段會特殊飲食，但那也不會是長期的飲食，老人家即使想要補充蛋白質，建議比成人的每日建議量再稍微多一點點即可、不適合大量補充，而且還要配合運動，才能讓吃進去的營養發揮最大功效、長出肌肉。
MyGoPen 查詢具代表性的公開資料，根據林口長庚營養治療科所發表的「銀髮族的養『肌』飲食」衛教，提到：
（1）一般老年人（無特殊疾病需調整飲食蛋白質者）每人每天每公斤應攝取 1 到 1.5 克的蛋白質，也就是說每餐需要達到 20 到 30 公克蛋白質（含 10 公克必需胺基酸）才可以刺激肌肉合成的作用，同時均勻分散在三餐中攝取，讓每餐餐後皆可達到刺激肌肉合成的效益。
（2）白胺酸已知是一種可以促進肌肉合成的胺基酸，可以刺激肌肉蛋白質的合成，因此可以建議高齡者多攝取富含白胺酸的食物，如：豆類、牛肉、魚、雞肉等。
（3）秘訣：如果牙齒不好的老人家咬不動肉類，可選擇蒸蛋、蒸魚、豆腐、豆漿、絞肉，或將肉類加在湯裡煮爛一點。
由上述醫院衛教可知，提到「白胺酸」時所宣導的烹調舉例時，就直接以「蒸蛋」、「豆腐」為例，可見要補充白胺酸，也應該多吃蛋、豆腐，傳言卻說「雞蛋、豆腐缺乏關鍵成分白胺酸」，為錯誤資訊。
（三）堅果太硬、易嗆 魚肉有刺 老人飲食顧忌多
傳言說「堅果、全穀類、豆類蛋白、魚肉和乳清蛋白，是補充白胺酸的優質來源」。柳朋馳指出，堅果雖然是植物性蛋白質的來源，但是比較硬，老人家如果口牙不夠好、吞嚥能力比較差，有時候就會建議磨粉、吃堅果粉、堅果糊，但是堅果粉、堅果糊容易一不小心就超量、使得油脂攝取過多，遠超過堅果攝取量7 到 10 克的建議量。
此外，柳朋馳也提醒，魚肉雖然也是很好的動物性蛋白質來源，但是魚肉有刺、對老人家的進食也是一種考驗，所以老人家的飲食不是只考量哪個最營養，而是要考量整體性，包括食材可近性、烹飪、口牙咀嚼、吞嚥能力、好消化等等，傳言說法只比較營養價值，失之餘單一面向。
（四）白胺酸也是蛋白質的一種 比例高也可能要擔心弊大於利
傳言提到「白胺酸是啟動肌肉合成的開關」、「堅果、全穀類、豆類蛋白、魚肉和乳清蛋白，是補充白胺酸的優質來源」。柳朋馳以同樣重量的豬肉和堅果為例，二者重量一樣，但是密度不一樣、體積也就不一樣，100克的豬肉很容易吃完，但是100克的堅果已經非常大量了，一百克的「松板肉」有17.2 克的蛋白質，而「杏仁果」則為 21.9 克，吃堅果雖然多吃了蛋白質，但是也多吃了包括熱量、脂肪等其他容易有負擔的成分，而根據健康飲食金字塔，六大類食物當中，堅果屬於「油脂與堅果種子類」，每天的攝取量就是「一茶匙」、「相當於大拇指第一節大小」，以杏仁果為例，大約就是 5 到 6 顆，和「豆魚蛋肉每餐一掌心」的份量完全同，在金字塔也是不同級別，傳言說只說「堅果、全穀類、豆類蛋白、魚肉和乳清蛋白，是補充白胺酸的優質來源」，卻不提不同食物在日常飲食中的份量、比例，傳言說法錯誤。
（五）不是營養高就好 吸收效率並不同
傳言說「堅果、全穀類、豆類蛋白、魚肉和乳清蛋白，是補充白胺酸的優質來源」，但柳朋馳指出，食物不是比誰營養高而已，還有吃進去之後的風險，以及吸收效率好不好得問題，例如過去曾有相關研究，比較植物性蛋白質和動物性蛋白質的癌症風險，相較之下植物性蛋白質比較安全；但是植物性蛋白質的吸收率就沒那麼好的缺點，不像動物性蛋白質那麼完整，所以以全面性的營養來講，就會建議老人家不管是植物性、動物性的蛋白質都要吃，但是通常也會建議動物性蛋白質的來源比植物性蛋白質多一點點，雞胸肉、海鮮、雞蛋都是優質的動物性蛋白質，而如果是吃全素的人就會建議多吃豆腐，而奶蛋素的人就除了豆腐、雞蛋，包括含有優質蛋白的牛奶也都是建議的食物。
（六）肝腎功能高風險族群應避免
傳言提到「60 歲後蛋白質吸收力下降，傳統食物可能不夠」，「肌肉重生五行動、幫助長者重拾肌肉力量」。柳朋馳提醒，雖然多吃蛋白質增肌對老人家很重要，但是也不是每個老人都適合，會需要補充蛋白質的族群，可能就是肌少症、或是營養不良的患者，這些長者也是肝腎功能不好的高風險族群，柳朋馳提醒肝腎功能不好的病人，或是蛋白尿的病人，都要特別注意蛋白質的攝取、不能吃太多，例如蛋白尿要每百毫升 30 毫克以下才算正常，可是如果是接近 30、已經逼近臨界點的病人，雖然還是正常值，但就不適合大量補充蛋白質，而且並不是每一個人都很了解自己的腎臟功能，所以柳朋馳建議民眾，如果真的有需要大量補充蛋白質或白胺酸的話，還是應該先有醫師判斷，而不是自己看了網路上的資訊、傳言，以為很養生或適合自己就直接採用，否則造成肝腎負擔反而得不償失。
此外，柳朋馳也強調，胃部不舒服也會導致吸收效率變差，胃發炎、胃潰瘍，胃部接到十二指腸的地方常發炎的話也不利消化吸收，這些都難以有好的吸收，這些都是想要增肌飲食的銀髮族要避免的。
結論
總結而言，傳言說傳統高蛋白質食物不夠、要多吃「白胺酸」才對，高白胺酸包括「堅果、全穀類、豆類蛋白、魚肉和乳清蛋白」。但實際上，雞蛋、豆腐不但是高蛋白質食物，也富含白胺酸，傳言為錯誤資訊。
衛教資源：
林口長庚 - 「銀髮族的養『肌』飲食」
諮詢專家：
新光醫院 健康管理部醫療副主任、家醫科醫師 - 柳朋馳
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 16 小時前 ・ 342
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 34
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 117
（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因
連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在自由時報 ・ 3 小時前 ・ 2
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 53
台日高中對抗賽／意外甲子園冠軍投手被打退 幫忙吸水在日本是應該做的
中信盃台日高中棒球對抗賽25日新莊棒球場開打，晚間黑豹旗冠軍平鎮高中以2：2與日本九州聯隊和局收場，九州先發投手新垣有絃僅投2.2局就被平鎮高中打退場，賽後九州總教練加藤慶二坦言，新垣有絃是陣中的王牌投手「沒想到會被台灣打的那麼輕鬆...」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12
原計畫聖誕節發動攻擊 張文提早行動原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。 本月19...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 60
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 141
南珉貞聖誕夜被求婚「嫁了」101點燈羞捧玫瑰花甜笑 幸福模樣粉全炸鍋
韓籍啦啦隊女神「富邦三本柱」南珉貞來台發展近2年，人氣一路攀升，成為球迷心中最具代表性的韓籍啦啦隊員之一。今年她第一次在台灣度過聖誕節，昨（25）日她社群平台instagram曬出多張捧著玫瑰花的高空夜景美照，畫面流出「被求婚」幸福氛圍，瞬間引發粉絲們紛紛炸鍋。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 47
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 22 小時前 ・ 9
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 28
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 6
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 6
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 97
NBA(影)／太不科學！米歇爾「死亡隔扣」全場傻眼 「一吃四」轟34分難救騎士
體育中心/蔡晴景報導耶誕大戰率先登場的克里芙蘭騎士與紐約尼克之戰，打到讀秒階段才分出勝負，最終由尼克以 126 比 124 取勝。但過程峰迴路轉，米歇爾（Donovan Mitchell）還在最後關頭上演「死亡隔扣」，且一人突破四道防守技驚四座。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 5
國產百萬純電休旅Bria終於問市 鴻華先進漲7%歡慶
鴻華先進歡慶新車發表？鴻華先進-創（2258）昨日迎來新車「Foxtron Bria」發表，也是收購納智捷後首發，新車定價最低為89.9萬元。今（26）日台股開盤鴻華先進立刻迎來漲勢，股價一度觸及43.7元、漲幅達7.7%，攀上近一個半月來高點。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 11
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 161
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2