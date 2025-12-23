【錯誤】網傳65歲以上隱藏方案？手機月租只要149？內容農場不實影片！務必檢查資訊來源

網傳「手機月租還在繳 499？」、「65 歲以上隱藏方案曝光，每月只要 149」的訊息和影片。經查證，三大電信公司確實有針對長輩推出優惠月租方案，但網傳影片中提到的各方案內容和實際內容有出入，從適用年齡、月租費、通話與上網流量規定等細節都包含錯誤資訊，且此網傳影片來源是 AI 內容農場頻道，不是具有可信度的來源，務必多方查證。



網傳 65 歲以上隱藏方案，手機月租只要 149 的影片？



原始謠傳版本：



手機月租還在繳499？你虧大了！65歲以上「隱藏方案」曝光，每月只要149，一年現省4200元！



並在社群平台流傳這樣的影片：









查證解釋：





三大電信公司是否有銀髮族優惠月租費方案？



查核記者以關鍵字進行搜尋，查找到中華電信、台灣大哥大、遠傳確實有高齡長者的優惠方案，但每家的詳細規定和內容都不同，以下簡單整理：



根據中華電信官網，他們有提供一系列的樂齡優惠給 65 歲以上長者，合約期限從 24 個月到 36 個月都有，月租費最低的方案是 4G 單門號以及 4G 手機優惠 149 元，上網流量 1GB，並非傳言影片中說的 1.5GB；網內通話 20 分鐘，不是 30 分鐘。











台灣大哥大則是有提供了 4G 月付 149 的門號及手機促銷方案給 60 歲以上長者，但方案優惠時間只有一個月，從 2025 年 12 月 1 日到 2026 年 1 月 1 日，合約期限是 24 個月和 30 個月。



門號方案的上網流量是 1GB、手機方案是 200MB，不是影片宣稱的 2GB；網內通話均為 200 分鐘，不是全部免費。









遠傳推出的是長青銀髮族方案，專門提供給 65 歲以上長輩的是月租費 129 元和 299 元兩種，不是網傳影片中說的 149 元方案，合約期限都是 24 個月，且一個身分證號碼只能辦理一次。



129 元方案的上網流量是 1.2 GB、299 元是 6.3GB，不是 2GB；129 元方案的通話是網內每月 20 分鐘免費，299 元才是網傳影片中說的網內每通前 3 分鐘免費。











網傳影片來源為 AI 內容農場頻道



檢視發布網傳影片的 YouTube 頻道「銀齡寶鑑」，其於 2025 年 11 月剛成立，影片內容多和台灣有關，但位置卻在美國；且它上傳的內容又有釣魚式標題、情緒化敘事等內容農場的特徵，沒有準確的資訊來源。



它的影片開頭雖然都會有人出現，但其實是使用 AI 生成的，可以看到片中人物眨眼頻率過於頻繁、手部動作不自然等，內容也真假參半，只為了吸引流量、賺取點閱，不是良好的資訊來源。

















結論



三大電信公司確實有針對長輩推出優惠月租方案，但網傳影片中的內容有誤，各家電信方案從月租費 129 元、149 元、299 元都有，年齡規定也不同，有的是 60 歲、有的是 65 歲，民眾若有需求應直接查詢各大電信公司官網，不宜輕信網傳影片資訊。



