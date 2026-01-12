【錯誤】網路流傳馬杜洛身穿西裝遭移送照片？非真實影像！實為AI後製照片

網傳「馬杜洛被捕」的照片及訊息，畫面顯示馬杜洛身著西裝，兩旁各有一名臉部打馬賽克的美國緝毒署（DEA）士兵戒護，背景還有一架小飛機，聲稱是馬杜洛被捕移送美國的照片。經查證，馬杜洛在被捕後登上硫磺島艦、飛抵美國、移送法院等行程，雖然換過至少 5 套服裝，但並沒有如網傳圖片出現的西裝；透過 SynthID 檢測，也發現網傳圖片帶有 Google AI 生成影像的浮水印，該圖片並非真實照片，而是 AI 生成圖片，網傳訊息不正確。

廣告 廣告



社群流傳一張馬杜洛穿西裝被捕照片？



原始謠傳版本：



1/3/25 當著全世界的面向川普叫囂“你來抓我呀，我等不及了”的委內瑞拉獨裁者馬杜羅，在昨晚幾小時美軍閃電突襲的軍事行動中落網，被生擒回美國大陸受審。而就在美軍突襲前兩小時，馬杜羅還談笑風生地接待剛剛到達委內瑞拉的中共代表團，試圖抓住中共這根救命稻草。然而，一聲導彈的爆炸，終結了他全部的幻想，為他罪惡的人生畫上了句號。



主要流傳這些圖片：









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 近期在 Facebook 搜尋委內瑞拉相關謠言時，看到一名用戶轉載馬杜洛被捕前，對美國嗆聲及接見中國駐委大使的影片，還有一些社群擷圖及一張馬杜洛被捕的照片，而這張照片也出現在部分台灣媒體的報導中。



首先，全世界最早發布馬杜洛遭逮捕後照片的人，是美國總統川普於當地時間 2026 年 1 月 4日 00：23在 Truth Social 個人帳號上，發布馬杜洛在硫磺島號兩棲攻擊艦（USS Iwo Jima）的照片，當時馬杜洛身穿「NIKE Tech Fleece」系列灰色運動套服。



搜尋馬杜洛被捕後、飛抵美國、進入紐約緝毒局總部、拘留中心移往法院受審等新聞報導過的確切行程，可以確認馬杜洛至少換過 5 套不同的服裝，但是並不包括網傳圖片的西裝照。









根據 Eurovision 於 2026 年 1 月 4 日的調查報導，提到利用 SynthID 檢測後，發現網傳圖片有 Google AI 生成圖片的浮水印。Full Fact、Reuters Fact Check 等國際事實查核組織也已確認網傳圖片並非真實影像。



自馬杜洛被捕後，社群平台充斥許多聲稱是「馬杜洛被捕」或「委內瑞拉民眾慶祝」的影像，其中有不少是虛假訊息，例如 MyGoPen 於 1 月 7 日發布的查核報告，有人將親俄派烏克蘭議員被捕的照片，合成馬杜洛的頭；也有拿 2024 年委內瑞拉民眾抗議大選不公的影片，聲稱是慶祝馬杜洛被捕的畫面，民眾轉傳時應特別留意影片背景脈絡。





結論



總結來說，網路上流傳馬杜洛穿西裝被捕的照片為 AI 生成影像，並非真實照片，網傳訊息容易造成民眾誤解。



資料來源：



Truth Social - Donald J. Trump

Eurovision - Photos of Nicolás Maduro's capture by U.S. forces are AI-generated

Full Fact - Viral image of Nicolás Maduro being led away from plane isn’t real

Reuters - Fact Check: Photo of Maduro in black jacket among uniformed personnel is AI-generated



延伸閱讀：



【錯誤】網傳美軍抓到馬杜洛的照片？後製編修前烏克蘭國會議員被捕照

【錯誤】網傳近期委內瑞拉民眾上街慶祝撕毀馬杜洛海報？時序錯誤！挪用2024年影片