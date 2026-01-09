【錯誤】美國公布三角洲部隊抓捕馬杜洛全過程影片？AI生成影像非真實畫面

網傳「美國抓捕馬杜洛」的影片及訊息，畫面顯示美國三角洲部隊搭乘直升機，進入委內瑞拉總統官邸，逮捕馬杜洛及後續搭直升機返回的影片，聲稱是第一視角影片。經查證，網傳影片是 AI 生成影像，影片中馬杜洛的穿著與造型，明顯是根據他被捕後，換上灰色運動套服進行生成，沒有證據顯示馬杜洛被捕當下即穿著這套運動服。截至本次查核報告上架前，美國並未公布任何三角洲部隊逮捕馬杜洛當下的影片，網傳訊息不正確。



網路流傳美國抓捕馬杜洛影片？



原始謠傳版本：



美國三角洲部隊活捉，委內瑞拉總統馬杜洛#shorts



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 將網傳影片擷圖，利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到 X 平台用戶「FEDERAL INVESTIGATION INTERNATIONAL」於 2026 年 1 月 5 日的貼文，所附影片即為沒有中文字幕的版本。



該則貼文下方有 X 平台的社群註記，提到影片是由 AI 生成，並非馬杜洛被抓的真實影像。









利用 AI 影片偵測工具「Attestiv」進行檢測，發現網傳影片的可疑度評級 63 分，與正常影片相比，例如以 MyGoPen 於 2025 年 12 月 25 日的查核報告，澤倫斯基在庫皮揚斯克的自拍影片為例，可疑度評級僅 18 分。









兩部影片的掃描結果，也能看到網傳影片的 AI 生成影像偵測（綠色圓點）經常超過 60%，且畫面相當不穩定；如果是正常影片，絕大多數時間都會在 20%以下，甚至更低。









此外，如果使用 HIVE Moderation、Sightengine 等 AI 圖片偵測工具，也會發現多個畫面判定為 AI 影像的機率超過 90%。截至本次查核報告上架前，美國並未公布此次抓捕馬杜洛當下的畫面。









補充：網傳影片中馬杜洛的穿著，是依據川普在個人社群帳號發布的圖片進行生成，即馬杜洛被捕後首度曝光的照片，而從現有公開資訊，無法證實馬杜洛在官邸被捕當下也是穿這套衣服。





結論



總結來說，網傳影片是 AI 生成影像，並非美國公布抓捕馬杜洛的真實畫面，網傳訊息不正確。



資料來源：



X - FEDERAL INVESTIGATION INTERNATIONAL

YouTube - 1388 день війни. Звернення Володимира Зеленського до українців

Truth Social - Donald J. Trump



