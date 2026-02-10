【錯誤】美國要求雙重國籍須強制註冊？否則面臨巨額罰款？虛構內容！近期無針對雙重國籍修法

網傳「美國雙重國籍大手術」的影片及訊息，內容聲稱美國《雙重國籍法》將於 2026 年 2 月迎來重大變革，未來有雙重國籍者須強制註冊，否則將面臨巨額罰款。經查證，網傳影片出自 YouTube 農場頻道，充斥許多錯誤或虛構的內容，美國根本就沒有《雙重國籍法》，且美國國務院在官網明確表示，不會要求美國公民在美國公民身分與另一（或多個）外國國籍之間做出選擇，美國公民也可以在不影響其美國公民身分的情況下，歸化為外國國民。共和黨參議員伯尼莫雷諾（Bernie Moreno）雖然在 2025 年 12 月提出一項法案，要求禁止雙重或多重國籍，但該草案目前仍在司法委員會審理，截至本次查核報告上架前，都沒有後續動作，網傳訊息不正確。

美國雙重國籍將迎來重大修法？



原始謠傳版本：



美國雙重國籍動大手術了！2026年2月正式實施，強制註冊+巨額罰款，全是乾貨







並在社群平台流傳這樣的影片：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 YouTube 頻道「咿咿吖吖咨詢」於 2026 年 1 月 30 日發布的影片，內容提到美國的雙重國籍法將於 2026 年 2 月迎來重大變革，有雙重國籍的人必須強制向國土安全部註冊，否則將處以巨額罰款。



「咿咿吖吖咨詢」屬於內容農場頻道，自 2025 年 12 月 8 日創立以來，發布過 63 部影片，內容與美國的移民政策、儲蓄、社保等議題有關，影片皆由 AI 生成影像、AI 旁白配音及聳動標題組合而成，並非可靠的消息來源獲取管道。



以網傳影片為例，內容雖與「美國雙重國籍法重大變革」有關，但美國實際上沒有《雙重國籍法》這部法律，只有《移民與國籍法》（Immigration and Nationality Act, INA）；美國對於雙重國籍的態度，可見於國務院「雙重國籍」，第三段提到：



「美國法律不要求美國公民在美國公民身分與另一（或多個）外國國籍之間做出選擇，美國公民可以在不影響其美國公民身分的情況下，歸化為外國國民。」（U.S. law does not require a U.S. citizen to choose between U.S. citizenship and another (foreign) nationality (or nationalities). A U.S. citizen may naturalize in a foreign state without any risk to their U.S. citizenship.）









以「Dual Nationality、U.S.」等關鍵字搜尋 2026 年以來的新聞，並沒有找到任何美國將改革雙重國籍法的相關報導，網傳訊息沒有事實依據。



社群上會開始出現美國雙重國籍的討論，主要來自共和黨參議員伯尼莫雷諾（Bernie Moreno）於 2025 年 12 月 1 日提出的《2025 年專屬公民權法案》（S.3283 - Exclusive Citizenship Act of 2025），第 4 條「禁止雙重或多重國籍」的條文，包括規定一個人不得同時擁有美國和任何外國國籍；法案通過後，擁有外國國籍的美國公民須向國務卿或國土安全部提交書面申請，放棄外國國籍，否則將視為放棄美國國籍。



不過，S.3283 法案的狀態，自 12 月 1 日二讀通過後提交給司法委員會，便沒有動靜，截至本次查核報告上架前，該法案並沒有後續審議動作。





結論



總結來說，傳言出自農場頻道，影片中參雜許多錯誤、虛構的內容，與實際情況不符；美國近期雖有參議員提出禁止雙重國籍的法案，但目前仍在司法委員會審議，並沒有後續動作，網傳訊息不正確。



