【錯誤】美國通過法案替台灣正名？主權獲認可？與事實不符！誇大法案內容與進度

網傳「美國出手替台灣正名」的影片及訊息，內容聲稱美國國會議員近期通過《台灣主權象徵法案》，不僅替台灣正名，也讓台灣正式獲得主權認可。經查證，美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）、楊恩（Todd Young）等人，於 2025 年 10 月提出法案《一項允許來自台灣來訪的貴賓和軍人展示中華民國國旗法案》（A bill to permit visiting dignitaries and service members from Taiwan to display the flag of the Republic of China），該法案內容提到，美國應給予中華民國（台灣）軍官及政府代表，在政府舉辦的活動上可以展示中華民國主權象徵物，如國旗、軍事單位徽章或標誌等，該法案雖已經過二讀送交參院外交委員會，但目前並沒有後續排程，克魯茲於 2020 年及 2022 年皆提過相同的法案，當時也沒有後續。截至本次查核報告上架前，該法案仍未通過，傳言誇大法案內容及進度，與實際情況不符。

原始謠傳版本：



重大喜訊！美國出手替台灣正名，台灣正式獲主權認可！



或這個版本：



台灣人民擁有多數憨厚做事心性.至终煉究負責任之心境.及至而完成無止境之責任感.就連外國人也都不可置信而一探真實感.最终竞令老外不敢置信...這即是台灣之潛藏實力!老外驚嘆不己!早即該如此被對待了



並在社群平台流傳這段影片：









網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 YouTube 頻道「台海靜 TV」於 2025 年 11 月 3 日發布的影片，經檢視後確認即為網傳訊息原始出處。



「台海靜 TV」屬於內容農場頻道，自 2025 年 3 月 31 日頻道創立以來，發布過 155 支影片，主題皆與兩岸議題有關，一開始的影片僅使用 AI 旁白配音，以及來源不明的畫面；大約從 6 月開始，影片開頭會放上一位 AI 生成的虛擬主播。影片內容大多是描述中國目前經濟與社會狀況有多糟，但沒有附上確切的訊息來源。









網傳影片聲稱美國議員聯手推出「台灣主權象徵法案」，以此進行關鍵字搜索，可以找到中央社於 2025 年 10 月 22 日的報導，內容提到克魯茲（Ted Cruz）、楊恩（Todd Young）及布萊克本（Marsha Blackburn）這 3 名共和黨聯邦參議員昨天共同提出「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act），以解除多年來禁止台灣外交官與軍人在美國官方訪問時展示主權象徵的規定。



以「Taiwan Symbols of Sovereignty Act」進行搜索，可以找到美國國會官網的資料，該法案正式名稱為《一項允許來自台灣來訪的貴賓和軍人展示中華民國國旗法案》（A bill to permit visiting dignitaries and service members from Taiwan to display the flag of the Republic of China）。



法案內容包括國務卿與國防部長應允許中華民國（台灣）軍方、政府代表或台北經濟文化代表處（TECRO）的代表，在美國政府舉辦的儀式或活動上，可以公開展示中華民國主權象徵物，包括中華民國（台灣）國旗、相應軍事單位的徽章或標誌。









目前該法案的狀態，顯示已經過二讀並送交外交委員會（Read twice and referred to the Committee on Foreign Relations）。



這並不是克魯茲第一次提出這樣的法案，在 2020 年、2022 年時，他皆提出過類似的構想，當時的命名即為「台灣主權象徵法案」（Taiwan SOS Act）。法案雖然也都顯示「二讀送交外交委員會」，但法案最終卡在外交委員會，並沒有進一步動作。



上述可知，傳言提到的「台灣主權象徵法案」，是由參議員提出的草案，目前仍在參院外交委員會，並沒有三讀通過，自然也沒有所謂「美國承認台灣主權」的說法。





結論



總結來說，網傳訊息是美國參議員克魯茲等人提出的法案，10 月 20 日二讀通過後，目前擱置在外交委員會，截至本次查核報告上架前，並未有進一步的動作，傳言誇大法案內容及進度，與實際情況不符。



