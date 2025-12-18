【錯誤】臺灣的台獨實際是日本人的百年陰謀？楊振明教授記述？虛構編造之文章與人物

網傳「你以為鬧台獨的是臺灣人？你真的錯了！臺灣的台獨實際是日本人的百年陰謀」、「30 萬駐台日軍，在日本投降後全部脫下軍裝，入籍臺灣」的文章。經查證，此文章為資深傳言，可追溯至 2014 年，且查無所謂的作者「楊振明教授」；文中宣稱二戰後有 30 萬駐台日軍全數入籍臺灣，現今臺灣有數百萬日本後代均非事實，綜合各學者的計算與研究，二戰後在臺日人應是 1,000 多人左右，網傳文章所述為錯誤訊息。中國官方近年來開始出現和傳言相同或附和的言論，看到此類訊息時應謹慎辨別。

網傳「臺灣的台獨實際是日本人的百年陰謀」的文章？



#你以為鬧台獨的是臺灣人？ 你真的錯了！ 臺灣的台獨實際是日本人的百年陰謀！ 此文如石破天驚！臺灣社會的複雜性恐怕遠遠超過我們的估計。 這也為我們大陸今後統一臺灣，制定正確的政策，提供了非常有價值的史料。 30萬駐台日軍，在日本投降後 全部脫下軍裝，入籍臺灣。 因此，現臺灣有日裔皇民約400萬!他們終極目標不是台獨，而是將臺灣併入日本，台獨只是他們的過度和跳板。 武力解放臺灣時，他們是會和解放軍打巷戰，拼到底的! 混在臺灣內的日本人 楊振明教授記述：臺灣竟然還有那麼多日本人，二戰結束後，有30萬的日本人留在臺灣，變更姓氏為臺灣人，台獨就是混在臺灣內部的日本人之陰謀。 現在他們在臺灣後代估有200萬人之多，真正的臺灣人不可不防。 以前我一直不能理解為什麼臺灣有激進親日分子，自去（民國 103）年6月間，高中歷史教科書微調案引發後，不少台獨學者抗拒，只准使用「日治」不同意用「日據」... 等，進而除「中國化」、除「臺灣化」、推行「皇民化」... 這些激進親日份子，其背景沒有人去追究。 在臺灣這麼自由、民主的社會還迷戀日本，擁抱日本，當然有他民族的特質； 表面認定他們是在玩弄政治搞台獨，壓根兒就沒有人去想他們原就是日本人， 這不是胡說，也不是扣帽子，有史實可考，戶籍事務所應可驗證，政府接收時外交、 內政部都應有公案文書可查。 中華民國34年接收臺灣時，那時約有30多萬日本皇民，放棄日本國籍，歸順為中華民國國民，落地生根。 這批人在政府遷台初期， 兩蔣政府統治下，不敢妄動。 待至李登輝、陳水扁執政後， 在政治、學術、商業各行業竄出。 至目前更是囂張，目無法紀，竟敢說「支那男女滾回支那」，「支那外來種滾蛋」！我們不能再沉默，應全民奮起，清理門戶。 光復臺灣才70年，戶藉資料應清楚記載，更改姓名是可查鑒，凡叛製造事端者，查清身分後，依法究辦或遣返日本，除去害群之馬，以安我家邦。 臺灣光復至今已70年，那時臺灣住民約500余萬人，現約有4.5 倍成長，那時歸順日本皇民約30余萬人，至今也約100多萬人。 其部分知識份子與經濟富裕子弟還投入政治體系與民意代表，從事政治活動，搞臺灣獨立。 如李登輝就是皇民代表人物，在他與陳水扁執政 20年，錄用不少搞台獨分子，進入高等學術單位與政府機構。 他們以不當言論，歪曲歷史事實，誤導人民視聽，醜化中華民國政府，去「中國化」、去「臺灣化」，推行「皇民化」，擁抱日本者大有人在。 臺灣光復，日本皇民遣返時，臺北市街道只有衡陽街、成都路和延平北路、博愛路比較像樣，周邊都是農田。 這八條街商人多為日本人經營，日本商人被遣返，其不動產店面房屋無法帶走，只得廉價轉移給臺灣人， （附民國38年8月16日掃蕩報刊登臺灣省日產清理處第二批日產移轉案件審查決定公告報紙佐證是實）或贈送給本省人， 無法攜帶的東西就送給本省人。 曾有人狂言，日本要統治臺灣，只要來一個領導人就可治理，也就是說在臺灣這些旅遊會員就是他們將來治理臺灣的成員。 留臺灣第一代皇民多已過世，第二代正當時，第三代初啼上街，無視法紀。 民國36年政府遣返日本皇民，那時我才14歲在學，學校帶領學生到基隆碼頭為他們送行，我也參加了那雜亂淒涼的場景，時隔70年，如在眼前。 我現年82歲，本可平靜渡過餘年，不涉國家社會煩擾之事，近日見新聞報導台獨人士製造事端，我只本良知，將上述歷史事實，提供參考。 我年老體衰，看到不公平事會影響情緒，這篇東西我寫寫停停，寫了好幾天，我不是在投稿，我只是在提供歷史事實，喚起國人記憶，揭穿在台日本皇民餘孽背景， 披著羊皮狼的面紗，使現在的臺灣人認清他們的真相，使他們無處遁形。 早年臺灣志士楊逵，他是主張臺灣是中國的一省不能分割，同根同源，同文同種，雖然有些不愉快的歷史宿命，但事實真相就是如此。 很可惜美好的臺灣就被這些皇民餘孽分子搞亂了，怎不叫人痛心 ！ 凡有血性的同胞，懇請廣為轉傳。 無論您有多忙，請花1秒鐘的時間把它放到你的圈子裡！可能您的朋友就需要！謝謝！ 當你讀完有倆個選擇 1、把他傳播出去 2、就當沒看過 接力下去，拒絕冷漠!! . 好文，一針見血！ 2018-02-22 臺灣老人 #楊振明教授記述



網傳文章的流傳脈絡為何？楊振明教授是誰？



（一）以關鍵字進行搜尋，根據「Cofacts 真的假的」資料庫，相同的謠言至少在 2017 年開始出現在網路上，而闢謠網站「蘭姆酒吐司」在 2018 年就已有發表相關文章。









（二）根據《風傳媒》2018 年刊出的〈陳扶餘觀點：戰後「30萬日本人轉為台籍」謠言分化兩岸同胞情感〉評論，網傳文章可追溯至 2014 年太陽花運動期間，當時有一封署名「楊振明」投書到台灣某報〈民意論壇〉。



但因其真實身份無法查證，所以該報編輯決定不予披露，然而，打字稿經編輯電郵給海外友人參閱，之後就在網路輾轉傳開；也就是說，無法確認是否真有楊振明這個人存在，也無法得知其身分是否為教授。





二戰後留在台灣的日本人有多少？



（一）上述文中引用台灣總督府 1945 年的調查資料及臺灣省日僑管理委員會 1947 年編印的資料指出，當時在臺日本人總數為 329,269 人，其中確實有志願留台者約 14 萬餘人，但並未被陳儀當局所接受，最終全數遣返，只有和台灣人有婚姻關係者可以留台。



日僑遣返作業自 1946 年 3 月開始，一直到 1949 年 9 月，在台日人（含琉球人與朝鮮人）共分 7 批遣返，前 3 批已將大多數日人遣送回國，遣送人數為 323,246 人，後 4 批遣返人數每批約 100 到 400多人左右。



（二）台灣大學歷史系副教授歐素瑛在〈戰後在臺日人留用與遣返〉一文中也提到，二戰後有 30 餘萬名在臺日人，對此，陳儀指示，台灣大學各研究所、各醫院及氣象局可酌予留用日人外，其餘應儘量遣送，尤其銀行絕對不准留用。



留用人數在幾經協商後，共留用 7,139 名日人，連同家屬共計 27,227 名，以農林工礦類人員最多（58％）；交通通訊類人員居次（17％）；其他如衛生地政警察人員（10％）、金融財政人員（9％）、學術研究人員（6％）。



之後因部分工作接替有人，留用日人減為 917 名、家屬 2,641 名，共計 3,558 名；1947 年二二八事件後，除少數特准留用外，一律予以遣返，僅留用日人 205 名，連同家屬，共計 652 名。



（三）中山大學社會學系教授葉高華亦曾在 2017 年發表〈戰後有多少日本人留在臺灣？〉一文，文中表示，臺灣總督府因應遣返作業於 1945 年做的戶口調查資料：在台日人 323,269 名、《臺灣省日僑遣送紀實》紀錄的前三期遣返人數： 321,272 名、留用日本人（含琉球人）260 人，連同其家屬 495 人，合計 755 人。



323,269 - 321,272 - 755 = 1,242



「由此可見，大約有一千出頭的日本人未被遣返，也不屬於政府留用。這大概就是歸化為臺灣人的日本人數量。」



（四）臺南大學研究生張秋萍發表的碩士論文〈戰後初期在台日人去留處置分析－以婚姻為例（1945.9-1947.5）〉交叉對比史料，調查出日人因婚姻入籍的人數為 1,343 人；另透過計算遣返日僑人數，得出在台日人約有 1,645 人。









張秋萍也在文中提及，其研究動機之一，就是網路上不斷出現二戰後有數萬日軍歸化、假裝、隱匿成本地人，再於適當時機表現「親日」或「搞台獨」企圖「顛覆政府」的傳言。



（五）綜合各學者的計算與研究，可確認二戰後在台日人應是 1,000 多人左右，傳言宣稱的「30 萬駐台日軍，在日本投降後全部脫下軍裝，入籍臺灣」、「因此，現臺灣有日裔皇民約 400 萬」、「現在他們在臺灣後代估有 200 萬人之多」為錯誤訊息。





結論



網傳文章是資深傳言，最早於 2014 年就開始在網路上流傳，但所謂的作者「楊振明教授」查無此人，文章內容宣稱二戰後 30 萬駐台日軍全數入籍台灣、台灣現有幾百萬日本後代等等均和事實不符，為錯誤訊息。



資料來源：



風傳媒 - 陳扶餘觀點：戰後「30萬日本人轉為台籍」謠言分化兩岸同胞情感

歐素瑛 - 戰後在臺日人留用與遣返

葉高華 - 戰後有多少日本人留在臺灣？

張秋萍 - 戰後初期在台日人去留處置分析－以婚姻為例（1945.9-1947.5）