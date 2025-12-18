【錯誤】臺灣的台獨實際是日本人的百年陰謀？楊振明教授記述？虛構編造之文章與人物
網傳「你以為鬧台獨的是臺灣人？你真的錯了！臺灣的台獨實際是日本人的百年陰謀」、「30 萬駐台日軍，在日本投降後全部脫下軍裝，入籍臺灣」的文章。經查證，此文章為資深傳言，可追溯至 2014 年，且查無所謂的作者「楊振明教授」；文中宣稱二戰後有 30 萬駐台日軍全數入籍臺灣，現今臺灣有數百萬日本後代均非事實，綜合各學者的計算與研究，二戰後在臺日人應是 1,000 多人左右，網傳文章所述為錯誤訊息。中國官方近年來開始出現和傳言相同或附和的言論，看到此類訊息時應謹慎辨別。
網傳「臺灣的台獨實際是日本人的百年陰謀」的文章？
原始謠傳版本：
#你以為鬧台獨的是臺灣人？ 你真的錯了！ 臺灣的台獨實際是日本人的百年陰謀！ 此文如石破天驚！臺灣社會的複雜性恐怕遠遠超過我們的估計。 這也為我們大陸今後統一臺灣，制定正確的政策，提供了非常有價值的史料。 30萬駐台日軍，在日本投降後 全部脫下軍裝，入籍臺灣。 因此，現臺灣有日裔皇民約400萬!他們終極目標不是台獨，而是將臺灣併入日本，台獨只是他們的過度和跳板。 武力解放臺灣時，他們是會和解放軍打巷戰，拼到底的! 混在臺灣內的日本人 楊振明教授記述：臺灣竟然還有那麼多日本人，二戰結束後，有30萬的日本人留在臺灣，變更姓氏為臺灣人，台獨就是混在臺灣內部的日本人之陰謀。 現在他們在臺灣後代估有200萬人之多，真正的臺灣人不可不防。 以前我一直不能理解為什麼臺灣有激進親日分子，自去（民國 103）年6月間，高中歷史教科書微調案引發後，不少台獨學者抗拒，只准使用「日治」不同意用「日據」... 等，進而除「中國化」、除「臺灣化」、推行「皇民化」... 這些激進親日份子，其背景沒有人去追究。 在臺灣這麼自由、民主的社會還迷戀日本，擁抱日本，當然有他民族的特質； 表面認定他們是在玩弄政治搞台獨，壓根兒就沒有人去想他們原就是日本人， 這不是胡說，也不是扣帽子，有史實可考，戶籍事務所應可驗證，政府接收時外交、 內政部都應有公案文書可查。 中華民國34年接收臺灣時，那時約有30多萬日本皇民，放棄日本國籍，歸順為中華民國國民，落地生根。 這批人在政府遷台初期， 兩蔣政府統治下，不敢妄動。 待至李登輝、陳水扁執政後， 在政治、學術、商業各行業竄出。 至目前更是囂張，目無法紀，竟敢說「支那男女滾回支那」，「支那外來種滾蛋」！我們不能再沉默，應全民奮起，清理門戶。 光復臺灣才70年，戶藉資料應清楚記載，更改姓名是可查鑒，凡叛製造事端者，查清身分後，依法究辦或遣返日本，除去害群之馬，以安我家邦。 臺灣光復至今已70年，那時臺灣住民約500余萬人，現約有4.5 倍成長，那時歸順日本皇民約30余萬人，至今也約100多萬人。 其部分知識份子與經濟富裕子弟還投入政治體系與民意代表，從事政治活動，搞臺灣獨立。 如李登輝就是皇民代表人物，在他與陳水扁執政 20年，錄用不少搞台獨分子，進入高等學術單位與政府機構。 他們以不當言論，歪曲歷史事實，誤導人民視聽，醜化中華民國政府，去「中國化」、去「臺灣化」，推行「皇民化」，擁抱日本者大有人在。 臺灣光復，日本皇民遣返時，臺北市街道只有衡陽街、成都路和延平北路、博愛路比較像樣，周邊都是農田。 這八條街商人多為日本人經營，日本商人被遣返，其不動產店面房屋無法帶走，只得廉價轉移給臺灣人， （附民國38年8月16日掃蕩報刊登臺灣省日產清理處第二批日產移轉案件審查決定公告報紙佐證是實）或贈送給本省人， 無法攜帶的東西就送給本省人。 曾有人狂言，日本要統治臺灣，只要來一個領導人就可治理，也就是說在臺灣這些旅遊會員就是他們將來治理臺灣的成員。 留臺灣第一代皇民多已過世，第二代正當時，第三代初啼上街，無視法紀。 民國36年政府遣返日本皇民，那時我才14歲在學，學校帶領學生到基隆碼頭為他們送行，我也參加了那雜亂淒涼的場景，時隔70年，如在眼前。 我現年82歲，本可平靜渡過餘年，不涉國家社會煩擾之事，近日見新聞報導台獨人士製造事端，我只本良知，將上述歷史事實，提供參考。 我年老體衰，看到不公平事會影響情緒，這篇東西我寫寫停停，寫了好幾天，我不是在投稿，我只是在提供歷史事實，喚起國人記憶，揭穿在台日本皇民餘孽背景， 披著羊皮狼的面紗，使現在的臺灣人認清他們的真相，使他們無處遁形。 早年臺灣志士楊逵，他是主張臺灣是中國的一省不能分割，同根同源，同文同種，雖然有些不愉快的歷史宿命，但事實真相就是如此。 很可惜美好的臺灣就被這些皇民餘孽分子搞亂了，怎不叫人痛心 ！ 凡有血性的同胞，懇請廣為轉傳。 無論您有多忙，請花1秒鐘的時間把它放到你的圈子裡！可能您的朋友就需要！謝謝！ 當你讀完有倆個選擇 1、把他傳播出去 2、就當沒看過 接力下去，拒絕冷漠!! . 好文，一針見血！ 2018-02-22 臺灣老人 #楊振明教授記述
並在社群平台流傳：
查證解釋：
網傳文章的流傳脈絡為何？楊振明教授是誰？
（一）以關鍵字進行搜尋，根據「Cofacts 真的假的」資料庫，相同的謠言至少在 2017 年開始出現在網路上，而闢謠網站「蘭姆酒吐司」在 2018 年就已有發表相關文章。
（二）根據《風傳媒》2018 年刊出的〈陳扶餘觀點：戰後「30萬日本人轉為台籍」謠言分化兩岸同胞情感〉評論，網傳文章可追溯至 2014 年太陽花運動期間，當時有一封署名「楊振明」投書到台灣某報〈民意論壇〉。
但因其真實身份無法查證，所以該報編輯決定不予披露，然而，打字稿經編輯電郵給海外友人參閱，之後就在網路輾轉傳開；也就是說，無法確認是否真有楊振明這個人存在，也無法得知其身分是否為教授。
二戰後留在台灣的日本人有多少？
（一）上述文中引用台灣總督府 1945 年的調查資料及臺灣省日僑管理委員會 1947 年編印的資料指出，當時在臺日本人總數為 329,269 人，其中確實有志願留台者約 14 萬餘人，但並未被陳儀當局所接受，最終全數遣返，只有和台灣人有婚姻關係者可以留台。
日僑遣返作業自 1946 年 3 月開始，一直到 1949 年 9 月，在台日人（含琉球人與朝鮮人）共分 7 批遣返，前 3 批已將大多數日人遣送回國，遣送人數為 323,246 人，後 4 批遣返人數每批約 100 到 400多人左右。
（二）台灣大學歷史系副教授歐素瑛在〈戰後在臺日人留用與遣返〉一文中也提到，二戰後有 30 餘萬名在臺日人，對此，陳儀指示，台灣大學各研究所、各醫院及氣象局可酌予留用日人外，其餘應儘量遣送，尤其銀行絕對不准留用。
留用人數在幾經協商後，共留用 7,139 名日人，連同家屬共計 27,227 名，以農林工礦類人員最多（58％）；交通通訊類人員居次（17％）；其他如衛生地政警察人員（10％）、金融財政人員（9％）、學術研究人員（6％）。
之後因部分工作接替有人，留用日人減為 917 名、家屬 2,641 名，共計 3,558 名；1947 年二二八事件後，除少數特准留用外，一律予以遣返，僅留用日人 205 名，連同家屬，共計 652 名。
（三）中山大學社會學系教授葉高華亦曾在 2017 年發表〈戰後有多少日本人留在臺灣？〉一文，文中表示，臺灣總督府因應遣返作業於 1945 年做的戶口調查資料：在台日人 323,269 名、《臺灣省日僑遣送紀實》紀錄的前三期遣返人數： 321,272 名、留用日本人（含琉球人）260 人，連同其家屬 495 人，合計 755 人。
323,269 - 321,272 - 755 = 1,242
「由此可見，大約有一千出頭的日本人未被遣返，也不屬於政府留用。這大概就是歸化為臺灣人的日本人數量。」
（四）臺南大學研究生張秋萍發表的碩士論文〈戰後初期在台日人去留處置分析－以婚姻為例（1945.9-1947.5）〉交叉對比史料，調查出日人因婚姻入籍的人數為 1,343 人；另透過計算遣返日僑人數，得出在台日人約有 1,645 人。
張秋萍也在文中提及，其研究動機之一，就是網路上不斷出現二戰後有數萬日軍歸化、假裝、隱匿成本地人，再於適當時機表現「親日」或「搞台獨」企圖「顛覆政府」的傳言。
（五）綜合各學者的計算與研究，可確認二戰後在台日人應是 1,000 多人左右，傳言宣稱的「30 萬駐台日軍，在日本投降後全部脫下軍裝，入籍臺灣」、「因此，現臺灣有日裔皇民約 400 萬」、「現在他們在臺灣後代估有 200 萬人之多」為錯誤訊息。
結論
網傳文章是資深傳言，最早於 2014 年就開始在網路上流傳，但所謂的作者「楊振明教授」查無此人，文章內容宣稱二戰後 30 萬駐台日軍全數入籍台灣、台灣現有幾百萬日本後代等等均和事實不符，為錯誤訊息。
資料來源：
風傳媒 - 陳扶餘觀點：戰後「30萬日本人轉為台籍」謠言分化兩岸同胞情感
歐素瑛 - 戰後在臺日人留用與遣返
葉高華 - 戰後有多少日本人留在臺灣？
張秋萍 - 戰後初期在台日人去留處置分析－以婚姻為例（1945.9-1947.5）
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 58
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 5
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 8
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 6
綠營稱「在野獨裁」！劉寶傑傻眼回這句
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，總統賴清德也表態支持，還發影片稱國會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。資深媒體人劉寶傑昨（16）日直言，從1994年開...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 104
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 32
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 138
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 8 小時前 ・ 98
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
金鐘合體小S吐真實心境 蔡康永嘆：以為大S會活得比我久
小S（徐熙娣）日前在好友蔡康永陪同下，出席金鐘獎頒獎典禮，在台上感性致詞更為晚會創下收視佳績，也讓台下眾星哭成一片。時隔1個多月，蔡康永受訪也提及大S（徐熙媛）離世表示，「我遭遇過很多應該比我晚死的人比我早死，大S當然是其中非常重要的人，她是一個很勇敢的人，她也是個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我久，而且比我們堅強， 當她死掉，我相信的事就是自欺欺人的事情。」鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 4
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 2
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 10
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 554
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 61
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 1 天前 ・ 169