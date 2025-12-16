【錯誤】臺灣8分鐘影片讓全德國的長者落淚？創收視奇蹟？AI虛構影片！內容農場不實資訊

網傳「這段 8 分鐘的意外播出，讓全德國的長者落淚」、「意外在德國電視台播出，創下收視奇蹟」的影片，宣稱德國電視台播出台灣公視節目《我們的島》所製作的宜蘭智慧農業、921 大地震等影片，創下了收視奇蹟。經查證，查無證據顯示有任何德國媒體曾播出相關內容，《我們的島》雖然確實有製作許多介紹智慧農業的內容，但並不是宜蘭，傳言是以部分事實進一步編造虛構情節的錯誤訊息。



網傳臺灣的影片意外在德國電視台播出，創下收視奇蹟？



原始謠傳版本：



「這段 8 分鐘的意外播出，讓全德國的長者落淚！」一支關於臺灣的影片意外在德國電視台播出，創下收視奇蹟。這段深夜的感人故事讓整個歐洲都為之動容。



並在社群平台流傳這段 YouTube 影片：





查證解釋：





關於宜蘭智慧農業



（一）查核記者以關鍵字進行搜尋，查找到農業科技研究院架設的「農業科技新脈動」平台曾在 2024 年刊出一篇相關文章，標題為〈對抗極端氣候！宜蘭合作清大推智慧農業 盼超越日本〉。



根據文章內容指出，宜蘭縣五結鄉農會自 2023 年開始和清華大學合作，在 1.5 公頃的稻田中設置感應器，掌握土壤溫度、濕度、酸鹼值等，推算出最適合灌溉、施肥與採收的時間，以應對極端氣候。



（二）而網傳影片中提到以無人機進行噴灑作業，在現實中確實有相符的情況，根據「農業科技新脈動」2021 年指出，宜蘭縣 20 位青農組成「保證責任宜蘭縣青出宜蘭農業運銷合作社」，他們在農委會支持下成立農機代耕服務隊，以植保無人機進行代噴作業，提供縣內農民噴藥服務。



合作社理事主席林意評表示，過去一甲地以人力方式噴藥需要 1 小時，隨著設備的改變，現今透過植保無人機僅需 10 分鐘就能搞定；縣政府農業處指出，植保無人機可減少農民長時間暴露在農藥環境，並透過搭載影像、大數據輔助分析，監控病蟲害、判讀農作物生長趨勢，甚至能提供農藥或生物防治資材劑量使用的有效資訊，對於農友從事農耕有相當助益，未來更希望能擴大服務到花東農友。



（三）綜合以上資訊，在公視《我們的島》節目官網中進行搜尋，但在其製作的宜蘭相關內容中並沒有找到透過無人機隊進行噴灑作業的報導；不過有類似的主題，比如「【科技農業】未來食物養成記：電腦飛機來種稻」這一集，是在介紹屏東科技大學和台東關山的農民合作，在稻田裡放無人機，紀錄稻子葉片的光譜，也介紹其他已經開始使用無人機噴藥的農友。



又或者是「【抗旱大作戰 智慧農業篇】」這一集，內容介紹台南的日昇木瓜田架設了智慧農業管理系統，透過環境傳感器評估要不要澆水、精準控制澆水量，節省水資源的同時又能確保木瓜樹有吸取到足夠的水分。





是否有德國媒體播出《我們的島》？



網傳影片中提到的 ARD 是德國公共廣播聯盟，由德國公廣機構組成的組織，並不是一個單一的電視台，目前也查不到有任何德國媒體播出《我們的島》甚至創下收視奇蹟的確切資料。



傳言影片中宣稱 ARD 後續還播出《我們的島》製作的 921 大地震紀錄片，經查證，在《我們的島》官方 YouTube 頻道上確實有 22 支和 921 大地震影片，但一樣沒有證據顯示有德國媒體播出相關內容。





網傳影片來自 AI 內容農場頻道



網傳影片來自 YouTube 頻道「堅強台灣魂」，其於 2025 年 9 月剛成立，上傳的影片均有釣魚式標題、情緒化敘事等內容農場的特徵，沒有準確的資訊來源，畫面也多使用 AI 生成，內容通常真假參半，只為了吸引流量、賺取點閱，並非良好的資訊來源。

















結論



網傳影片來源是典型的 AI 內容農場頻道，利用智慧農業、無人機噴藥等部分事實，進一步編造德國電視台播出相關影片的虛構情節，透過聳動誇大及真假半參的敘事方式吸引民眾注意，為錯誤訊息，建議民眾避免觀看這類缺乏準確資訊來源的影片。



