【錯誤】菜市場最髒的這幾種菜？害肝臟長滿寄生蟲？不實成因說法！專家詳解
網傳「醫生再三提醒：這種菜最髒 吃一口全身爬滿蟲卵 已有人肝臟長滿寄生蟲」影片，並有多種版本。但專家表示，蝶蛾類會在田間飛來飛去，產卵變成幼蟲、也就是我們說的菜蟲，所以菜蟲問題要從整體管理的角度去看，不是傳言只講的接觸泥土、或是生長結構特性，也因此更凸顯臺灣剛上路、已有國家考試制度的「植物診療師」制度在植物健康呵護上的重要性；提醒民眾不要亂看、亂信來路不明的傳言，傳言講的都是別的落後地區的情況，臺灣的農政管理、田間實務是完全不同的水準。
菜市場最髒的 6 種菜？
原始謠傳版本：
已有23人蟲癌纏身！醫生看不下去了：菜市場最髒6種菜，千萬別買了！裡面寄生蟲扎堆，100度開水都殺不死，第3種你天天都吃
並在社群平台流傳：
查證解釋：
（一）高麗菜、白菜密不透風 反而農藥、蟲害都少
傳言說「甘藍紫椰菜，層疊結構易藏蟲卵」。MyGoPen 致電諮詢曾任中興大學植物病理學系主任，目前為該系名譽教授的曾德賜，他表示傳言說的紫椰菜，臺灣比較慣稱的說法是「紫甘藍」、「紫高麗菜」，不管是紫高麗、高麗菜、包心白菜都是十字花科，和一顆一顆的結球萵苣類一樣，是最老的葉片、最先長的，再而往內一葉一葉發育、包成球狀，生長點在最裡面，越裡面的葉片越是最新生的，由於外部葉片的包被保護，內部的球狀結構根本沒有接觸到外面的機會，不要說菜蟲鑽不進去困難、連被害蟲吸食或取食造成的斑點也不會有，而且多數農藥都進不去、所以也不需要擔心農藥殘留的問題，因為葉片層層疊疊的程度，連空氣都密不透風，曾德賜強調，「傳言胡說八道」、「不知道在說什麼」。傳言「層疊結構易藏蟲卵」為錯誤資訊。
（二）菜蟲不是「寄生蟲」 臺灣早已不使用人類生糞作為肥料
傳言說「椰菜花構造緊密，蟲卵易藏於花蕾中」，曾德賜指出，不管是綠色的「青花菜」，或是白色的「花椰菜」，生長的過程花蕾結構雖然很緊密、直徑一般差不多10 幾、20 公分左右，一般人看到的青花菜、花椰菜，大多 10 公分或再稍大一點，與應市場需求、栽培管理有關，所以是已經分切的小朵了，傳言說「蟲卵」容易藏在裡面，但曾德賜表示，民眾在洗花菜時，不管是綠色或是白色，確實比較有可能洗出菜蟲，這是一般民眾都有的生活經驗，但是「菜蟲」不是「寄生蟲」，傳言標題說「已有人肝臟長滿寄生蟲」、「吃一口全身爬滿蟲卵」，明顯誤導、將菜蟲和寄生蟲混為一談，臺灣農業早已停止使用人類生糞作為肥料，除非傳言講的是特定的、比較落後的國家或地區，還在直接使用人類生糞作為田間肥料，也才有傳言在多個不同地方所說的「接觸泥土機會多」、「生長於泥土」，但是即使花菜長得緊密，田間都是離地 2、30 公分，且直接接觸到土壤的是莖部，莖部與花梗間還有大而厚實的葉片隔開，傳言說法也不對，為錯誤資訊。
MyGoPen 查詢具代表性的相關資料，根據衛福部疾管署「常見腸道寄生蟲病」的衛教，「疾病介紹」中提到：
（1）腸道寄生蟲的病原體包括「原蟲」和「蠕蟲」兩類：
其中常見「原蟲」感染：阿米巴痢疾、梨形鞭毛蟲及隱胞子蟲等
「蠕蟲」感染：蛔蟲、鉤蟲、鞭蟲、蟯蟲、中華肝吸蟲及絛蟲等
（2）腸道寄生蟲感染人體的方式依其病原種類有所不同，大致上可區分為：
腸胃道：經口食入，如蛔蟲、鞭蟲、肝吸蟲、絛蟲及痢疾阿米巴原蟲等
皮膚穿入：如十二指腸鉤蟲、美洲鉤蟲等，經由污染泥土中的鉤蟲幼蟲穿入皮膚
（3）大多數的腸道寄生蟲經由口部進入人體。寄生在人體腸道的的成蟲所產的蟲卵隨糞便排出後，直接污染或經由施肥、間接污染土壤及栽種的蔬菜、瓜果或水源等
由上述資料及專家說法可知，花菜比較容易有蟲，如果是臺灣，則應該只是「菜蟲」、而非感染人類的「寄生蟲」，因為臺灣已不使用人類生糞作為肥料，不會經由「糞口傳染」（Fecal-Oral Transmission），傳言為錯誤資訊。
（三）菜蟲不一定是土壤爬上來、也可能飛過去 臺灣已有「植物診療師」
傳言說「第三種多蟲卵的蔬菜：油麥菜，因接觸泥土機會多」。油麥菜在臺灣稱為「Ａ菜」，曾德賜表示，有規模的菜農不會拉一根水管直接澆水，這樣做不但不專業、水量難以控制可能把蔬菜淹死，還會將表土噴濺上來、沾黏在菜葉上，不但很髒，重點是賣相不好、價錢差，所以實務上都用水霧狀的灑灌系統，均勻給水、讓葉菜每片都乾淨漂亮，傳言的說法不符合田間實際情況，為錯誤說法。
此外，曾德賜指出，蔬菜的菜蟲是「蝶蛾類的幼蟲」，不一定是從土壤爬上來，農作物有花有梗，成蟲可能從林間飛過來而留下蟲卵，曾德賜強調，所以菜蟲的問題不是土壤或是地面的問題而已，而是田間全面性的管理，菜蟲可以防治、但就看要防治到怎樣的程度，可見蟲害的管理非常重要、也非常專業，防治蟲害並非只靠農藥，利用微生物法（Microbial Control）就是現代永續農業的發展重點，臺灣過去推動「植物醫師」制度，後來為避免醫療體系的「醫師」名稱混淆，最後正式的法律名稱為「植物診療師」，國家考試已經於 2025 年 8 月首次舉辦，考試科目包括「植物病害、蟲害、生理障礙診斷、栽培管理、農藥藥理、有害生物綜合管理」六科，及格率約 55%，也就是說臺灣目前已有 643 位國考通過、國家認證的「植物診療師」，臺灣農藥管理從此進入全新的時代，臺灣民眾要對臺灣的農政管理有信心、不要亂聽來路不明的網路謠言。傳言「接觸泥土多所以蟲卵多」為錯誤資訊。
（四）生食風險高 不是泡菜而已
傳言說「大白菜層層包裹、內部易藏污納垢」、「製作泡菜或鹹菜前更需徹底清洗乾淨」。曾德賜表示，傳言說「大白菜層層包裹比較髒」與前述紫甘藍的說法一樣都是錯誤資訊。
此外大白菜生食、醃漬做成泡菜的問題，曾德賜強調，雖然韓國政府禁止直接使用人類生糞做為肥料，但是根據韓國官方公布的數字，韓國人整體腸道寄生蟲感染率高達 4.5%，這樣的數字不但遠高於ＯECD國家已開發國家的 1% 以下，也與飲食習慣中的泡菜脫不了關係，曾德賜表明「我不敢吃泡菜」，不管是餐廳餐盤中已看不到貨源的泡菜，甚至是賣場罐裝袋裝、有品牌的包裝產品，曾德賜身為植物病蟲害的專家、還是「不太相信、不要冒險」，建議民眾不只是蔬菜生食要小心，包括所有食物生食也都要特別小心，但傳言只針對大白菜、泡菜，為錯誤資訊。
（五）菱角長在水裡、不是土裡 採紅菱要划船
傳言說「菱角生長於泥土，生食有寄生蟲風險」。曾德賜強調，菱角很少生食、傳言說法很奇怪以外，傳言說「菱角生長於泥土」這句話也有問題，菱角的根系、也就是「定著根」會鑽入池塘底部的淤泥底土中，而「水中莖」則從泥土裡長出來，隨著水深調整、最長可達數公尺，菱角是果實、藏在水面下，大家琅琅上口的「我們倆划著船兒，採紅菱呀、採紅菱」，從歌詞就可以知道菱角是長在水上、所以划船去採，長在泥土裡的話、就算是淤泥也不可能划船去採，傳言「菱角生長於泥土」為錯誤資訊。
（六）茭白筍長在流動水 乾淨到還養魚防蟲害
傳言不同版本中，有的版本提到「茭白同樣因為生長環境，所以不能敷衍了事」。傳言語意不清，但曾德賜指出，茭白筍很挑環境，水溫維持恆定在大概 25 到 28度之間，水溫太低長得慢、水溫太高裡面就長黑點，所以臺灣茭白筍不是任何地方都可以種，而且茭白筍水質很重要、必須是流動的水，而且裡面會有水草，會養特定魚種、用天敵對抗福壽螺，所以這樣種出來的茭白筍一條比一條肥美，甚至有「美人腿」的稱號，傳言的說法是茭白筍生長環境不好，但實際上茭白筍生長環境很好，為錯誤說法。
（七）以鹽水洗菜？錯誤 官版衛教：流動清水
傳言在多處提到「逐片清洗並用鹽水浸泡」。但曾德賜強調，包括衛福部食藥署、農業部等主管機關，多年來都不斷宣導洗菜要用「流動清水」洗得最乾淨，而他自己實驗室也做過同樣結果的實驗，傳言影片還在講「鹽水洗菜」，大概是臺灣20 幾年前流行過的誤傳，傳言為錯誤資訊。
專家：生食級高麗菜絲可吃、只買可溯源的蔬菜
上述提及只要是生食食物，風險就比熟食增加，但曾德賜也強調，包括日式炸豬排下面墊的高麗菜絲、速食店做漢堡用的生菜等等，都是特定供應商、特定種植規格的農產品，就算不是契作、也是類契作的性質，這些用來生食就比較放心，他自己也都會吃這些生食蔬菜，此外，除了農民相贈的蔬菜以外，他自行購買蔬菜的話，都只買可溯源的蔬菜，也就是賣場、超市、店家看到的那些，不但賣場負有連帶責任、會抽驗，一旦被官方檢出不合格、也能源頭處理；而傳統市場攤商目前則有食藥署（TFDA）、各縣市衛生局定期抽查的「後市場監測計畫」，公布農藥殘留等相關消息供民眾參考。
結論
總結而言，傳言說的 5 種、6 種蔬菜很髒，因為接觸泥土易有蟲卵，或是層層包裹、結構緊密生長易藏蟲卵。但根據專家說法，這二大原因都不成立，傳言為錯誤資訊。
傳言截圖中左上角，腳上長了膿包、血管浮起的照片，經查是出自 2018 年的新聞，患者因為在熱帶地區遭貓、狗糞便污染的沙灘上赤腳行走，鉤蟲幼蟲鑽入而得到「皮膚幼蟲移行症」所致。傳言混用的照片不實，傳言錯誤。
衛教資源：
農業部 - 堆肥中人畜共通致病菌之管理簡介（添加禽畜糞）
蔬果的清洗步驟你做對了嗎？
諮詢專家：
中興大學植物病理學系名譽教授 - 曾德賜
