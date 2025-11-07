【錯誤】蔣經國1980年買阿根廷土地？現市值3兆？無事實依據！內容農場虛構故事

網傳「台灣阿根廷買地」的影片及訊息，內容聲稱前總統蔣經國於 1980 年代，曾在阿根廷買下一大片土地，底下蘊藏頁岩油、鋰礦、鈾礦等豐富自然資源，現今價值達到 3 兆台幣，連中國都不敢忽視。經查證，網傳影片出自 YouTube 內容農場頻道，該頻道發布的影片，皆有 AI 生成影像、AI 旁白配音、聳動標題等特點，主題都是與台灣相關的虛構故事，以關鍵字搜索，無論是國內外媒體還是國史館蔣經國總統資料庫，都沒有找到任何「台灣在阿根廷買地」的內容或報導，網傳訊息沒有任何事實依據。

臺灣自從中華流亡政權進住臺灣，臺灣人本來是富可做一年可吃3_5年的小島，卻因中華民國將臺灣所有物資都往中國送，到最后變成貧賤的中華民國，美援才開始援助了，麵粉分送每年送，再加一億美元的支助，但看到國民黨貪得無厭，並未給人民改善生活，只援助一次就停止，最後只援助麵粉，人民因窮而將麵粉袋拿來改做褲子穿，這都是事實我親眼看過的事騙不了， 然而天也不負苦心人，沒想到蔣經國都沒公告偷偷在阿根廷買了一塊布毛之地，已40幾年留到今天被發現，成了臺灣的財產，大到比台北市大7倍成為我們的財產有農場，有石油，有更大的科技用地，所以臺灣人這下富了，下一代將會很富饒，



台灣蔣經國政府購買的阿根廷不毛之地價值3兆新台幣超級大獎，中國政府震驚不已



網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 YouTube 頻道「韓國留學生 TV」於 2025 年 11 月 2 日上傳的影片，經檢視後確認即為網傳影片原始出處。「韓國留學生 TV」屬於內容農場頻道，自 2024 年 9 月 15 日成立以來，發布過 521 部影片，全部都是使用 AI 旁白配音，搭配 AI 生成影像、聳動標題等組合而成。





以「蔣經國、阿根廷」等關鍵字進行搜索，發現 YouTube 頻道「底線思維說」於 11 月 3 日也發布類似主題的影片，兩個頻道皆聲稱台灣在阿根廷買到的土地，底下蘊藏鋰礦、頁岩油、原油還有鈾礦，是直達到 3 兆台幣，連中國都不敢忽視。



基本上，這是 AI 編寫，毫無邏輯且沒有事實依據的故事，無論是以「台灣、阿根廷土地」或是「Taiwan、Argentina」等關鍵字進行搜索，皆找不到任何相關報導，且影片中也沒有提到台灣在阿根廷購買的土地究竟在何處，沒有任何證據顯示台灣曾於 1980 年代在阿根廷購買土地。



檢視國史館蔣經國總統資料庫，搜尋 1980 年至 1988 年（蔣經國過世）的資料，並沒有找到官方或是蔣經國日記中，有提到「阿根廷買地」一事；此外，阿根廷與中華民國早於 1972 年級正式斷交。



要說台灣與阿根廷有些關聯的地方，可以參考 ETtoday 新聞雲於 2023 年 1 月 27 日的報導，內容提到如果以台北去找對蹠點（相對位置在地球上最遠的距離），剛好會對應到阿根廷的福爾摩沙省（Formosa）。





總結來說，網傳影片出自內容農場頻道，內容為虛構故事，沒有任何證據顯示台灣曾於 1980 年代在阿根廷購買一大片土地，網傳訊息不正確。

國史館 - 歷任總統資料庫

Google Maps - 福爾摩沙



